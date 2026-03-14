Tạm dừng hoạt động nhà hàng ở Hà Giang sau khi khách phản ánh "chặt chém"

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, trưởng đoàn của tổ công tác cho biết, tổng kết đợt kiểm tra cao điểm từ ngày 7/3 đến ngày 12/3, tổ đã nhắc nhở 6 nhà hàng, 8 cơ sở homestay về việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú.

Đoàn kiểm tra xác nhận, một số cơ sở còn tồn tại các hạn chế như chưa thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, khu vực chế biến chưa đảm bảo, công tác về phòng cháy chữa cháy...

Những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bị xử phạt với số tiền gần 27 triệu đồng.

Một góc của làng Lô Lô Chải với lối kiến trúc đặc trưng trong vùng (Ảnh: Tuấn Đào).

Đáng chú ý qua kiểm tra tại cơ sở homestay - nhà hàng A Mẩy, tổ công tác phát hiện một số vi phạm như cơ sở kinh doanh không niêm yết giá món ăn theo quy định, không thực hiện đúng kiểm định món ăn 3 bước (lưu mẫu thức ăn hàng ngày) và người trực tiếp chế biến đồ ăn không mặc đồ bảo hộ (đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay khi tiếp xúc thực phẩm chín).

Căn cứ kết quả kiểm tra, tổ làm việc trực tiếp với chủ cơ sở và lập biên bản tại chỗ.

Tại đây, tổ kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại để đơn vị kinh doanh này nhanh chóng khắc phục, xây dựng Lô Lô Chải thành điểm đến văn hóa, thân thiện với du khách.

Tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu nhà hàng A Mẩy tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống, khắc phục các sai phạm, bổ sung hoàn thiện những hồ sơ còn thiếu.

Trước đó vào ngày 6/3 như Dân trí phản ánh, cơ sở homestay - nhà hàng A Mẩy bị khách phàn nàn vì đưa ra mức giá 920.000 đồng cho mâm cơm gồm 4 món. Vị khách cho biết được nhân viên tư vấn suất thịt gà nhỏ nhất là 250.000 đồng. Ngoài ra, khách gọi thêm bát thịt lợn kho loại nhỏ dành cho 2 em bé (1 tuổi và 3 tuổi), kèm theo một đĩa rau xào và một bát canh cá.

Mâm cơm 4 món có giá 920.000 đồng tại nhà hàng A Mẩy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi nhân viên bê món ăn lên trong đó có đĩa thịt lợn đủ 4-5 người, vị khách không hài lòng vì trước đó gia đình chỉ gọi một bát nhỏ.

Lúc thanh toán, nhà hàng báo giá mâm cơm 920.000 đồng, trong đó, đĩa thịt gà 500.000 đồng, bát canh 150.000 đồng, đĩa rau 50.000 đồng và đĩa thịt kho 220.000 đồng.

Bất ngờ về mức giá đắt đỏ nhưng do các con mệt mỏi sau chuyến đi nên gia đình vị khách vẫn trả tiền, không đôi co. Sau đó, vị khách có chia sẻ trải nghiệm của mình lên một diễn đàn du lịch, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trong đó không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại, nếu các cơ sở kinh doanh không minh bạch trong việc công khai mức giá ăn uống sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh điểm đến. Đặc biệt trong bối cảnh Lô Lô Chải vừa được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) trao Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025.

Nằm nép mình bên cột cờ Lũng Cú dưới chân núi Rồng, Lô Lô Chải được mệnh danh là "làng cổ tích" bởi nét đẹp mộc mạc nên thơ với những bờ rào đá đặc trưng của vùng cao nguyên đá.

Là vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc, đến nay Lô Lô Chải trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng, mang lại nguồn thu bền vững, giúp bà con thay đổi cuộc sống.

Được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch từ năm 2022, Lô Lô Chải hiện có thêm nhiều tiện nghi phục vụ du khách mà vẫn giữ nguyên cảnh quan mộc mạc.

Hiện Lô Lô Chải có 64 hộ kinh doanh homestay, 5-6 nhà hàng và một số điểm phục vụ các dịch vụ khác.