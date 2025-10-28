SH Airport Lounge tận tâm phục vụ, nâng tầm trải nghiệm phòng chờ sân bay Việt

“Không bao giờ nói không” - Triết lý từ người phục vụ

Ở SH Airport Lounge, sự tận tâm không chỉ thể hiện qua nụ cười hay tác phong chuyên nghiệp mà còn ở cách mỗi nhân viên đặt sự hài lòng của hành khách làm thước đo cho chất lượng dịch vụ. Từ đội ngũ quản lý đến nhân viên phục vụ, tất cả đều tuân thủ phương châm: “Không bao giờ nói không”.

Tận tâm, với họ, không chỉ là mang thêm món ăn hay rót thêm tách trà, mà là để ý đến những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhất: một lời hỏi han đúng lúc, một tấm khăn được thay mới khi khách vừa đứng dậy, hay đơn giản là giữ yên lặng khi thấy ai đó đang muốn nghỉ ngơi trước chuyến bay dài.

Từng chi tiết nhỏ được đội ngũ SH Airport Lounge chú trọng để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng (Ảnh: SH Airport Lounge).

Không gian cao cấp - Dịch vụ ấm áp

SH Airport Lounge được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng vẫn giữ lại hơi thở thân quen của tinh thần hiếu khách Việt Nam. Trong không gian mở tinh tế, ánh sáng dịu hòa cùng hương cà phê lan tỏa, mọi chi tiết - từ cách sắp đặt bàn ghế, âm nhạc cho đến tông màu chủ đạo - đều hướng đến cảm giác thư thái và gần gũi.

Khu buffet phong phú, khu làm việc yên tĩnh, phòng tắm tiện nghi hay khu ghế massage thư giãn… tất cả được tạo ra theo triết lý “Tiện ích được tạo ra để phục vụ con người, chứ không phải để phô diễn sự sang trọng”.

Theo đơn vị điều hành, sự sang trọng ở SH Airport Lounge không chỉ thể hiện ở vật chất, mà còn ở cảm giác được lắng nghe, được quan tâm, tôn trọng một cách tự nhiên.

Không gian ấm áp, gần gũi giúp khách hàng cảm thấy thoải mái khi dừng chân tại SH Airport Lounge (Ảnh: SH Airport Lounge).

“Tận tâm để phục vụ - chuyên nghiệp để lan tỏa” là thông điệp được nhắc lại trong mọi buổi đào tạo của SH Airport Lounge cũng như là lời khẳng định trong sự kiện tái định vị thương hiệu trong thời điểm cuối tháng 9.

Ông Phạm Quang Đồng, Tổng giám đốc SH Airport Lounge, chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang dịch vụ đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với mọi hành khách. Mỗi người khi bước vào SH Airport Lounge đều phải cảm nhận được sự thoải mái và thân thiện, như ở chính ngôi nhà của mình”.

Sau hơn nửa thập kỷ phát triển, SH Airport Lounge đã vận hành 26 phòng chờ trên toàn quốc, phục vụ gần 1 triệu lượt khách mỗi năm. Thành công ấy đến từ sự lan tỏa của những hành khách hài lòng.

Giữa thời đại công nghệ, mọi thứ có thể được tự động hóa, sự tận tâm vẫn là giá trị không thể lập trình. Với SH Airport Lounge, một nụ cười, một ánh mắt quan tâm hay một lời chào thân thiện chính là khởi đầu cho hành trình bay trọn vẹn - nơi mỗi phút chờ đợi đều trở nên đáng giá.

SH Airport Lounge

Hotline: (+84) 24.3596.0999

Fanpage: SH Airport Lougne