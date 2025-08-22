Sun World Hon Thom tri ân du khách Việt: Giảm 20% vé cáp treo và show Nụ hôn của biển cả

Hàng loạt ưu đãi tại Sun World Hon Thom

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, từ 30/8 đến 15/9, Sun World Hon Thom, Phú Quốc đang triển khai chương trình “Beloved Vietnam - Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ”, với chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách Việt Nam khi du ngoạn đảo ngọc.

Theo đó, vé và combo (gói) trải nghiệm cáp treo tới Hòn Thơm và vé chương trình biểu diễn Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea được giảm lên tới 20%. Vé cáp treo khứ hồi chỉ còn 600.000 đồng/người lớn và 480.000 đồng/trẻ em. Vé show diễn Nụ hôn của biển cả chỉ còn 800.000 đồng/vé. Khi mua 2 vé show, du khách sẽ nhận ưu đãi giá chỉ còn 1,05 triệu đồng/2 vé (525.000 đồng/vé).

Tuyến cáp treo đưa du khách chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của biển trời Phú Quốc từ trên cao (Ảnh: Sungroup).

Sun World Hon Thom và show diễn Nụ hôn của biển cả vẫn đang áp dụng chương trình tặng kèm vé tham quan Cầu Hôn, công trình nổi tiếng của Phú Quốc. Ngoài ra, du khách khi mua vé hoặc gói cáp treo Hòn Thơm còn được tặng thêm một ly/lon bia thủ công Sun KraftBeer hoặc một ly nước trái cây. Du khách mua vé xem chương trình Nụ hôn của biển cả sẽ được tặng một lon bia Sun KraftBeer hoặc một cây kem check-in.

Với hàng loạt ưu đãi, Sun World Hon Thom mong muốn mang đến cho du khách Việt cơ hội trải nghiệm những sản phẩm du lịch tầm cỡ quốc tế, đã làm nên thương hiệu của đảo ngọc Phú Quốc với chi phí phải chăng.

Cầu Hôn rợp sắc cờ đỏ sao vàng trong dịp đại lễ của đất nước (Ảnh: Sungroup).

Những điểm vui chơi tại Sun World Hòn Thơm

Hành trình đến Hòn Thơm mở ra từ tuyến cáp treo ba dây hàng đầu thế giới, công trình đã trở thành niềm tự hào của du lịch Phú Quốc, mang đến tầm nhìn toàn cảnh tuyệt mỹ giữa mây trời và biển xanh nam đảo.

Đặt chân đến Hòn Thơm, du khách sẽ bước vào thiên đường giải trí biển đảo dành cho mọi lứa tuổi. Cả gia đình có thể cùng nhau vui chơi tại công viên nước Aquatopia Water Park, nơi hội tụ hơn 20 đường trượt hiện đại, từ khu vực nhẹ nhàng dành cho trẻ nhỏ đến những trò mạo hiểm mang lại cảm giác mạnh cho người lớn. Các tín đồ thể thao biển có thể thử sức với chèo SUP, kayak, lặn ngắm san hô hay dù lượn, trong khi các bé được thỏa thích tắm nắng trên bãi biển.

Những làn trượt đầy thách thức ở công viên nước Aquatopia (Ảnh: Sungroup).

Du khách cũng có thể thưởng thức buffet với đa dạng món ăn 3 miền Việt Nam và những loại hải sản tươi rói được chế biến tại chỗ ngay trong nhà hàng Mango. Với du khách yêu thích món ăn đường phố có thể ghé qua khu Chợ Việt với các gian hàng bánh, các món sợi… 3 miền.

Trong không khí tưng bừng mừng Quốc khánh, Sun World Hon Thom khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ đỏ sao vàng, từ những trụ cáp treo đến các con đường, đến quầy buffet Độc Lập và những gian hàng. Hàng nghìn lá cờ tung bay giữa biển trời Nam đảo, điểm tô cho hành trình vui chơi thêm tự hào và hứng khởi.

Trọn vẹn kỳ nghỉ lễ cùng chương trình biểu diễn Nụ hôn của biển cả

Khi hoàng hôn buông xuống, hành trình vui chơi sẽ thêm trọn vẹn với chương trình biểu diễn hấp dẫn thu hút du khách khi đến Phú Quốc - Nụ hôn của biển cả tại “Thị trấn Hoàng Hôn”.

Với sự kết hợp của ánh sáng, âm nhạc, pháo hoa và công nghệ trình diễn hàng đầu thế giới, show diễn mang đến màn trình diễn ngoạn mục thu hút hàng nghìn du khách mỗi đêm. Ngày 2/9, màn pháo hoa nghệ thuật được trình diễn 12 phút để chào mừng Quốc khánh Việt Nam, hứa hẹn mang đến một thiên hà ánh sáng trên nền trời đêm.

Du khách sẽ có cơ hội chụp ảnh với đại kỳ Tổ quốc trên màn nước biển rộng gần 1.000m2 sau khi show diễn kết thúc. Đây sẽ là góc chụp hình có một không hai dịp lễ.

Màn pháo hoa nghệ thuật trong Nụ hôn của biển cả (Ảnh: Sungroup).

Trước và sau khi xem show, du khách có thể dạo bước qua chợ đêm Vui Phết sôi động, thưởng thức ẩm thực đường phố đa dạng với những gian hàng đồ thủ công tinh xảo. Một lựa chọn hấp dẫn khác là Sun Bavaria GastroPub, nhà hàng bia thủ công với tầm nhìn thoáng đãng ra vịnh biển, phục vụ dòng bia thượng hạng sản xuất ngay tại Phú Quốc cùng những món ăn tươi ngon.

Chợ đêm Vui Phết rợp sắc cờ hoa (Ảnh: Sungroup).

Với những ưu đãi hấp dẫn cùng hàng loạt trải nghiệm đa dạng từ vui chơi giải trí, thể thao biển, ẩm thực đến chương trình biểu diễn tầm cỡ quốc tế, Sun World Hon Thom và “Thị trấn Hoàng Hôn” sẽ là điểm hẹn phù hợp cho kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 này. Một chuyến đi để cả gia đình cùng nhau tận hưởng trọn vẹn niềm vui ngày lễ, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trên đảo ngọc Phú Quốc rực rỡ cờ hoa.