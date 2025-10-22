"Rừng chết" giữa hồ xanh ở Măng Đen, khung cảnh ma mị hút khách check-in

Măng Đen (Quảng Ngãi) những năm gần đây nổi lên như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên với khí hậu mát mẻ và cảnh sắc nguyên sơ. Giữa bạt ngàn thông xanh, một địa điểm mới lạ đang gây sốt cộng đồng du lịch - “rừng chết” Măng Đen.

“Rừng chết” nằm trong lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum, cách trung tâm Măng Đen khoảng 20km.

Sở dĩ khu vực này được gọi với cái tên đặc biệt là "rừng chết", vì nơi đây được hình thành khi nước hồ dâng cao, khiến nhiều thân cây thông bị ngập, chỉ còn trơ lại những cành khô bạc màu vươn lên giữa mặt nước phẳng lặng, tạo nên khung cảnh ma mị, tĩnh lặng mà cuốn hút.

"Rừng chết" trở thành điểm check-in mới tại Măng Đen (Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen).

Dưới ánh nắng hoặc sương sớm, những thân cây trắng bạc phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên bức tranh thiên nhiên huyền ảo, khiến du khách liên tưởng đến khung cảnh trong các bộ phim viễn tưởng.

“Tôi thấy cảnh đẹp lạ lùng, vừa hoang sơ vừa yên bình, đặc biệt khi sương phủ mặt hồ, cảm giác như lạc vào thế giới khác. Đó cũng chính là điều khiến nhiều du khách muốn đến đây chụp ảnh”, anh Hoàng - hướng dẫn viên địa phương - chia sẻ.

Điểm đến này hút khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn (Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen).

Đến đây tham quan, du khách có thể thuê thuyền hoặc ca nô để ra giữa hồ, chụp ảnh và cảm nhận không gian tĩnh mịch của đại ngàn. Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan là sáng sớm hoặc chiều muộn, khi mặt hồ loang sương, ánh sáng dịu khiến cảnh vật trở nên huyền bí hơn.

Không chỉ có “rừng chết”, Măng Đen còn níu chân du khách bởi khung cảnh thiên nhiên trong lành và tiết trời dễ chịu quanh năm. Theo người dân địa phương, từ tháng 10 đến tháng 12 là thời điểm đẹp nhất để du khách ghé thăm Măng Đen.

Khi đó, rừng thông vẫn xanh mướt sau mùa mưa, thời tiết khô ráo, se lạnh vào sáng sớm - lý tưởng cho hoạt động săn mây, dã ngoại và chụp ảnh.

Bên cạnh “rừng chết”, nhiều điểm đến tưởng chừng còn hoang sơ ở Măng Đen cũng bất ngờ trở thành tọa độ check-in hút khách, tiêu biểu là những vườn hồng trĩu quả rực rỡ trong nắng sớm.

Từ tháng 10, những vườn hồng giòn ở Măng Đen bước vào mùa chín rộ, nhuộm vàng khắp các triền đồi. Dưới nắng sớm, những chùm hồng căng mọng ánh lên sắc cam đỏ, nổi bật giữa nền trời xanh và rừng thông bạt ngàn.

Những vườn hồng rực rỡ trở thành điểm check-in hút giới trẻ (Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen).

Nhiều du khách tìm đến không chỉ để chụp ảnh check-in mà còn thưởng thức đặc sản chế biến từ hồng như chè hồng, mứt hồng dẻo hay trà hồng sấy lạnh - hương vị ngọt thanh đặc trưng của vùng cao nguyên.

Gần đây, làng Kon Tu Ma (xã Măng Đen) còn gây sốt trong các hội nhóm du lịch khi nhiều người trẻ rủ nhau đến đây để chụp ảnh check-in với những kho lúa truyền thống trong làng.

Hàng chục kho lúa nhỏ bằng gỗ và tre xếp san sát trên sườn núi vừa là nơi lưu trữ lương thực, vừa là biểu tượng cho sự no ấm của người Xơ Đăng. Không gian mộc mạc, đậm chất Tây Nguyên khiến nơi đây trở thành phông nền ưa thích của giới trẻ khi chụp ảnh.

Để đến Măng Đen, du khách có thể bay đến Pleiku (Gia Lai), sau đó di chuyển thêm khoảng 90km bằng ô tô. Tại trung tâm, dịch vụ thuê xe máy (150.000-200.000 đồng/ngày) khá phổ biến, giúp du khách tự do khám phá.

Cuối năm, nhiệt độ Măng Đen dao động 16-18°C, sáng sớm có sương mờ và đêm xuống khá lạnh. Du khách nên chuẩn bị áo ấm, giày thể thao để di chuyển dễ dàng. Các homestay tại đây có giá 300.000-500.000 đồng/đêm, nhiều nơi sở hữu tầm nhìn ra rừng thông, mang lại cảm giác yên bình và gần gũi thiên nhiên.

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn đáng thử với gà nướng cơm lam, nộm gà măng khô và rượu cần - những món đặc sản đậm đà hương vị Tây Nguyên. Do địa hình nhiều đèo dốc quanh co, du khách nên chọn tour trọn gói hoặc thuê tài xế địa phương để hành trình tham quan an toàn và thuận tiện hơn.

Hoàng Thư