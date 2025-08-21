Tàu chở 582 khách bị ngắt điện dưới mưa, hàng chục người ngạt thở cầu cứu

Theo tờ Hindustan Times, sự cố xảy ra gần ga Mysore Colony khi đoàn tàu monorail (tàu đơn ray) bất ngờ mất điện lúc 18h38. Toàn bộ hành khách bị mắc kẹt trong tình trạng ngột ngạt do thiếu thông gió.

Lực lượng cứu hộ ban đầu tìm cách kéo đoàn tàu bốn toa bằng một đoàn tàu khác nhưng hệ thống phanh bị kẹt. Sau đó, lính cứu hỏa phải triển khai xe nâng, cần cẩu, thang thủy lực và đập kính cửa sổ để lần lượt đưa người ra ngoài. Đến 21h50, toàn bộ 582 hành khách được giải cứu.

582 người mắc kẹt trong tàu điện, Ấn Độ huy động cần cẩu giải cứu (Video: News18, PTI).

Trang News18 cho hay, khoảng 23 hành khách bị ngạt thở đã được cấp cứu tại chỗ, hai người được chuyển tới bệnh viện và đã ổn định.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là tàu chở quá tải. Ông Astik Pandey, Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển Vùng đô thị Mumbai, cho biết: “Công suất tối đa của monorail là 109 tấn. Tối 19/8, lượng khách quá đông khiến trọng lượng vượt mức cho phép.

Khi tàu vào khúc cua, đã xảy ra hiện tượng ngắt kết nối điện, sau đó phanh khẩn cấp được kích hoạt khiến đoàn tàu ngừng hoạt động”.

Tàu điện đơn ray mắc kẹt giữa cơn mưa lớn (Ảnh: PTI).

Phó Thủ hiến bang Maharashtra, ông Eknath Shinde, cũng thừa nhận tàu bị quá tải do nhiều người dồn sang đi monorail khi tuyến Harbour Line của tàu điện địa phương bị ngưng hoạt động vì mưa lớn.

Theo NDTV, nhiều hành khách bị mắc kẹt mô tả bên trong toa tàu rất nóng, trẻ nhỏ và người già khó khăn khi thở vì thiếu không khí. Một nạn nhân cho biết: “Bên trong rất nóng, nhiều người bị ngạt phải đưa đi bằng xe cấp cứu. Tôi chỉ biết cảm ơn vì đã được cứu”.

Nhiều hành khách phải chịu cảnh ngột ngạt trong toa tàu quá tải (Ảnh: AP).

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Mumbai hứng mưa lớn kỷ lục. Hindustan Times cho biết chỉ trong 24 giờ, thành phố ghi nhận hơn 300mm mưa, nhiều tuyến đường và đường sắt ngập tới 40cm.

Hệ thống tàu điện địa phương bị tê liệt nhiều giờ, trong khi tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj, trung bình các chuyến bay bị hoãn 40 phút, ít nhất 17 chuyến phải bay vòng và 11 chuyến phải chuyển hướng.