Sun Guzto trở thành món bánh được nhiều người Việt ở nước ngoài đón nhận

Khi người Việt xem Sun Guzto như món quà từ Việt Nam

Thời gian gần đây, trong một số clip lan tỏa trên mạng xã hội, có thể thấy hình ảnh những hộp bánh Sun Guzto hiện diện trong hành lý của nhiều người Việt sống ở nước ngoài.

Tại Nhật Bản, tiktoker Snooppi - chủ kênh hơn 2 triệu người theo dõi - khiến cộng đồng thích thú khi mở chiếc vali chứa đầy các loại hộp Sun Guzto để biếu cấp trên và bạn bè trong lần quay lại Nhật gần đây.

Theo Snooppi, đây là loại cookie “độc đáo một cách rất Việt Nam” khi phối hợp được chất Á - Âu trong một hương vị độc đáo.

Cũng tại Nhật, Văn Hằng Ngân - cô gái Việt lấy chồng Ấn Độ - chia sẻ khoảnh khắc nhận thùng bánh Sun Guzto từ quê nhà gửi sang. Chồng cô tỏ ra thích thú khi thử bánh và nhận xét rằng đây là món quà rất hợp để biếu tặng người Nhật vì vừa sang trọng, vừa chứa đựng tâm ý của gia đình Việt Nam.

Cặp đôi tiktoker “Như một điều hiển nhiên” cũng chuẩn bị mang theo Sun Guzto trong hành lý du học New Zealand, để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Các kênh Tiktok Snooppi, Văn Hằng Ngân & Như một điều Hiển nhiên mang Sun Guzto đi khắp thế giới (Ảnh: Nhất Hương Group).

Ở Thái Lan, Dinh Áo Bông xem Sun Guzto như món quà có thể lựa chọn khi cần chuẩn bị quà từ Việt Nam. Anh kể rằng bạn bè và đồng nghiệp người Thái đều đón nhận bánh rất nhiệt tình vì vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng.

Cặp đôi Ăn Cơm Ở Thái và tiktoker Fahnguyen cũng đưa Sun Guzto vào danh sách những món bánh từ Việt Nam dùng để đãi khách. Trong các video trải nghiệm, bạn bè Thái Lan đều khen bánh thơm, giòn, ngọt nhẹ và nhiều hạnh nhân. Những lời khen ấy cho thấy hương vị của Sun Guzto phù hợp với cả khẩu vị châu Á lẫn quốc tế.

Những người Việt ở Thái Lan lan tỏa Sun Guzto (Ảnh: Nhất Hương Group).

Điểm chung giữa tất cả những tiktoker này là họ luôn giới thiệu Sun Guzto như một thức bánh chỉn chu, sáng tạo và chất lượng. Đối với người Việt xa quê, Sun Guzto không chỉ là một loại bánh, mà là món quà nhỏ dành tặng đến bạn bè. Sun Guzto là loại cookie nổi bật khi hội tụ đủ yếu tố ngon - sang - đẹp - ý nghĩa.

Bánh cookie được 4 chuyên gia quốc tế khen ngợi

Sun Guzto nhận được nhiều nhận xét ấn tượng từ những tên tuổi lớn trong ngành ẩm thực (Ảnh: Nhất Hương Group).

Giáo sư - Tiến sĩ Ruud Bottemanne nhận xét: “Sự hòa quyện giữa cookie hạnh nhân truyền thống châu Âu và hương vị châu Á đã tạo nên trải nghiệm đặc biệt mà chưa loại cookie nào đạt được”.

Giáo sư Henrik Jeppesen nói ngắn gọn: “Đây là bánh cookie hạnh nhân ngon nhất tôi từng ăn”.

Ông Tan Chooi Leng - chuyên gia thực phẩm, và đầu bếp David Broutin - đầu bếp người Pháp, đều khẳng định Sun Guzto là “cookie hạnh nhân ngon nhất trên đời”.

Hương vị phong phú - thiết kế sang trọng - câu chuyện Việt Nam được gói trọn trong từng hộp bánh

Sun Guzto gây ấn tượng mạnh nhờ tám hương vị giao thoa Á - Âu. Bên cạnh những vị quen thuộc như hạnh nhân bơ và chocolate, hai vị mè đen và matcha mang lại dấu ấn Á Đông, còn ba hương vị tôm, cá, rong biển tạo nên sự mới mẻ đầy bất ngờ cho dòng cookie hạnh nhân. Moka là lựa chọn mang hơi thở hiện đại, đặc biệt được giới trẻ yêu thích.

8 vị bánh như 8 phong cách, cho phép Sun Guzto chinh phục thực khách (Ảnh: Nhất Hương Group).

Bánh có lớp hạnh nhân phủ dày đẹp mắt, màu vàng óng, mùi thơm nhẹ nhàng. Khi ăn, bánh giòn tan nhưng vẫn giữ được độ béo bùi tự nhiên, cùng vị ngọt dịu dễ ăn.

Sun Guzto được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn ISO 22000, không chất bảo quản, và mỗi chiếc đều đầy ắp hạnh nhân, chocolate, matcha hay mè đen - những nguyên liệu có lợi cho sức khỏe.

Sun Guzto được đầu tư từ hộp giấy đến hộp thiếc cao cấp, tất cả đều sang trọng, hiện đại và phù hợp để biếu tặng trong mọi dịp (Ảnh: Nhất Hương Group).

Tất cả những giá trị ấy là kết quả của ba năm nghiên cứu và hoàn thiện của Fancy Foods - Nhất Hương Group. Sun Guzto kết hợp tinh thần Á - Âu theo cách mềm mại, vừa mang tính quốc tế vừa đậm dấu ấn Việt Nam. Chính điều này khiến nhiều người Việt lựa chọn Sun Guzto làm quà tặng khi ra nước ngoài.