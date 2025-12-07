Quán bò nhúng dấm nổi tiếng ở Hà Nội bị khách tố có dòi trong miếng thịt bò

Tối 5/12, chị H.A. cùng bạn tới ăn bò nhúng dấm tại một quán hàng khá nổi tiếng ở Hà Nội.

Vị khách cho biết, khi đang dùng bữa, chị bất ngờ phát hiện thấy một miếng thịt gầu có hiện tượng lạ. Miếng thịt nổi cục và xuất hiện những đốm nhỏ như có dòi trắng.

Hình ảnh miếng thịt gầu bò nổi cục có những vết trắng như dòi theo phản ánh của khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lo lắng về chất lượng đồ ăn, chị H.A. đã nói với nhân viên để phản ánh. Tuy nhiên sau đó quán không giải thích rõ với khách và cũng không lên tiếng xin lỗi.

Cuối cùng, 2 vị khách thanh toán đầy đủ tiền bữa ăn rồi chia sẻ trải nghiệm của mình lên trang cá nhân với mục đích muốn nhắc nhở mọi người nên đề cao vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khi ăn uống ngoài hàng quán.

Theo tìm hiểu, cơ sở kinh doanh ăn uống nơi vị khách tới dùng bữa là quán bò nhúng dấm nằm trên đường Trần Xuân Soạn thuộc phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). Quán còn có một cơ sở khác nằm ở phố Thi Sách.

Khi phóng viên Dân trí liên hệ với chủ quán, vị đại diện cơ sở xác nhận có vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 5/12.

Ông Nguyễn Duy Thông, quản lý quán cho biết, 2 vị khách (gồm một nam, một nữ) tới quán vào thời điểm cơ sở này sắp kết thúc buổi kinh doanh nhưng vẫn nhận nốt những vị khách cuối.

Vụ việc xảy ra tại một quán bò nhúng dấm có tiếng ở Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại đây, 2 khách gọi món lẩu bò nhúng dấm và dùng bữa bình thường. Sau đó, quản lý có nghe thấy nhân viên phản ánh về việc khách nói trong miếng thịt bò có dòi. Theo quản lý, phần thịt có dòi mà khách phản ánh thực chất là thịt gầu bò được làm chín, dùng để phục vụ món bò nhúng dấm.

"Đây là phần tật của con bò như dạng u mỡ nhỏ, nhìn dễ bị nhầm là dòi. Nếu là dòi thật, sau khi luộc vài tiếng cũng không con nào còn sống", ông Thông lý giải.

Cũng theo người quản lý, loại thịt mà quán dùng cho món bò nhúng dấm có nhiều phần gầu bò, đôi khi xuất hiện "tật" tự nhiên của con vật.

Cách đây không lâu, quán từng gặp trường hợp tương tự. Tuy nhiên do phát hiện sớm, quản lý nhắc nhở đầu bếp thấy trường hợp này phải loại bỏ ngay, tránh gây tâm lý hoang mang cho khách.

Người quản lý cho biết thêm, sau khi ăn xong, 2 vị khách vẫn thanh toán tiền đầy đủ và ra về, không tỏ thái độ bức xúc khó chịu hay mâu thuẫn với nhà hàng. Bởi vậy họ bất ngờ khi thấy khách chia sẻ trải nghiệm kém vui tại quán.

Camera giám sát tại khu vực bàn ăn của khách thời điểm đó đang hỏng nên quán không lưu giữ được hình ảnh. Vị quản lý khẳng định, lúc khách rời đi, trên bàn gần như không còn đồ ăn thừa. Người này không rõ đây có phải là khách quen của quán hay không.

“Chúng tôi nhập thịt và sử dụng hết trong ngày, không để lưu lại sang buổi kinh doanh hôm sau. Tuy nhiên quán sẽ lưu ý và chấn chỉnh để đảm bảo vấn đề vệ sinh thực phẩm”, ông Thông khẳng định.

Ngày 6/12, một số khách tới quán nhưng cơ sở thông báo tạm nghỉ bán 1-2 ngày với lý do đang trong quá trình sửa chữa. Được biết, quán đã kinh doanh mặt hàng này 16 năm qua.