Ngôi mộ bí ẩn của Thành Cát Tư Hãn khiến hậu thế vẫn loay hoay tìm đáp án

Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan) sinh năm 1162, mất năm 1227, là người sáng lập ra đế chế Mông Cổ. Ông được đánh giá là vị hoàng đế vĩ đại, một trong những nhà quân sư lỗi lạc có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử thế giới.

Cuộc chinh phạt của ông diễn ra trên khắp lãnh thổ châu Á - châu Âu để bành trướng lãnh thổ, lập nên đế chế Mông Cổ khổng lồ trải dài từ Thái Bình Dương tới Ukraine ngày nay với tổng diện tích hàng chục triệu km2.

Tượng Thành Cát Tư Hãn ở Ulaanbaatar, Mông Cổ (Ảnh: National Geographic).

Xung quanh cái chết của ông bị bao phủ bởi nhiều bí ẩn. Thành Cát Tư Hãn qua đời vào mùa hè năm 1227 trong chiến dịch đánh Tây Hạ dọc theo thượng nguồn sông Hoàng Hà ở Ngân Xuyên. Tuy nhiên đến nay chưa ai rõ ông chết ra sao. Ông đã mang theo bí mật đó xuống mộ, bảo đảm rằng không ai có thể quấy nhiễu giấc ngủ ngàn thu của mình.

Trải qua hàng trăm năm, các học giả vẫn luôn nỗ lực tìm ra lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn. Nhiều chuyên gia tin rằng, nếu ngôi mộ thực sự tồn tại, nó nằm trên vùng đất thiêng của Mông Cổ. Đó là một ngọn núi hẻo lánh, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi tập tục và luật lệ truyền đời.

Trước đó, ông Albert Lin, nhà thám hiểm của National Geographic, đã sử dụng công nghệ hiện đại để truy tìm ngôi mộ theo những cách phi xâm lấn. Tuy nhiên, cũng có học giả cho rằng việc tìm kiếm này là vô ích và đi ngược lại di nguyện của Thành Cát Tư Hãn.

Thành Cát Tư Hãn qua đời khi chỉ huy chiến dịch chống lại nhà Tây Hạ ở miền Bắc của Trung Quốc. Sau này, nhiều câu chuyện được thêu dệt về cái chết của ông. Có người nói ông tử vong do ngã ngựa. Người khác lại tin rằng ông bị trúng mũi tên của kẻ thù. Thậm chí, một số học giả hiện đại lại đưa ra giả thuyết rằng ông có thể chết vì bệnh dịch hạch.

Thi hài ông được đưa về Mông Cổ để an táng bí mật. Nhiều truyền thuyết kể rằng đoàn đưa tang đã giết toàn bộ người hộ tống để giữ kín nơi chôn cất, hoặc đổi hướng dòng sông nhằm che giấu địa điểm ngôi mộ.

“Nhưng tất cả chỉ là truyền thuyết, không có bất kỳ bằng chứng nào", Jack Weatherford, tác giả cuốn sách về Thành Cát Tư Hãn, khẳng định.

Cảnh quan vùng núi Burkhan Khaldun (Ảnh: Amusing Planet).

Vậy, giới nghiên cứu đã biết được những gì về ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn? Liệu nhân loại có bao giờ tìm ra chính xác nơi an nghỉ của ông?

Nhà khảo cổ học Jan Bemmann, Giáo sư nghiên cứu lịch sử sơ khai tại Đại học Bonn, phân tích rằng giới thượng lưu Mông Cổ ở thế kỷ 13 được chôn trong quan tài gỗ tại những khu vực xa xôi trên đỉnh núi. Những người đàn ông Mông Cổ như Thành Cát Tư Hãn sẽ được chôn cùng đồ tùy táng như bao đựng tên để thể hiện họ là chiến binh.

Bất kể ông được an táng thế nào, nơi an nghỉ cuối cùng của ông được cho là nằm trên ngọn núi linh thiêng Burkhan Khaldun hiện được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Tuy nhiên, việc các nhà khảo cổ trên thế giới tiến hành khảo sát ngọn núi này là điều không thể bởi Burkhan Khaldun là khu vực cấm. Người bình thường muốn tiếp cận phải nhận được sự cấp phép từ chính quyền địa phương.

Trong khi đó, nhà thám hiểm Albert Lin đã dùng vệ tinh, máy bay không người lái, radar xuyên đất (để đo từ tính cũng như cảm ứng điện tử mà không làm xáo trộn vùng đất), phát hiện hàng nghìn hiện vật gồm mảnh gỗ cháy, răng ngựa có niên đại cùng thời với Thành Cát Tư Hãn hoặc muộn hơn.

Ngoài ra có một cấu trúc trên núi có thể được dùng cho mục đích nghi thức. Nhóm nghiên cứu không thể xác định được cấu trúc đó liệu có phải là một phần của ngôi mộ hay không.

"Tôi tin rằng người dân Mông Cổ ngày nay cần quyết định, liệu họ muốn biết những gì nằm dưới cấu trúc đó hay không", nhà thám hiểm Lin nói.

Dẫu vậy, các chuyên gia tin rằng, sự thiếu vắng hoàn toàn ghi chép về nơi an táng được coi là chủ ý của Thành Cát Tư Hãn, nhằm bảo vệ thi hài mình khỏi kẻ thù và giữ cho linh hồn được yên nghỉ vĩnh viễn.