Tài xế Trung Quốc khóa xe bỏ đi, 100 khách suýt chết ngất trong xe bus

Một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại sân bay quốc tế Tào Gia Bảo thuộc thành phố Tây Ninh (tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc). Chiếc xe bus chở hơn 100 hành khách bị tài xế khóa kín cửa rồi bỏ lại trong tình trạng không điều hòa giữa thời tiết oi nóng trong gần 20 phút, khiến dư luận nước này bất bình.

Theo các hãng truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 11/7 (theo giờ địa phương). Các hành khách của chuyến bay MU2350 thuộc hãng hàng không China Eastern Airlines, dự kiến bay từ Tây Ninh đi Tây An, được đưa bằng xe bus tới khu vực đỗ máy bay.

Một nữ hành khách trên chuyến bay bị ngất xỉu còn những người khác bị chóng mặt buồn nôn do bị tài xế nhốt trong xe gần 20 phút (Ảnh: News).

Tuy nhiên sau khi tất cả lên xe, tài xế đóng kín cửa, hệ thống điều hòa bên trong cũng không hoạt động. Người này bất ngờ rời khỏi xe, rút chìa khóa mà không rõ lý do.

Một số hành khách cho biết nhiệt độ trong xe lên tới 37-38 độ C dù trời sắp chuyển về đêm. Trong khi khu vực Tây Ninh vốn nằm ở độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển nên không khí loãng và dễ gây thiếu oxy. Trong điều kiện ngột ngạt và không thoáng khí, một nữ hành khách đã bất tỉnh.

"Bên trong xe không khác gì cái lò hấp", nhiều hành khách bức xúc nói.

Không ít người cho biết, họ thấy chóng mặt, khó thở và hoảng loạn khi bị nhốt trong xe gần 20 phút. Cuối cùng, một số người đã dùng búa khẩn cấp đập vỡ kính cửa sổ tạo lối thoát không khí. Mãi đến lúc đó, tài xế mới vội vàng quay lại và bật điều hòa.

Ngay sau đó, xe cấp cứu được điều đến hiện trường và đưa nữ hành khách đi cấp cứu. May mắn, tình trạng của cô không nghiêm trọng và người này được sắp xếp đi chuyến bay khác vào ngày hôm sau để tới Tây An.

Sự cố khiến chuyến bay bị trễ hơn 30 phút. Nhiều hành khách bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng "bản thân không phải gia súc để bị nhốt như vậy trong khi xung quanh không ai quan tâm".

Ngày 13/7, đại diện sân bay Tào Gia Bảo cho biết, vụ việc vẫn đang được điều tra và sẽ có thông báo chi tiết sau. Trong khi đó, hãng hàng không China Eastern Airlines phản hồi rằng “chưa nắm rõ tình hình cụ thể”.

Hiện hãng đã chuyển vụ việc cho các bộ phận liên quan xử lý. Đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về hành vi gây khó hiểu của nam tài xế.

Sự cố xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ tại Ấn Độ (Ảnh: News).

Trước đó, một sự cố tương tự từng xảy ra vào tháng 1/2023 với chuyến bay của hãng hàng không Go First (một hãng bay giá rẻ có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ).

Theo tờ The Hindu, chuyến bay mang số hiệu G8 116 đã cất cánh khỏi sân bay thành phố mà quên chở 50 hành khách đang đợi trong xe bus đưa đón để lên máy bay. Đáng nói ở chỗ, chuyến bay cất cánh chỉ có hành khách của một chiếc xe bus khác. Chiếc xe đang "nhốt" hơn 50 hành khách còn lại bị bỏ quên.

Liên quan tới vụ việc, sau đó đại diện của Tổng cục Hàng không Dân dụng (DGCA) cho biết sự cố xảy ra do một số sai lầm đáng tiếc như thiếu liên lạc, phối hợp và xác nhận giữa các bên liên quan.

Sau đó, cơ quan quản lý yêu cầu người chịu trách nhiệm của hãng hàng không Go First phải đưa ra lý do giải thích vì sao họ để sự cố đáng tiếc như vậy xảy ra. Về vụ việc này, hãng hàng không Go First từ chối bình luận.