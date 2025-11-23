Những tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi “Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em”

Cuộc thi vẽ tranh du lịch cùng Mường Thanh là hoạt động thường niên do Tập đoàn Mường Thanh tổ chức, nhằm tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích cho thiếu nhi và lan tỏa tình yêu quê hương thông qua hội họa.

Khung cảnh hội trường Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh "Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em" (Ảnh: BTC).

Khép lại mùa thứ tư đầy cảm xúc, cuộc thi vẽ tranh "Du lịch cùng Mường Thanh" mùa 4 với chủ đề "Việt Nam trong mắt em” không chỉ tìm ra những gương mặt xuất sắc, mà còn ghi dấu như một hành trình lan tỏa tôn vinh giá trị nghệ thuật và khẳng định sứ mệnh của Tập đoàn Mường Thanh trong hành trình gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa Việt.

Từ những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực khách sạn, Tập đoàn Mường Thanh đã trở thành tập đoàn khách sạn tư nhân hàng đầu Đông Dương. Trên hành trình ấy, Mường Thanh xem văn hóa và nghệ thuật, đặc biệt là mỹ thuật thiếu nhi, như một nhịp cầu kết nối, để thế hệ trẻ vừa được sáng tạo, vừa được nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Đại diện tập đoàn Mường Thanh phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: BTC).

Năm nay, cuộc thi “Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em” ghi dấu bước tiến rõ rệt cả về chất lượng lẫn quy mô, thể hiện qua số lượng bài dự thi vượt trội và cách các em nhỏ ngày càng biết cách diễn đạt cảm xúc, ý tưởng của mình một cách rõ ràng, tinh tế hơn.

Hàng nghìn tác phẩm được gửi về từ khắp mọi miền Tổ quốc đã góp phần tạo nên một bức tranh chung đầy cảm xúc - nơi Việt Nam hiện lên tươi sáng, gần gũi qua những mái đình cong, những cánh đồng hoa sen bát ngát, ruộng bậc thang Sapa trong sương sớm, hay thành phố Đà Nẵng rực nắng bên biển xanh.

Đại diện ban giám khảo phát biểu tại buổi lễ trao giải (Ảnh: BTC).

Mỗi tác phẩm không chỉ là nét vẽ tuổi thơ mà còn là một câu chuyện, một góc nhìn trong trẻo về đất nước; thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc khi đạt giải cao nhất, em Nguyễn Hà Vy, Quán quân với tác phẩm “Vinh quy bái tổ”, chia sẻ rằng cuộc thi đã cho em cơ hội thể hiện đam mê hội họa và gửi gắm tình yêu quê hương qua từng nét vẽ. Khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận giải nhất là kỷ niệm đáng nhớ, trở thành động lực để em tiếp tục theo đuổi nghệ thuật trong tương lai.

Ở góc nhìn của những người “cầm cân nảy mực”, ban giám khảo vừa xúc động vừa tự hào khi chứng kiến một mùa thi nữa khép lại trọn vẹn. Sau bốn mùa tổ chức, cuộc thi vẫn giữ được sức hút và ngày càng lan tỏa rộng rãi, trở thành một sân chơi giàu ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ yêu hội họa.

Ban giám khảo đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Mường Thanh khi liên tục duy trì và phát triển một hoạt động nhân văn, khuyến khích sáng tạo, gieo mầm tình yêu quê hương trong tâm hồn các em nhỏ trên khắp mọi miền đất nước.

Các thí sinh đạt giải quán quân cuộc thi vẽ tranh "Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em" mùa 4 (Ảnh: BTC).

Một phụ huynh từng có con tham gia ở nhiều mùa trước chia sẻ: “Tôi thật sự trân quý những gì Tập đoàn Mường Thanh đã và đang làm cho thiếu nhi. Không chỉ là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực khách sạn, Mường Thanh còn dành rất nhiều tâm huyết cho các hoạt động văn hóa - giáo dục, tạo cơ hội để các em nhỏ được sáng tạo và thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Năm nay, tôi ấn tượng với những tác phẩm đoạt giải quán quân như ‘Vinh quy bái tổ’ của cháu Nguyễn Hà Vy, 'Việt Nam trong mắt em - Hành trình yêu thương và tự hào’ của bạn Nguyễn Ngọc Linh, hay ‘Tuổi thơ Việt Nam hạnh phúc với những trò chơi dân gian - truyền thống’ của em Nguyễn Minh Khang. Mỗi bức tranh đều mang lại một cảm xúc rất riêng: có bức khiến người xem cảm thấy bình yên, có bức gợi lên niềm tự hào, có bức lại khiến tôi nhớ về tuổi thơ của chính mình”.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Mường Thanh đã khẳng định tâm huyết và trách nhiệm của tập đoàn trong việc nuôi dưỡng tình yêu quê hương qua từng mùa thi: “Chúng tôi mong muốn cuộc thi sẽ trở thành hoạt động thường niên, một sự kiện truyền thống của Tập đoàn. Trong tương lai, Mường Thanh hy vọng có thể mở rộng quy mô, quy tụ thêm nhiều thí sinh không chỉ trong nước mà cả quốc tế, để cùng tôn vinh và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam”.

Các thí sinh đạt giải triển vọng cuộc thi vẽ tranh "Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em" mùa 4 (Ảnh: BTC).

Sự thành công của mùa thi thứ tư không chỉ nằm ở các tác phẩm đạt giải, mà còn ở hành trình ý nghĩa mà cuộc thi mang lại - nơi các em nhỏ được thỏa sức sáng tạo, các gia đình thêm gắn kết và hình ảnh Việt Nam được kể lại bằng chính sắc màu của tuổi thơ.

Khép lại mùa giải, những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức của các họa sĩ nhí chính là minh chứng cho hành trình mà Tập đoàn Mường Thanh đã và đang gìn giữ: phát triển không chỉ bằng thành công trong kinh doanh, mà còn bằng tình yêu văn hóa, nghệ thuật và trách nhiệm vun đắp thế hệ tương lai.