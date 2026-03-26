Nâng cấp đoàn tàu di sản đi qua đường sắt đáng trải nghiệm nhất thế

Sáng 26/3, tại thành phố Huế, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Việt Nam tổ chức lễ ra mắt giao diện mới của đoàn tàu hành trình kết nối di sản miền Trung và công bố địa điểm du lịch ga Huế.

Đoàn tàu di sản kết nối 2 thành phố Huế và Đà Nẵng, đi xuyên qua đèo Hải Vân, được đánh giá là cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam và đáng trải nghiệm nhất thế giới.

Đoàn tàu hành trình kết nối di sản miền Trung đi qua cầu Vòm trên đèo Hải Vân (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt, cho biết giao diện mới của đoàn tàu không chỉ nâng tầm chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, mang đến những hành trình tiện nghi, an toàn hơn, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch đến với Huế và Đà Nẵng.

Dự án cải tạo, nâng cấp 16 toa xe, với triết lý "mỗi toa xe là một tác phẩm nghệ thuật", đưa giá trị của 2 vùng di sản cố đô Huế và phố cổ Hội An vào từng chi tiết thiết kế: Đoàn tàu được sơn màu tím đặc trưng của xứ Huế, hòa quyện cùng gam màu ghi sáng hiện đại, năng động của thành phố Đà Nẵng. Logo nhận diện được sơn nhũ vàng sang trọng khẳng định đẳng cấp của một đoàn tàu chất lượng cao.

Khoang cao cấp trên đoàn tàu du lịch kết nối thành phố Huế và Đà Nẵng (Ảnh: Vi Thảo).

Đôi tàu có 12 toa xe, với 56 ghế ngồi mềm/mỗi toa, được thay mới toàn bộ, có khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách ngồi thuận hướng tàu chạy, mang lại sự thoải mái tối đa cho hành khách khi ngắm cảnh dọc đường.

Theo ông Tuấn, điểm nhấn đặc biệt trong đoàn tàu đó là toa xe cao cấp (VIP) với 32 chỗ ngồi được thiết kế với không gian hoài cổ, sang trọng của nội thất cung đình Huế. Hệ thống bàn lượn dọc cửa sổ giúp hành khách có thể nhâm nhi ly cafe, thưởng thức âm nhạc trực tiếp và ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp hùng vỹ của đèo Hải Vân.

Bên cạnh đó, toa xe cộng đồng cũng được thiết kế với diện mạo mới, mang đến không gian trải nghiệm sống động với chuỗi hoạt động đa dạng, cùng các thương hiệu và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Lễ ra mắt giao diện mới của đoàn tàu hành trình kết nối di sản miền Trung (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Tuấn cho biết, sau 2 năm chính thức vận hành, đoàn tàu hành trình kết nối Di sản miền Trung đã phục vụ hơn 440.000 lượt khách, thực hiện hơn 2.800 chuyến tàu an toàn tuyệt đối; triển khai chương trình kích cầu liên kết với 140 đơn vị du lịch của thành phố Huế và Đà Nẵng.

Thời gian gần đây, lượng hành khách đi du lịch trải nghiệm trên tàu di sản đã dần tăng lên, đặc biệt lượng hành khách người nước ngoài thường chiếm 50-55%.

“Sức hút ở đây là hành trình của đoàn tàu đi qua một trong những cung đường sắt đáng trải nghiệm nhất thế giới, cùng các chương trình hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa trực tiếp trên toa tàu. Những con số này đã khẳng định sức hấp dẫn của đoàn tàu trên cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam”, ông Tuấn cho biết.