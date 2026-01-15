Quốc gia giàu có nhưng không có sông tự nhiên

Bahrain là một quốc đảo ở Tây Á, không có sông ngòi tự nhiên nhưng sở hữu nhiều suối và nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, những nguồn này không đủ để đáp ứng nhu cầu về nước của người dân.

Do đó, Bahrain phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ khử muối trong nước biển, cung cấp hơn 60% lượng nước ngọt cho người dân. Quốc gia này cũng khuyến khích sử dụng các kỹ thuật tiết kiệm để sử dụng nước hiệu quả.

Dù khan hiếm tài nguyên nước nhưng Bahrain vẫn là quốc gia giàu có nhờ dầu mỏ (Ảnh: Trip).

Theo đánh giá, Bahrain vô cùng khan hiếm tài nguyên nước. Cụ thể, lượng nước ngọt bình quân đầu người thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Vương quốc Bahrain là quần đảo bao gồm 33 hòn đảo nằm trên vịnh Ba Tư, giữa Saudi Arabia và Qatar với tổng diện tích là 780km2.

Bahrain không có chung biên giới đất liền với các quốc gia khác nhưng có đường bờ biển dài 161 km. Nước này sở hữu trữ lượng lớn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, trong khi đất canh tác chỉ chiếm 2,82% tổng diện tích.

Giải đua xe Công thức 1 diễn ra hàng năm thu hút nhiều du khách tới nước này (Ảnh: Time).

Manama là thủ đô, đồng thời là thành phố lớn nhất của quốc gia này. Đây là trung tâm du lịch và văn hoá trong khu vực và quốc tế. Manama từng được chọn là thủ đô Văn hóa Ả Rập năm 2012, thủ đô Du lịch Ả Rập năm 2013 và thủ đô Du lịch châu Á năm 2014.

Bahrain được xem là một trung tâm kinh tế và tài chính quan trọng trong khu vực và là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty dịch vụ tài chính toàn cầu.

Với số dân khoảng 1,4 triệu người bao gồm cả người nhập cư, Bahrain có thu nhập bình quân đầu người vào hàng cao trên thế giới, ở mức 30.000 USD/người/năm (gần 800 triệu đồng/người/năm).

Dấu tích các khu định cư sớm nhất của con người trên đảo của Bahrain có từ 4.000 năm trước. Thời điểm tốt nhất để đến du lịch Bahrain là từ tháng 11 đến tháng 4.

Nhiều di tích cổ là địa điểm hút du khách ở Bahrain (Ảnh: Trip).

Với bề dày lịch sử như vậy, Bahrain hấp dẫn du khách với những di sản phong phú có niên đại hàng nghìn năm. Trong đó, con đường Ngọc Trai đưa khách trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử lặn tìm ngọc trai từ xa xưa ở đây.

Những khách mê tốc độ cao có thể đến Bahrain để theo dõi Giải đua xe Công thức 1 Bahrain Grand Prix được tổ chức hàng năm.

Nhiều trải nghiệm khác như cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn trên biển, đi thăm cây cô đơn 400 năm tuổi giữa sa mạc, du ngoạn trên thuyền buồm truyền thống Dhow... cũng được các du khách lựa chọn.