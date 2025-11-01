Sun Group đưa tinh hoa ẩm thực Pháp Maison Kayser đến Phú Quốc

Sự hiện diện của Maison Kayser tại Phú Quốc đã thu hút sự chú ý của giới sành ẩm thực. Ngay trong ngày đầu khai trương, Eric Kayser Phú Quốc đã đón hàng trăm lượt khách hàng tới trải nghiệm trà chiều, thưởng thức hương vị bánh trứ danh của nước Pháp.

Lee Ji-ho, một du khách từ Hàn Quốc, cho biết: “Tôi đã nhìn thấy biển hiệu của Eric Kayser từ khi tới Phú Quốc và chờ tới ngày khai trương để được ăn món bánh croissant yêu thích của mình. Không dễ để có thể thưởng thức “một lát Paris” khi bạn đi du lịch mà không phải là tới Pháp, thế nên tôi xem đây là một may mắn”.

Lễ khai trương tiệm bánh Eric Kayser tại khu phố Sunset Bazaar, đưa phong vị Địa Trung Hải đến Thị trấn Hoàng Hôn (Ảnh: Sun Group).

Hiện Sun Group là đối tác khai thác độc quyền thương hiệu Maison Kayser tại Việt Nam. Cửa hàng Eric Kayser đầu tiên của Maison cũng sẽ viết tiếp hành trình đưa tinh hoa ẩm thực thế giới về Việt Nam của Sun Group, sau khi tập đoàn này tiên phong trở thành đối tác điểm đến của Michelin Guide, đưa cẩm nang ẩm thực danh giá bậc nhất thế giới tới Việt Nam, nâng tầm và đưa ẩm thực Việt vươn ra thế giới, với những nhà hàng gắn sao Michelin đầu tiên khắp 3 miền đất nước trong suốt 2 năm qua.

Được sáng lập bởi nghệ nhân bánh nổi tiếng thế giới Eric Kayser năm 1996 tại Paris, Maison Kayser đã trở thành biểu tượng toàn cầu của nghệ thuật làm bánh thủ công Pháp.

Maison Kayser sở hữu hơn 300 cửa hàng tại 30 quốc gia và 14 giải thưởng quốc tế như “Best Croissant in Paris”, “New York Best Baguette Award”, “Tokyo Best Baker Award”…

Hương vị bánh làm nên tên tuổi toàn cầu của nghệ nhân Eric Kayser, mang “những lát Paris” đến đảo Ngọc (Ảnh: Sun Group).

Eric Kayser là dòng thương hiệu tiêu biểu, mang tinh hoa và phong vị chuẩn Paris của Maison Kayser đến thực khách khắp thế giới. Điểm khác biệt cốt lõi làm nên tên tuổi Eric Kayser là việc sử dụng dòng men tự nhiên Sourdough đặc trưng.

Đây là loại men sống được ủ mới mỗi ngày, trải qua quá trình lên men chậm suốt 12 tiếng, giúp bánh có vỏ giòn mỏng, vị chua thanh nhẹ, dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe.

Mỗi chiếc bánh tại đây là một kiệt tác ẩm thực được làm thủ công bởi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tâm huyết của người thợ, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt triết lý “Lên men chậm - Phục vụ nhanh”.

Nghệ nhân làm bánh Eric Kayser trong ngày khai trương tiệm bánh tại Thị trấn Hoàng Hôn (Ảnh: Sun Group).

Tại Phú Quốc, du khách sẽ được thưởng thức đa dạng các dòng sản phẩm chủ lực làm nên tên tuổi Eric Kayser như Baguette, Croissant, Pain au chocolat, bánh mì Sourdough với mỗi chiếc bánh đều được nướng tại chỗ mỗi ngày.

Thực đơn còn mở rộng với các dòng bánh ngọt cao cấp như Cookies, Brownie, Tart hay những dòng bánh Pháp nổi tiếng Macaron hay Canele. Bên cạnh đó, các dòng bánh mặn như sandwich tươi mới với đa dạng lựa chọn ăn kèm như cá ngừ, giăm bông, phô mai sẽ thêm phần phong phú cho trải nghiệm ẩm thực.

Phát biểu tại lễ ra mắt tiệm bánh, nghệ nhân Eric Kayser chia sẻ: “Phú Quốc – viên ngọc quý của Việt Nam, một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới – là nơi lý tưởng để Maison Kayser mở ra chương mới, mang tinh hoa ẩm thực Pháp hòa cùng vẻ đẹp và nhịp sống độc đáo nơi đây”.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Thị trấn Hoàng Hôn, tiệm bánh Eric Kayser Phú Quốc gây ấn tượng với phong cách Địa Trung Hải tinh tế, hướng thẳng ra Cầu Hôn - cây cầu biểu tượng và cũng là điểm ngắm hoàng hôn hàng đầu tại Phú Quốc.

Không gian mang phong cách châu Âu tinh tế của tiệm bánh Eric Kayser vừa khai trương tại Thị trấn Hoàng hôn (Ảnh: Sun Group).

Bởi thế, Eric Kayser không chỉ là điểm đến cho du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm ẩm thực brunch (kết hợp bữa sáng và bữa trưa) hay cà phê sang trọng ở Phú Quốc mà còn là điểm hẹn cho những ai muốn có cho mình một không gian trà chiều lãng mạn bậc nhất thế giới.

“Tôi từng thưởng thức bánh của Eric Kayser ở Bangkok và Singapore, nhưng hương vị ở đây có gì đó rất đặc biệt. Vẫn là công thức chuẩn Pháp, nhưng trải nghiệm vừa ăn bánh vừa ngắm hoàng hôn buông xuống Cầu Hôn, ngắm những tòa nhà lãng mạn của Thị trấn Hoàng Hôn, thưởng thức các show diễn đường phố... lãng mạn hơn rất nhiều so với bất kỳ tiệm nào tôi từng ghé trước đó” - Sirikarn Wattanapong, du khách Thái Lan, cho biết.