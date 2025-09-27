Nhóm nhảy dù sững sờ trước cảnh tượng cầu vồng tròn trĩnh hiếm gặp

Theo tờ New York Post, đoạn video ghi lại hôm 13/9 cho thấy cả nhóm nhảy dù vừa bật cười vừa chỉ trỏ đầy phấn khích khi vòng tròn mang 7 sắc cầu vồng xuất hiện.

Theo video, cầu vồng tròn hoàn chỉnh hiện rõ giữa tầng mây, rực rỡ đến mức khiến cả nhóm sững sờ và dành toàn bộ thời gian hạ cánh để chiêm ngưỡng.

Nhóm nhảy dù ngỡ ngàng khi nhìn thấy cầu vồng tròn hoàn chỉnh (Video: Storyful).

Huấn luyện viên Jan Zackl cho hay: “Chúng tôi gần như dành toàn bộ hành trình hạ độ cao để ngắm nhìn nó. Đó là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Tất cả các lần nhảy dù đều đáng nhớ, nhưng lần này thực sự độc nhất. Chúng tôi đã hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy cầu vồng tròn trịa đến vậy”.

Đồng quan điểm, Laura Hampton (người trong nhóm nhảy dù) cũng cho rằng: “Rất hiếm khi thấy được hiện tượng này. Từ trên máy bay đôi khi chúng tôi có thể quan sát những vòng nhỏ, nhưng chưa bao giờ rõ nét và hoàn chỉnh như vậy. Đây chắc chắn là một khoảnh khắc đặc biệt”.

Nhóm nhảy dù phấn khích khi gặp cảnh tượng hiếm gặp (Ảnh: New York Post).

Các chuyên gia giải thích, thực chất mọi cầu vồng đều có dạng hình tròn hoàn chỉnh. Tuy nhiên, khi quan sát từ mặt đất, người ta chỉ thấy một phần hình vòm.

Kaye Forster, người dẫn chương trình thời tiết của BBC, giải thích: “Cầu vồng thực ra là hình tròn. Từ góc nhìn của chúng ta, chỉ thấy phần vòm vì phần còn lại bị mặt đất che khuất”. Theo đó, chỉ từ nơi có độ cao lớn như của phi công hay người nhảy dù, mới có thể nhìn thấy phần vòng tròn hoàn chỉnh hơn.