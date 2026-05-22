Ra mắt không gian văn hóa Ấn Độ tại tỉnh Lâm Đồng

Ngày 22/5, tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng (phường Phan Thiết), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM tổ chức lễ khánh thành không gian văn hóa Ấn Độ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, không gian văn hóa Ấn Độ được hình thành nhằm tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ; đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về đất nước, con người và văn hóa Ấn Độ của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng đại diện Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM thực hiện nghi thức khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ (Ảnh: Trần Nguyên).

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị cùng 100 đầu sách về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển của Ấn Độ cho không gian văn hóa này.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM trong quá trình hình thành không gian văn hóa Ấn Độ tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng không gian này sẽ góp phần đa dạng nguồn tài nguyên thông tin của thư viện tỉnh, tạo điều kiện để người dân, học sinh, sinh viên tiếp cận thêm nhiều tư liệu văn hóa quốc tế; đồng thời trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa tỉnh Lâm Đồng và Ấn Độ.

Nhiều bạn trẻ tham dự, tìm hiểu về văn hóa tại không gian văn hóa Ấn Độ (Ảnh: Trần Nguyên).

Tiến sĩ Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM, cho biết, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, gắn kết trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Theo ông Vipra Pandey, việc hình thành không gian văn hóa Ấn Độ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng là hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy hiểu biết văn hóa và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức các hoạt động giao lưu, trưng bày và giới thiệu văn hóa Ấn Độ đến đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.