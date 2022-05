Theo người dân địa phương phán đoán, sở dĩ cây phượng "nửa xanh. nửa đỏ" như thế là do phần tán hướng ra biển bị gió biển thổi nên rụng lá và ra hoa nhiều hơn. Ngoài ra, tán còn lại hướng về phía đường phố, thường xuyên bị cắt tỉa để đảm bảo an toàn nên ra nhiều cành non, chưa đủ già để ra hoa.