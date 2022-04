Ngày hội mắm Châu Đốc thu hút 180 gian hàng, kéo dài trong 5 ngày

Ngày 19/4, Ban tổ chức (BTC) Ngày hội mắm Châu Đốc, tỉnh An Giang tổ chức họp báo, công bố những hoạt động, sự kiện đặc biệt diễn ra trong 5 ngày diễn ra Ngày hội mắm lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo BTC, mục đích tổ chức Ngày hội mắm là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh doanh sau đại dịch Covid-19.

Ngày 19/4, Ban tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc, tỉnh An Giang tổ chức họp báo ngày hội đặc biệt này (Ảnh: Nguyễn Hành).

Đồng thời, nhằm tăng cường mở rộng giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các địa phương trong tỉnh An Giang nói riêng, giữa tỉnh An Giang với các tỉnh, thành phố nói chung. Qua đó, quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của 4 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Chăm - Hoa sinh sống tại An Giang.

BTC cũng cho biết, ngày hội mắm là dịp giới thiệu, khẳng định thương hiệu đặc biệt "Mắm Châu Đốc" của vùng sông nước miền Tây đến với du khách trong và ngoài nước.

Ngày hội mắm thu hút 180 gian hàng của 150 đơn vị đến từ An Giang và 19 tỉnh, thành phố tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương mình.

Trong những ngày diễn ra Ngày hội mắm, BTC sẽ thực hiện một số hoạt động nổi bật khác nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm được chế biến từ lúa gạo - thủy sản; Tiểu cảnh tái hiện và tôn vinh nghề làm khô, mắm truyền thống của người dân An Giang xưa - nay.

Phục dựng 4 gian nhà truyền thống kết hợp tái hiện đời sống sinh hoạt hàng ngày - văn hóa văn nghệ - ẩm thực của dân tộc anh em Kinh - Khmer - Chăm - Hoa đang sinh sống trên địa bàn An Giang;

Gian hàng tái hiện đời sống văn hóa kết hợp biểu diễn văn nghệ cộng đồng của đồng bào dân tộc Khmer - tỉnh Sóc Trăng, cồng chiêng - tỉnh Đắk Lắk, Tây Bắc, đờn ca tài tử - tỉnh Bạc Liêu, xiếc - tỉnh Long An,…

Đặc biệt là không gian văn hóa ẩm thực giới thiệu các món ăn địa phương chế biến từ mắm và một số món ăn đặc trưng của An Giang.

Đến Châu Đốc, du khách và người dân "hoa mắt" với các gian hàng bán mắm của thành phố này (Ảnh: Nguyễn Hành).

Ban tổ chức còn thông tin, tại Ngày hội mắm sẽ Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục "Thành Phố Châu Đốc, tỉnh An Giang - Địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam bộ nhất tại Việt Nam".

Ông Lê Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc cho biết, trước khi các loại mắm ở An Giang được bán ra thị trường đều được ngành chức năng kiểm tra vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Được biết, Ngày hội mắm Châu Đốc sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24/4/2022. Đây là một sự kiện trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).