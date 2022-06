Người cha "xì tin" tặng ngay con gái chuyến phượt Đà Lạt sau kỳ thi

"Con thích là đi"

Anh Nguyễn Lê Duy An, 45 tuổi ở TP Thủ Đức là nhân viên văn phòng nhưng có niềm đam mê đi du lịch bằng xe máy. Đà Lạt là một trong những điểm đến yêu thích của anh, mỗi năm không dưới 10 chuyến. Con gái anh là bé Hải My, 15 tuổi cũng từng đi cùng ba mẹ lên Đà Lạt chơi nhưng chỉ đi bằng xe khách.

Đầu tháng 6, bé Hải My phải bước vào kỳ thi chuyển cấp nên dành nhiều thời gian để ôn tập. Trước áp lực thi cử, My xin ba sau khi thi xong sẽ được ba chở lên Đà Lạt bằng xe máy để có thời gian nhìn ngắm cảnh vật, núi đồi nhiều hơn.

"Trước đây con không dám đi vì sợ đau lưng, không ngồi xe nổi nhưng lần này con chủ động đề nghị nên tôi khá bất ngờ. Tôi thấy con gái đã lớn rồi, thích khám phá và trải nghiệm nhiều hơn nên đồng ý ngay", anh Duy An nói.

Hành trang của hai cha con anh Duy An cho chuyến phượt 300km lên Đà Lạt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy kỳ thi đã kết thúc từ ngày 12/6, nhưng vì Hải My muốn gặp gỡ bạn bè nên chuyến đi của hai ba con bắt đầu vào ba hôm trước.

Trước đó, ông bố đã chuẩn bị đồ đạc của mình gửi lên Đà Lạt trước. Anh đặt sẵn homestay để hai ba con ở lại trong suốt 5 ngày theo kế hoạch. Ngoài những vật dụng cá nhân cần thiết như nón bảo hiểm, khăn trùm đầu, áo mưa, găng tay… anh Duy An còn tư vấn cho con gái nên mang những loại trang phục gì. Ví dụ, nếu đi săn mây buổi sáng thì anh dặn con nên mặc váy trắng, đi dạo phố thì chọn bộ nào nhìn 'ngầu' một chút…

"Trong quá trình mình đi du lịch, mình quan sát và thấy những bé gái trạc tuổi con đang mặc những bộ đồ như thế nào, nếu thấy đẹp và phù hợp sẽ gợi ý cho con", anh Duy An chia sẻ.

Hải My nghỉ chân khi vừa qua địa phận tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sáng 23/6, hai ba con xuất phát lúc 7 giờ, đi theo quốc lộ 20 để di chuyển lên Đà Lạt. Trên đường đi, cô bé Hải My cảm thấy thích thú và phấn khích khi được ngửi mùi sầu riêng chín lúc ngang qua những mảnh vườn ở huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Anh An cho biết, chính vì đã nhiều lần chạy xe máy lên Đà Lạt trên tuyến đường này nên nắm rõ địa hình, tình trạng giao thông từng đoạn. Đặc biệt khi chở con gái, anh cũng chạy rất chậm so với khi chạy một mình. Ông bố cảm thấy an tâm khi con gái ngồi sau lưng mình. Trên quãng đường hơn 300km, cha con anh dừng chân rất nhiều lần để nghỉ ngơi và ngắm cảnh.

Anh An dừng chân khoảng chục lần để nghỉ ngơi và cho chụp hình cho con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trở ngại trong hành trình của hai cha con là mưa lớn khi ngang qua địa phận huyện Di Linh, Lâm Đồng. Ở đây, anh nghỉ chân khá lâu chờ trời tạnh. Đến địa phận huyện Đức Trọng, hai cha con đã phải vượt qua hơn 5km đường ngập nước, chảy xiết. Anh Duy An phải chạy thật chậm, giữ chắc tay lái và phải né nhiều xe tải chạy qua. Anh mặc thêm áo mưa cánh dơi để con núp vào tránh nước mưa tạt vào mặt.

"Con gái có chút lo lắng nhưng không sợ hãi, chỉ ôm chặt ba hơn để cùng vượt qua đoạn đường nguy hiểm", anh An nhớ lại.

Hai cha con gặp mưa ở địa phận huyện Di Linh, Lâm Đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, khi đi tiếp đến đập thủy điện Đại Ninh ở huyện Đức Trọng, Hải My đã được ba cho dừng lại chứng kiến khung cảnh xả đập sau mưa.

"Cảnh tượng này trước giờ em chỉ được thấy trên ti vi", cô bé nói.

Đi tiếp đến đèo Prenn, Hải My đã phải thốt lên: "Ba ơi, đẹp quá!" hàng chục lần khi chứng kiến những đám mây, sương mù trùm lên những đọt cây thông mờ ảo. Chứng kiến con gái hạnh phúc, anh Duy An cảm thấy tự hào khi mình tạo cho con được nhiều niềm vui.

Hạnh phúc khi được chăm sóc con

Anh Duy An và con gái tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt chiều 23/6 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

5 giờ chiều, hai người có mặt ở trung tâm thành phố Đà Lạt và chụp hình check-in ở quảng trường Lâm Viên, cùng với biểu tượng bông atiso đăng lên mạng xã hội để thông báo đã đến nơi an toàn. Câu chuyện của cha con anh được cộng đồng mạng quan tâm để lại nhiều bình luận tích cực.

Tuy phải mất 10 tiếng mới tới nơi thay vì chỉ 6 tiếng như thông thường nhưng Hải My không hề than mệt, em chỉ cảm thấy hơi ê mông nhưng tinh thần rất vui vẻ. Hải My nói: "Con biết đi bằng xe máy sướng thế này thì con đã đi từ lâu rồi".

Hai ba con diện đồ chuẩn bị tham quan thành phố Đà Lạt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tối hôm đó, cha con anh Duy An ở lại homestay và cùng nấu ăn, nướng thịt. Hôm nay, anh cũng kịp đưa con gái dạo quanh phố phường và chụp hình ở Hồ Xuân Hương rồi quay về trước khi trời mưa. Anh cho biết, dù đã biết trước thời tiết Đà Lạt hiện tại không hợp cho việc du lịch lắm nhưng vì "con đã thích thì phải đi liền".

Trước đây, vì bận đi làm nên mọi việc chăm sóc Hải My đều do một tay vợ anh lo lắng. Trong chuyến đi lần này, người cha tự tay đội nón bảo hiểm cho con, cột dây giày hay tư vấn cho con từng bộ trang phục phù hợp để chụp hình là điều khiến anh Duy thấy ấm áp, hạnh phúc.

Bé Hải My mặc đồ theo gợi ý của ba chụp hình ở Hồ Xuân Hương, sáng 25/6 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Giữa cha và con gái thường có một khoảng cách, nếu không biết cách gần gũi thì con khó có thể mở lòng tâm sự với mình mọi điều. Tôi nghĩ chuyến đi này sẽ gắn kết hai cha con nhiều hơn và giải tỏa phần nào áp lực thi cử cho con gái", anh Duy An nói và chia sẻ thêm tin vui, Hải My vừa có điểm thi chuyển cấp là 23 điểm cho 3 môn.

Người cha hy vọng con sẽ đủ điểm đậu vào trường con mong muốn và trước mắt là: "Cứ vui chơi khi nào con chán thì ba chở về!"