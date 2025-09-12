Người đàn ông cho cá sấu mặc áo, đưa đi siêu thị và cái kết

Chủ nhân của con cá sấu là Wesley Silva, sống tại Pennsylvania. Ông cho biết bản thân đã gắn bó với con vật này suốt 4 năm qua, kể từ khi được một người hàng xóm tặng. Ông đặt tên cho con cá sấu là Jinseioshi, con vật nặng khoảng 14,5kg, thường xuyên đồng hành cùng ông ở nhiều nơi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nuôi một con cá sấu. Thật sự rất tuyệt vời. Chúng tôi từng đến nhiều nhà hàng. Có những nơi đã đối xử với cá sấu của tôi như "ngôi sao", phục vụ nó một cách đặc biệt", Silva chia sẻ.

Người đàn ông đã đăng ký cá sấu là "động vật hỗ trợ tinh thần" của mình (Ảnh: Mirror).

Silva đã đăng ký Jinseioshi là "động vật hỗ trợ tinh thần" (emotional support animal) của mình và thường xuyên đưa cá sấu đi dạo. Tuy nhiên, hai tuần trước, khi ông đến một siêu thị ở West Brownsville (Mỹ), ông được thông báo rằng con cá sấu sẽ không được phép vào cửa hàng.

Sự việc càng thu hút sự chú ý sau khi hình ảnh con cá sấu được mặc một chiếc áo màu xám, ngồi trong xe đẩy hàng tại siêu thị lan truyền trên mạng xã hội.

Đại diện Walmart - siêu thị nói trên - cho biết, họ chấp nhận tiếp đón thú cưng của người mua hàng, nhưng cá sấu bị xem là nguy hiểm.

Ông cho con cá sấu mặc áo và đưa đi khắp nơi (Ảnh: Mirror).

Người phát ngôn của siêu thị nói với truyền thông: "An toàn của khách hàng và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh thú cưng trong cửa hàng, nhưng không thể để công chúng đối mặt với nguy hiểm. Vì vậy, cá sấu không được phép vào".

Dù vậy, Silva khẳng định sẽ không từ bỏ thói quen đưa cá sấu Jinseioshi đi khắp nơi: "Tôi sẽ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi".

Theo cơ quan chức năng, tiểu bang này không có luật cấm nuôi cá sấu. Phía này giải thích: "Miễn là chúng không bị thả ra môi trường tự nhiên thì không có quy định nào ở cấp bang về việc sở hữu cá sấu. Người dân cũng không cần giấy phép để nuôi chúng".