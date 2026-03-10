Phú Quốc: Nơi thế giới gặp nhau qua kiến trúc

Phú Quốc quy tụ nhiều phong cách kiến trúc quốc tế thay vì chỉ theo một hệ kiến trúc truyền thống thuần không phải là điều ngẫu nhiên, mà xuất phát từ bối cảnh phát triển đặc thù của đảo.

Khác với những đô thị có lịch sử hàng trăm năm như Hội An hay Huế, Phú Quốc là một điểm đến du lịch phát triển mạnh trong vài thập kỷ gần đây, không có một lớp trầm tích kiến trúc đô thị đủ rõ để kế thừa.

Trong quá trình được định vị là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, hòn đảo dần trở thành nơi hội tụ những nguồn cảm hứng kiến trúc từ nhiều nền văn hóa khác nhau, được điều chỉnh để phù hợp với khí hậu nhiệt đới, cảnh quan biển đảo và đời sống địa phương.

Nơi đây đồng thời quy tụ nhiều công trình biểu tượng được sáng tạo bởi các kiến trúc sư và đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới, góp phần định hình diện mạo của một thành phố biển mang tinh thần toàn cầu.

Sự hòa quyện văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật tại đảo Ngọc tạo nên một thành phố toàn cầu (Ảnh: Sun Group).

Từ cảm hứng toàn cầu đến bản sắc địa phương

"Thị trấn Hoàng Hôn" hay Santo Port (đảo Hòn Thơm) vì thế không chỉ là sự tái hiện phong cách kiến trúc quốc tế, mà là quá trình “bản địa hóa” sáng tạo, tạo nên một diện mạo đô thị đa sắc, nơi du khách có thể trải nghiệm nhiều không gian văn hóa trong cùng một điểm đến, nhưng vẫn cảm nhận rõ nét vẻ đẹp tự nhiên và tinh thần của đảo Ngọc.

Diện mạo đa dạng bản sắc của Santo Port tại đảo Hòn Thơm, Phú Quốc (Ảnh: Sun Group).

Một góc Địa Trung Hải lãng mạn hiện diện với những dãy nhà mang sắc hoàng hôn thoải theo sườn đồi tới mặt biển, gợi nhớ vùng bờ biển Amalfi Coast; hình ảnh đấu trường La Mã cổ đại được tái hiện tại ga đi của tuyến Cáp treo Hòn Thơm; hay tháp đồng hồ mang cảm hứng từ tháp chuông St. Mark’s Campanile biểu tượng của Venice được biến tấu mềm mại để hòa vào cảnh quan biển đảo.

Những dãy nhà mang màu sắc của ánh hoàng hôn dọc theo cung đường biển thơ mộng (Ảnh: Sun Group).

"Thị trấn Hoàng Hôn" là ví dụ rõ nét cho cách Phú Quốc tiếp nhận và “bản địa hóa” tinh thần kiến trúc quốc tế. Ý tưởng của khu phố này được khơi nguồn từ cảm hứng về những thị trấn ven biển Địa Trung Hải, nơi những ngôi nhà rực rỡ sắc màu nằm trên sườn đồi hướng ra biển, ngập tràn ánh nắng và gió - vùng đất có nhiều điểm tương đồng về khí hậu, địa hình và quy mô cảnh quan với Phú Quốc.

Tuy nhiên, "Thị trấn Hoàng Hôn" được thiết kế như thể khu phố đã hình thành và phát triển ở đảo Ngọc qua nhiều giai đoạn. Đó là từ những bức tường giả cổ (theming), chi tiết mái nhà được làm dốc hơn để phù hợp với lượng mưa nhiệt đới, không gian được bổ sung nhiều cây xanh, cùng các yếu tố nghệ thuật truyền thống Việt Nam được lồng ghép trong thiết kế.

Những gam màu hoàng hôn lãng mạn làm nên "Thị trấn Hoàng Hôn" (Ảnh: Sun Group).

Đặc biệt, đúng như tên gọi, "Thị trấn Hoàng Hôn" còn là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của đảo Ngọc: hoàng hôn trên biển.

Nhờ vị trí hướng trọn về phía tây của Phú Quốc, khu phố mở ra tầm nhìn rộng ra đại dương, nơi mỗi buổi chiều, mặt trời dần hạ xuống đường chân trời, nhuộm bầu trời và mặt nước trong những gam màu rực rỡ.

Từ những ban công đầy hoa giấy nhiệt đới, các bậc thềm đá ven biển, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc mặt trời lặn: thứ ánh sáng đã trở thành nguồn cảm hứng để hình thành nên không gian của "Thị trấn Hoàng Hôn".

Điểm hẹn sáng tạo của những kiến trúc sư đại tài

Trên thế giới, nhiều thành phố đã trở thành “sân khấu” để các kiến trúc sư hàng đầu thể hiện những ý tưởng táo bạo và tạo nên các công trình biểu tượng. Đó là Dubai với những công trình mang tính biểu tượng toàn cầu. Là Singapore - nơi kiến trúc đương đại hòa quyện với quy hoạch đô thị và cảnh quan.

Trong hành trình phát triển của mình, Phú Quốc cũng đang chọn lối đi như vậy, nơi những ý tưởng kiến trúc mang tầm quốc tế được kiến tạo, thích nghi với thiên nhiên biển đảo và góp phần định hình diện mạo của một thành phố du lịch mang tinh thần toàn cầu.

Đài phun nước King of the Sun tinh xảo tại "Thị trấn Hoàng Hôn" (Ảnh: Sun Group).

Thật không quá khi ví "Thị trấn Hoàng Hôn" như một “bảo tàng sống” của kiến trúc, nơi mỗi góc phố, mỗi công trình được chăm chút tỉ mỉ như một tác phẩm nghệ thuật.

Tọa lạc ở trung tâm thị trấn là đài phun nước King of the Sun tinh xảo, được chế tác bởi Frilli Gallery - xưởng điêu khắc danh tiếng đến từ Florence (Ý), nơi nổi tiếng với những tác phẩm đá cẩm thạch mang phong cách cổ điển châu Âu.

Cầu Hôn - cây cầu biểu tượng của tình yêu và sự gắn kết thu hút đông đảo du khách (Ảnh: Sun Group).

Hướng mắt ra vịnh biển là Cầu Hôn - công trình ngay từ khi ra mắt đã được truyền thông quốc tế gọi tên “cây cầu của những nụ hôn” do bậc thầy kiến trúc người Ý - Marco Casamonti thiết kế.

Ban đầu, ý tưởng chỉ đơn giản là một cây cầu nối hai đầu đê chắn sóng, nhưng trong quá trình phát triển, công trình đã trở thành một biểu tượng kiến trúc độc đáo với hai nhánh cầu vươn ra biển, mà không chạm nhau như khoảnh khắc chờ đợi của sự gắn kết.

Không gian thiết kế nghệ thuật bên trong JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort (Ảnh: Sun Group).

Bên cạnh đó, nhiều công trình mang dấu ấn sáng tạo của các kiến trúc sư danh tiếng thế giới cũng đã và đang góp phần định hình diện mạo mới cho đảo Ngọc. Khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort và không gian nghệ thuật Sun Signature Gallery được thiết kế bởi “phù thủy kiến trúc” người Mỹ - Bill Bensley, mang đến những câu chuyện kiến trúc độc đáo gắn với lịch sử giả tưởng của đảo.

Những công trình đa sắc tạo nên một bảo tàng kiến trúc nghệ thuật tại "Thị trấn Hoàng Hôn" (Ảnh: Sun Group).

Trong tương lai gần, hệ sinh thái biểu tượng này sẽ tiếp tục được mở rộng với các dự án hạ tầng quy mô quốc tế: Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc nâng cấp do CPG Consultants (Singapore) thiết kế và Trung tâm Hội nghị - Triển lãm do Skidmore, Owings & Merrill (SOM) đảm nhiệm.

Những công trình này được kỳ vọng sẽ đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm sự kiện, giao thương và du lịch tầm khu vực.

Từ một hòn đảo du lịch không nhiều tiếng tăm, Phú Quốc đang từng bước định hình diện mạo của một thành phố toàn cầu giữa biển trời nhiệt đới: nơi các dòng chảy văn hóa, kiến trúc và sáng tạo quốc tế gặp gỡ.

Chính sự giao thoa đó đang tạo nên sức hút đặc biệt cho đảo Ngọc trên bản đồ du lịch thế giới, như tạp chí danh tiếng của Mỹ - CN Traveler gọi tên “Hòn đảo đẹp top 3 hành tinh”.