Tên lửa bay trên đầu, khách kẹt ở du thuyền 19 tầng tại Dubai vẫn dự tiệc

Không phận đóng cửa, đường biển bị hạn chế

Lesley Ballantyne, du khách người Anh, tỉnh giấc giữa đêm vì cảnh báo khẩn cấp nhấp nháy trên điện thoại với nội dung "nguy cơ tên lửa tiềm tàng, cần tìm nơi trú ẩn trong tòa nhà an toàn gần nhất”.

Hai ngày sau (ngày 2/3), bà cùng chồng vẫn ở du thuyền MSC Euribia dài 331m cao 19 tầng, hiện neo đậu tại Dubai.

Du thuyền đậu ở Doha (Ảnh: Noushad Thekkayil).

Euribia là một trong nhiều du thuyền chưa thể rời Trung Đông do xung đột leo thang. Với hàng nghìn hành khách và thủy thủ đoàn, những hải trình nghỉ dưỡng qua các cảng vùng Vịnh và Biển Đỏ bỗng biến thành cuộc chờ đợi bất định. Nhiều du thuyền phải đổi lộ trình, hoãn khởi hành hoặc tiếp tục neo đậu vì lo ngại an ninh.

“Chúng tôi nghe vài tiếng nổ lớn, thấy tên lửa bị đánh chặn từ tàu nhưng mọi thứ dường như ở xa”, bà Ballantyne nói.

Trong khi đó, nhiều khách trên du thuyền khẳng định, họ tưởng các tình huống bị mắc kẹt do xung đột chỉ diễn ra trên phim ảnh.

Các con tàu và hành khách chưa thể rời đi sớm. Không phận trong khu vực bị đóng hoặc hạn chế, trong khi tàu không thể chở khách về bằng đường biển vì tránh eo biển Hormuz. Đây vốn là tuyến hàng hải nhộn nhịp nối Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Trung tâm Thông tin Hàng hải Hỗn hợp gần đây nâng mức đánh giá rủi ro khu vực lên mức nghiêm trọng, cũng là mức cao nhất.

Cũng mắc kẹt tại Dubai còn có du thuyền Celestyal Discovery do hãng Hy Lạp Celestyal Cruises vận hành. Một tàu cùng hệ thống là Celestyal Journey đang neo tại Doha.

Công ty du thuyền Đức TUI có 2 tàu trong khu vực gồm Mein Schiff 5 tại Doha và Mein Schiff 4 tại Abu Dhabi.

Hai vị khách trên du thuyền (Ảnh: Lesley Ballantyne).

Hãng TUI Cruises cho biết, một chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Emirates đã rời Dubai đến Munich. Chuyến bay chở 218 hành khách từ Mein Schiff 4.

Những hành khách còn lại hy vọng sẽ được rời tàu và bay về nước khi các chuyến bay nối lại. Tuy nhiên ngày trở về vẫn chưa chắc chắn do tình hình biến động.

Tiệc tùng giữa âm thanh của tên lửa

Dù mắc kẹt, hành khách vẫn cố tận hưởng kỳ nghỉ không như mong đợi. Các hoạt động giải trí trên tàu vẫn diễn ra bình thường. Du khách vẫn tham dự bữa tiệc “white party” theo lịch. Đó là bữa tiệc yêu cầu hành khách mặc đồ trắng, ăn uống và khiêu vũ.

“Không khí sôi động lắm. Tình huống kỳ lạ khiến mọi người xích lại gần nhau”, bà Ballantyne nói.

Tuy nhiên, vị khách thừa nhận rằng bản thân đang cố tỏ ra vui vẻ giữa lúc nghe thấy tiếng tên lửa bay trên đầu. Bà cho rằng trải nghiệm này rất siêu thực và có cảm xúc lẫn lộn.

Ông Cockram, một vị khách người Anh, nhận định không khí trên du thuyền vẫn "tích cực". Ông cho rằng, chắc chắn có những người thấy lo lắng, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu hoảng loạn.

Nhiều du thuyền đang kẹt lại vì chiến sự căng thẳng (Ảnh: CNN).

Những vị khách cũng khen ngợi đội ngũ nhân viên vì luôn giữ tinh thần lạc quan và không để lộ những lo âu riêng.

“Họ cũng ở trong tình cảnh giống chúng tôi. Có lẽ họ cũng lo làm sao về nhà vì ai cũng có gia đình. Nhưng họ thật tuyệt vời”, ông Cockram nói.

Chờ ngày hồi hương

Hãng du thuyền MSC Cruises cho biết đang phối hợp với các đại sứ quán và cơ quan đối ngoại để đưa hành khách về nước ngay khi các chuyến bay nối lại.

“Hiện tại, tình hình trên tàu vẫn bình thường. Hành khách được sử dụng đầy đủ mọi dịch vụ và tiện ích trên tàu. Chúng tôi tiếp tục bảo đảm tiêu chuẩn chăm sóc, tiện nghi và hỗ trợ cao cho cả hành khách lẫn thủy thủ đoàn”, hãng cho biết trong thông cáo.

Trong khi đó, bà Ballantyne lo lắng nhất là lên máy bay về nước trong bối cảnh gần đây có các cuộc tấn công nhằm vào sân bay trong khu vực.

Thậm chí, vị khách chỉ cảm thấy an toàn khi máy bay vào không phận của châu Âu.

"Mọi thứ đáng lo ngại. Nhưng tôi tin họ sẽ không cho phép cất cánh nếu không hoàn toàn an toàn”, vị khách nói.