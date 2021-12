"Oằn mình trong đại dịch", lượng khách đến Quảng Bình giảm gần 70%

Dân trí Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình năm 2021 dự ước chỉ đạt khoảng 569.826 lượt khách, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 11% so với kế hoạch.

Khách du lịch giảm 69% vì đại dịch Chiều 29/12, Sở du lịch Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, năm 2021 là một năm hết sức khó khăn đối với ngành du lịch cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Vì đại dịch Covid-19, nhiều tour, tuyến du lịch phải hủy bỏ, nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Bình đóng cửa, kéo theo đó là lượng du khách đến với "Vương quốc hang động" cũng giảm sâu. Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Cụ thể, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình năm 2021 dự ước đạt khoảng 569.826 lượt khách, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 11% so với kế hoạch. Trong đó, khách nội địa ước đạt 564.126 lượt khách giảm 69% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 12% so với kế hoạch; khách quốc tế ước đạt 5.700 lượt khách, giảm 90% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 11% so với kế hoạch năm 2021. Mặc dù, lượng du khách giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Quảng Bình vẫn giữ vững thương hiệu là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tiếp tục được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được TripAdvisor đánh giá là một trong 15 vườn quốc gia được yêu thích hàng đầu thế giới; được Tạp chí Lonely Planet bình chọn là một trong 2 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam và được trang đặt phòng booking.com bình chọn là điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam. Vì đại dịch Covid-19, lượng du khách đến Quảng Bình giảm sâu trong năm 2021 (Ảnh: C.A). Hang Sơn Đoòng được CNN chọn là một trong 10 điểm đến tuyệt vời nên khám phá ở Việt Nam; AFAR (Mỹ) vinh danh là một trong những điểm đến của năm 2022. Các hình ảnh của hang Sơn Đoòng đã được đưa vào trò chơi phổ biến trên nền tảng điện thoại và máy tính là Minecraft (Đào Vàng) với khoảng 400 triệu người đã tải xuống. Đây là điểm tựa và là động lực để du lịch Quảng Bình phục hồi trong năm 2022. Nỗ lực để phục hồi, đón 2 triệu lượt khách trong năm 2022 Để phục hồi du lịch trong năm 2022, ngành du lịch Quảng Bình cũng đã xây dựng lộ trình, các giải pháp từng bước thúc đẩy phát triển ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Bên cạnh đó cũng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các cơ sở lưu trú, đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn từng bước khôi phục các hoạt động kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động nhằm phục hồi, tăng trưởng ngành du lịch trong điều kiện bình thường mới. Quảng Bình đón du khách quay trở lại sau thời gian dài phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19 (Ảnh: V.A). Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, mục tiêu trong năm 2022 của ngành du lịch Quảng Bình là khôi phục hoàn toàn các hoạt động kinh doanh du lịch trong điều kiện mới, phù hợp với quy định của từng cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, quyết định của UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư về yêu cầu, lợi ích của việc phục hồi các hoạt động du lịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và chung tay phát triển du lịch bền vững thông qua các phương tiện truyền thông, các nghị quyết, chương trình của các cấp ủy, chính quyền. Đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá du lịch Quảng Bình đến các thị trường trong nước và quốc tế với các hình thức đa dạng, nội dung phong phú và chuyên biệt theo từng phân khúc thị trường với chủ đề "Quảng Bình - điểm đến thiên nhiên, an toàn và khác biệt". Ngành du lịch Quảng Bình đang nỗ lực để phục hồi với mục tiêu đón 2 triệu du khách năm 2022 (Ảnh: C.A). Ngoài ra, để kích cầu du lịch, thu hút du khách, Sở Du lịch Quảng Bình cũng sẽ xây dựng, quảng bá các bộ sản phẩm, dịch vụ du lịch để kích cầu du lịch trong điều kiện mới. Nổi bật là sẽ giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn năm 2022 gồm: Giảm giá chương trình "Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới" với mức 2.500 USD/khách; giảm giá các sản phẩm du lịch tại Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng; giảm giá từ 10% - 20% các sản phẩm du lịch mạo hiểm. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng sẽ xúc tiến mở các đường bay nội địa từ các trung tâm du lịch lớn trong cả nước, tích hợp để trung chuyển khách quốc tế đến Quảng Bình để triển khai việc đón khách quốc tế theo lộ trình. "Tùy vào tình hình dịch Covid-19, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa và xây dựng chặt chẽ các phương án để kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với Quảng Bình. Trong năm tới, mục tiêu đề ra của Quảng Bình sẽ đón khoảng 2 triệu du khách, trong đó có khoảng 10 ngàn khách quốc tế", ông Đặng Đông Hà cho biết. Chương trình kích cầu du lịch năm 2022 của ngành du lịch Quảng Bình hứa hẹn sẽ mang đến cho khách du lịch những cơ hội "Trải nghiệm thiên nhiên, tận hưởng cuộc sống" tại "Vương quốc hang động", hướng đến mục tiêu là điểm đến của thiên nhiên, sự lựa chọn hàng đầu của khách du lịch nội địa và quốc tế tại Việt Nam. Tiến Thành