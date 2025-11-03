Puratos Grand-Place Việt Nam ra mắt bộ sưu tập bánh ngọt “Mỗi tuyệt tác - Một câu chuyện”

Bánh Âu luôn có vị thế nhất định trong cộng đồng đam mê ẩm thực. Từ các tiệm bánh nhỏ đến những khách sạn, nhà hàng cao cấp, bánh Âu luôn là một điểm nhấn sang trọng và đầy tinh tế.

Bởi hơn cả một món tráng miệng, bánh Âu còn là một nét đặc trưng của văn hóa, lưu giữ những câu chuyện về nguồn gốc xuất xứ và tinh hoa ẩm thực phương Tây.

Puratos Grand-Place Việt Nam được biết đến là doanh nghiệp chuyên cung cấp nguyên liệu và các giải pháp chất lượng trong ngành hàng sô-cô-la, bánh mì, bánh ngọt.

Bên cạnh đó, Puratos Grand-Place Việt Nam còn là đối tác đồng hành tin cậy của hàng triệu thợ bánh, đầu bếp trên hành trình sáng tạo thực phẩm. Bằng sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, Puratos Grand-Place Việt Nam hỗ trợ thợ bánh làm mới những hương vị quen thuộc.

Ngày nay, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sự ngon miệng, mà còn quan tâm đến sự chân thực trong hương vị và câu chuyện đằng sau mỗi công thức. Với nhiều người, việc thưởng thức bánh ngọt không chỉ là cảm nhận hương vị, mà còn là cách họ ghi lại và chia sẻ trải nghiệm cá nhân trên mạng xã hội.

Puratos Grand-Place Việt Nam ra mắt bộ sưu tập “Mỗi tuyệt tác - Một câu chuyện” gồm 11 loại bánh nổi tiếng từ nhiều quốc gia châu Âu mang theo những câu chuyện thú vị về nguồn gốc xuất xứ.

Trong đó, bốn chiếc bánh Éclair, Mimosa, Sachertorte và Black Forest, được giới thiệu qua chuỗi video ngắn giúp người xem có góc nhìn sinh động hơn về vùng đất khai sinh, hương vị và phong cách thưởng thức gắn liền với từng món bánh.

Bộ sưu tập bánh “Mỗi tuyệt tác - Một câu chuyện” (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam).

Éclair là bánh su nhân kem với hình dạng ngón tay thon dài (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam).

Mimosa - Món bánh ngọt ngào như đóa hoa mimosa (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam).

Sachertorte - Chiếc bánh sô-cô-la quý tộc của nước Áo (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam).

Black Forest là món bánh gato lấy cảm hứng từ khu Rừng Đen huyền thoại nước Đức (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam).

Thông qua bộ sưu tập “Mỗi tuyệt tác - Một câu chuyện”, Puratos Grand-Place còn mong muốn lan tỏa niềm vui thưởng thức và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thợ bánh. Đó là hành trình cùng nhau tái sinh những tác phẩm bánh ngọt đặc trưng theo cách mới mẻ hơn.

“Với các tiệm bánh, khách sạn hay nhà hàng cao cấp, Puratos Grand-Place trở thành lựa chọn thể hiện giá trị thương hiệu, nơi mỗi sản phẩm không chỉ được tạo nên từ nguyên liệu chất lượng mà còn chứa đựng tinh thần tôn vinh ẩm thực. Ẩm thực là một phần của văn hóa, và văn hóa thì luôn cần được giữ gìn, tôn trọng, phát huy”, đại diện Puratos Grand-Place khẳng định.