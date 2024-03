Ocean City - quần thể đô thị đầu tiên tại Việt Nam bắn pháo hoa mỗi tối

Ocean City "vui như Tết" với màn trình diễn pháo hoa mỗi tối

Từ sau Tết 2024, fanpage của cư dân nhiều đại đô thị Vinhomes cùng các diễn đàn của giới trẻ Hà thành đã được hâm nóng bởi chuỗi sự kiện pháo hoa ở Grand World thuộc quần thể đô thị Ocean City phía đông Hà Nội. Nhiều cặp đôi đã lựa chọn nơi đây là điểm hẹn hò vì có nhiều trải nghiệm từ ăn uống, vui chơi, ngắm pháo hoa lãng mạn cùng nhau.

"Biết thông tin sự kiện qua mạng xã hội, tôi và bạn gái đã lên lịch đến Grand World tối thứ 6 vừa qua để được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đầu tiên. Chúng tôi chụp được khá nhiều ảnh đẹp. Đây sẽ là món quà độc đáo mà tôi dành cho cô ấy trong dịp 8/3 năm nay", Hải Nam (20 tuổi, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) chia sẻ.

Du khách đổ về Grand World chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa ấn tượng từ ngày 2/3.

Theo đó, bắt đầu từ 3/3/2024, vào 21h hàng ngày, sau show diễn thực cảnh The Grand Voyage, khán giả chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa náo nhiệt tại khu vực tháp Đồng hồ.

Từ ngày 23/3, vào mỗi thứ 7 hàng tuần, du khách sẽ có cơ hội thăng hoa với màn trình diễn pháo hoa tầm cao 120m. Do đó, không phải chờ đợi tới giao thừa hay các dịp lễ lớn trong năm, cứ tới Grand World là cư dân và du khách sẽ được hòa vào không khí náo nhiệt "vui như Tết" 365 ngày trong năm.

Màn pháo hoa rực rỡ sẽ được trình diễn hàng ngày tại Grand World.

Pháo hoa là một loại "gia vị" đặc biệt đã góp phần làm nên thương hiệu của nhiều "thiên đường" du lịch nổi tiếng. Trên thế giới, Festival pháo hoa quốc tế Montreal (Canada), Festival Katakai

(Nhật Bản) hay Lễ bắn pháo hoa mừng năm mới ở Sydney (Australia)… là điểm đến khiến hàng triệu du khách quốc tế mê mẩn, thu về hàng tỷ USD.

Pháo hoa sẽ là sản phẩm tạo điểm nhấn cho "du lịch ban đêm" tại Grand World.

Tại Hà Nội, trải nghiệm ban đêm được xác định là một trong những mũi nhọn sẽ giúp tạo ra đột phá cho ngành du lịch trong năm 2024 mà Grand World là "thỏi nam châm" hút du khách. Điều này đã được chứng thực qua kỳ nghỉ Tết vừa qua, có những ngày lượng du khách đổ về đây cán mốc 100.000 người - giúp Grand World xác lập vị trí thứ 2 trong top 10 địa điểm vui chơi giải trí "hot" nhất dịp Tết 2024, theo công bố của đơn vị nghiên cứu Kompa.

Có thêm màn trình diễn pháo hoa hàng ngày, Grand World sẽ được "thắp sáng" hàng đêm, kéo thêm du khách về phía đông Thủ đô.

Vui chơi thỏa thích với "menu tiện ích" đa dạng ở Grand World

Chuỗi sự kiện bắn pháo hoa là mảnh ghép mới nhất được bổ sung thêm với mong muốn nâng cấp trải nghiệm hấp dẫn cho "vũ trụ giải trí" Grand World và quần thể đại đô thị đáng sống Ocean City. Trước đó, "menu tiện ích" tại đây đã có những đặc sản mang thương hiệu Vingroup, thu hút cư dân và du khách từ khắp nơi tìm tới để trải nghiệm.

Trong đó, điểm nhấn không thể không kể tới là show diễn "The Grand Voyage - Chuyến hải trình khám phá thương cảng phồn hoa". Qua bàn tay của đạo diễn sân khấu có nghề, kết hợp với công nghệ như 3D mapping, màn chiếu nước, lửa lạnh, sương mù… khán giả được trải qua loạt cung bậc cảm xúc khi được thưởng thức nghệ thuật ở đẳng cấp thế giới.

Là trái tim của Ocean City, nơi đáng sống bậc nhất, Grand World cũng là địa chỉ của những lễ hội quốc tế. Các chương trình nghệ thuật bom tấn, được đầu tư công phu về kịch bản, sân khấu, âm thanh cùng sự hiện diện của các nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam, như Đại nhạc hội La Fiesta Night, The Greatest Show mới đây, hay trước đó là Summer Wave Park, Paradise Bay Fest… đều lập kỷ lục khi thu hút hàng vạn lượt khách tham dự.

Ngày 9/3 tới, Grand World sẽ tiếp tục chiêu đãi du khách với đại tiệc âm nhạc New You - New World cùng sự hiện diện của dàn sao trẻ bậc nhất V-biz hiện nay.

Tiện ích đẳng cấp và trải nghiệm liên tục được bổ sung ở Grand World.

Grand World có thể "chiều chuộng" mọi giác quan cho du khách tới thưởng ngoạn cảnh sắc và vui chơi, giải trí. Ngoài món ăn tinh thần là các lễ hội cuồng nhiệt, các tín đồ mua sắm có thể rảo bước mỏi chân để khám phá hàng trăm nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới cùng xuất hiện trong những con phố thương mại sầm uất. Cùng với đó là sự hiện diện của những thương hiệu ẩm thực nổi tiếng trong và ngoài nước.

Song song với việc hoàn thiện "menu tiện ích", tập đoàn Vingroup còn vận hành nhiều tuyến xe buýt điện VinBus kết nối nội đô tới khu đông Hà Nội để du khách dễ dàng tìm về Grand World. Đó là các tuyến E01 (Bến xe Mỹ Đình - Ngã Tư Sở - Vinhomes Ocean Park); tuyến xe E02 (Hào Nam - Long Biên - Vinhomes Ocean Park); tuyến E03 (Bến xe Mỹ Đình (Hàm Nghi) - Thái Hà - Vinhomes Ocean Park; và các tuyến VinBus miễn phí như OCT1 (điểm đầu Vinhomes Royal City), OCT2 (điểm đầu từ Bờ Hồ).

Hạ tầng, kết nối giao thông ở phía đông hoàn thiện không ngừng, những đặc sản mới liên tục bổ sung như bắn pháo hoa hàng ngày, được kỳ vọng sẽ khiến làn sóng du khách đổ bộ về Grand World tăng trưởng trong thời gian tới.