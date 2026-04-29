Quảng Ninh nâng chất lượng sản phẩm du lịch

Quảng Ninh đang bước vào mùa du lịch hè 2026 với nhiều sản phẩm, dịch vụ và không gian trải nghiệm mới quanh vịnh Hạ Long. Từ các điểm vui chơi ven biển, du thuyền cao cấp đến chuỗi lễ hội quy mô lớn, địa phương này hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng du lịch, tăng sức cạnh tranh và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Dọc tuyến ven bờ vịnh Hạ Long, nhiều không gian du lịch quen thuộc được làm mới theo hướng tăng trải nghiệm và phù hợp xu hướng thị trường. Các quán cà phê ven biển, bãi tắm và điểm check-in được thiết kế lại theo mùa, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi tham quan, nghỉ dưỡng.

Những thay đổi này không chỉ giữ nét đặc trưng của vùng biển di sản mà còn đáp ứng nhu cầu khám phá, chụp ảnh của du khách trẻ. Nhiều điểm đến được đầu tư đồng bộ về cảnh quan, ánh sáng và dịch vụ nhằm tạo cảm giác mới mẻ cho người tham gia.

Điểm nhấn mới của mùa hè năm nay là tối 25/4, tại phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã diễn ra sự kiện khai trương tổ hợp giải trí - ẩm thực VUI-Fest Hạ Long.

Dự kiến trong tháng 5, khu vực Ngọn Hải Đăng sẽ tổ chức chương trình 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội”. Chương trình ứng dụng công nghệ ánh sáng hiện đại để kể câu chuyện về vùng đất di sản, bổ sung điểm nhấn văn hóa mới.

Việc đưa vào vận hành tổ hợp giải trí - ẩm thực VUI-Fest Hạ Long được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh điểm đến Quảng Ninh, hướng tới phát triển du lịch bền vững, bốn mùa.

Cùng với việc mở rộng không gian vui chơi, Quảng Ninh cũng tăng cường kết nối giữa vịnh Hạ Long và Cát Bà. Việc liên kết liên vùng giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện xây dựng sản phẩm mới, đồng thời mở rộng hành trình trải nghiệm trên biển cho du khách.

Các hải trình kéo dài 7-8 tiếng tham quan vịnh Hạ Long đang dần trở thành sản phẩm nổi bật của mùa hè năm nay. Những tour này kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm dịch vụ trên biển, phù hợp với nhóm khách gia đình và khách nghỉ dưỡng cao cấp.

Sự liên kết giữa các đơn vị lưu trú, vận chuyển, ăn uống và điểm tham quan cũng được đẩy mạnh hơn trước. Hệ sinh thái dịch vụ quanh vịnh Hạ Long đang dần hình thành theo hướng đồng bộ, giúp du khách có trải nghiệm thuận tiện và liền mạch hơn.

Song song với sản phẩm du lịch, hệ thống phương tiện phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long cũng được nâng cấp đáng kể. Nhiều tàu du lịch thế hệ mới có chiều dài tới 80m, sức chứa khoảng 360 khách, lớn hơn nhiều lần so với tàu gỗ truyền thống trước đây.

Các phương tiện mới được tích hợp nhiều tiện ích phục vụ đa dạng nhu cầu, từ khách lẻ, khách gia đình đến đoàn hội nghị, hội thảo. Không gian trên tàu được thiết kế hiện đại hơn, kết hợp dịch vụ ẩm thực, giải trí và nghỉ dưỡng.

Ông Hoàng Văn Công, quản lý du thuyền Paradise Delight, cho biết đơn vị hiện sở hữu gần chục tàu du lịch với sức chứa từ 250 đến 600 khách. Hệ thống này có thể phục vụ nhiều loại hình khách khác nhau, từ khách du lịch gia đình đến các đoàn tổ chức sự kiện và hội nghị.

Theo ông Công, doanh nghiệp cũng bổ sung các chương trình biểu diễn âm nhạc ngay trên du thuyền nhằm tăng trải nghiệm cho du khách. Các ban nhạc Philippines tham gia biểu diễn trong hành trình tham quan được xem là điểm mới của sản phẩm năm nay.

Ngoài việc đầu tư sản phẩm và dịch vụ, Quảng Ninh tiếp tục duy trì sức hút bằng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao dịp lễ 30/4-1/5. Trong đó, Carnaval Hạ Long vẫn là điểm nhấn quan trọng của mùa du lịch hè.

Năm nay, lễ hội được tổ chức theo hướng tăng tính tương tác, đưa du khách trở thành một phần của sự kiện thay vì chỉ đứng xem biểu diễn. Không gian vũ hội đường phố lần đầu được mở rộng liên tục từ Bãi Cháy đến Hòn Gai, tạo nên sân khấu mở quy mô lớn bên bờ di sản.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cho biết cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn trong phát triển thị trường và xây dựng sản phẩm mới.

Theo ông Dũng, các đơn vị không chỉ phối hợp tìm kiếm nguồn khách mà còn cùng giữ gìn môi trường du lịch và hình ảnh điểm đến. Nhiều sản phẩm mới triển khai thời gian qua đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân và du khách.

Với lợi thế sẵn có từ vịnh Hạ Long, việc liên tục đổi mới sản phẩm được xem là bước đi cần thiết để Quảng Ninh giữ sức hút trước sự cạnh tranh ngày càng lớn của các điểm đến trong nước và khu vực.

Tuy nhiên, mục tiêu của địa phương không chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng sản phẩm mà còn hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo chiều sâu trải nghiệm và giữ được bản sắc riêng. Khi các yếu tố về dịch vụ, môi trường và giá trị văn hóa được cải thiện đồng bộ, Quảng Ninh có thêm cơ hội giữ chân du khách lâu hơn và từng bước định vị là điểm đến du lịch cao cấp trong khu vực.