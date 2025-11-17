Quảng Ninh bùng nổ concert, tạo “cú hích” cho du lịch và kinh tế đêm

Quảng Ninh nhiều năm qua đã không ngừng đổi mới, chuyển mình mạnh mẽ để trở thành vùng đất của các sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn. Từ nền tảng là Di sản thế giới Vịnh Hạ Long, khu di tích danh thắng Yên Tử, địa phương đang hướng đến mục tiêu xa hơn: xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa sáng tạo của khu vực. Trong chiến lược này, concert và các sự kiện âm nhạc được xem là đòn bẩy quan trọng, tạo nên sức bật mới cho du lịch và kinh tế dịch vụ.

Tàu biển Pacific World do Công ty Peace Boat (Nhật Bản) quản lý điều hành, lần đầu tiên đến Quảng Ninh vào dịp 30/4 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Mới đây, tỉnh liên tiếp gây chú ý với hai sự kiện lớn: “Hạ Long Concert 2025 - Hào khí Di sản, bừng sáng tương lai” và chương trình “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” diễn ra tối 12/11. Chỉ trong vòng hai tuần, hàng chục nghìn người dân và du khách đã đổ về các điểm tổ chức, tạo nên bầu không khí sôi động hiếm thấy vào thời điểm cuối năm.

Chương trình “Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng” là điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ (12/11/1936-12/11/2025). Sự kiện thu hút hơn 30.000 khán giả và được phát sóng trên nhiều nền tảng số, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh. Đây không chỉ là món quà tinh thần tri ân lực lượng công nhân mỏ mà còn là cách để tôn vinh giá trị “kỷ luật và đồng tâm” - bản sắc cốt lõi của vùng đất than.

Anh Nguyễn Phong, một công nhân ngành than, chia sẻ sự tự hào khi lần đầu tham dự một concert quy mô lớn như vậy. Anh cho biết chương trình đã mang lại nhiều cảm xúc và hy vọng sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh miền mỏ bất khuất, thu hút thêm du khách đến với tỉnh.

Concert - động lực mới cho kinh tế đêm và du lịch

Theo định hướng phát triển văn hóa - du lịch của tỉnh, concert không chỉ là chương trình biểu diễn mà còn là sản phẩm công nghiệp văn hóa mang tính đặc trưng. Các sự kiện được đầu tư bài bản giúp Quảng Ninh chuyển dịch từ “bán cảnh đẹp” sang “bán trải nghiệm”, kết hợp giá trị văn hóa - lịch sử với nghệ thuật hiện đại để tạo ra sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, khẳng định tỉnh đang trong giai đoạn “chuyển từ nâu sang xanh”, đẩy mạnh khai thác sức mạnh mềm từ văn hóa. Concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” được xem là minh chứng cho định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, vừa lan tỏa tinh thần tri ân vừa tạo thêm động lực cho tăng trưởng du lịch.

Việc lồng ghép câu chuyện lịch sử vùng mỏ, tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” vào không gian biểu diễn mang tính bùng nổ đã giúp tỉnh tạo nên thương hiệu riêng cho du lịch văn hóa. Đây cũng là hướng đi phù hợp với nhu cầu mới của du khách - những người tìm kiếm trải nghiệm gắn với bản sắc và cảm xúc.

Không chỉ tạo điểm nhấn văn hóa, concert còn mang lại hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với kinh tế đêm. Sự tăng đột biến nhu cầu ăn uống, lưu trú, vận chuyển trong những ngày diễn ra sự kiện giúp ngành dịch vụ hưởng lợi trực tiếp. Tỉnh kỳ vọng chuỗi sự kiện từ nay đến cuối năm sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu đón hơn 21 triệu lượt khách trong năm 2025.

Chương trình mang đậm màu sắc và dấu ấn của vùng Mỏ Quảng Ninh tối 12/11 (Ảnh: QMG).

Hướng tới trung tâm công nghiệp văn hóa của vùng

Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đa dạng, trong đó concert và lễ hội giữ vai trò là những “thỏi nam châm” hút du khách. Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp phát triển mô hình bán combo du lịch kèm vé concert, dự báo sẽ đem lại hiệu quả cao khi trước đó nhiều mini concert với quy mô 15.000 người đã thành công.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - người chỉ đạo nghệ thuật chương trình “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” - đánh giá cao cách làm của tỉnh. Ông nhận định Quảng Ninh sở hữu lợi thế lớn về di sản và hạ tầng, việc đầu tư mạnh vào các sự kiện văn hóa quy mô lớn là hướng đi đúng, vừa góp phần kích cầu du lịch mùa thấp điểm vừa nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Ông cũng đánh giá cao việc tỉnh tổ chức tiếp sóng chương trình trên các màn hình LED tại nhiều xã, phường, giúp sự kiện lan tỏa rộng rãi và tăng trải nghiệm cộng đồng. Đây là mô hình cần được nhân rộng sang các địa phương khác để nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch.

Khán giả bùng nổ cảm xúc với những ca khúc hùng tráng về vùng Mỏ (Ảnh: QMG).

Trong chiến lược dài hạn, Quảng Ninh tiếp tục xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, du lịch là cầu nối để lan tỏa giá trị vùng đất. Việc tổ chức chuỗi đại nhạc hội và sự kiện nghệ thuật trong mùa Thu - Đông giúp tỉnh khắc phục tính thời vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy kinh tế đêm và kinh tế dịch vụ.

Với “vốn văn hóa” phong phú, hệ thống di sản đặc sắc và quyết tâm của chính quyền, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến văn hóa - nghệ thuật đẳng cấp, tạo nên sức hút mới cho du lịch và kinh tế địa phương.