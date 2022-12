Muốn con học tốt môn Lịch sử, mẹ Việt đưa sang Ý khám phá văn minh La Mã

Chị Thu Hằng (32 tuổi) và cậu con trai Bảo Minh (tên thường gọi là Kai, 9 tuổi) sang châu Âu định cư được 5 năm. Hiện hai mẹ con đang sống tại London, Anh.

Chị Hằng cho biết, bản thân đi du học từ nhỏ và thích du lịch nhiều nơi. Ở mỗi độ tuổi, chị lại có mục đích du lịch khác nhau.

"Lúc trẻ thì mình tận hưởng các chuyến đi cho riêng mình như thích đi du lịch bụi, tự khám phá và trải nghiệm cảm giác mạnh. Nhưng giờ có con rồi, mình dành thời gian và các chuyến đi vì con nhiều hơn", chị kể.

Gần đây nhất, chị Hằng và con trai có chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm khám phá thành Rome (Ý) để tìm hiểu về văn minh La Mã cổ đại, giúp bé có cơ hội nhìn tận mắt, sờ tận tay những kỳ quan, hiện vật của nền văn minh này.

Chị Hằng cùng con trai - bé Kai 9 tuổi vừa có chuyến đi 3N2Đ tới thành Rome (Ý) vào tháng 11 vừa qua (Ảnh: Hang Nguyen).

Người mẹ trẻ chia sẻ, thời gian này, con trai đang học về đế chế La Mã trong chương trình môn lịch sử lớp 4 tại trường (theo chương trình học tại Anh).

Cậu bé đặc biệt yêu thích chủ đề này và hào hứng tham gia tái dựng tấm khiên mà các võ sĩ giác đấu La Mã cổ đại từng sử dụng, vẽ tranh về những người nô lệ thời Roman, tham gia vở kịch về thời Roman Britain ở trường.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng, cậu lại "thao thao bất tuyệt" với mẹ vì chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu về nền văn minh La Mã cổ đại.

Theo chị Hằng, bé Kai yêu thích lịch sử từ nhỏ. Đam mê này của cậu bé bắt nguồn từ sự hâm mộ ông nội của mình - một vị tướng từng tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ và đã kể cho cậu nghe những câu chuyện, sự kiện lịch sử trước đây.

Dần dần, Kai cũng thích môn học này nhiều hơn nên cậu tự tìm sách đọc, xem phim tài liệu về lịch sử Việt Nam và các cuộc chiến tranh thế giới.

Bé Kai có niềm đam mê đặc biệt với môn Lịch sử (Ảnh: Hang Nguyen).

Thấy con say sưa học hỏi và tìm hiểu, chị Hằng quyết định sắp xếp công việc, đặt vé máy bay đưa con từ London sang Rome với chi phí khoảng 5,5 triệu đồng/chiều/người.

Hay tin được cùng mẹ đến Rome, Kai vỡ òa hạnh phúc và đếm từng ngày, mong chờ đến lúc khởi hành.

Tối thứ 6, cậu bé nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà để sáng hôm sau có thể kịp chuyến bay sớm nhất tới Rome.

Tới Ý, hai mẹ con ghé thăm nhiều địa điểm như đài phun nước Trevi, đấu trường La Mã Colosseum, đền Pantheon, quảng trường La Mã Roman Forum,... (Ảnh: Hang Nguyen).

Ngày đầu tiên, sau khi hạ cánh, hai mẹ con về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi rồi đi bộ dạo chơi và trải nghiệm tour xe buýt mui trần quanh thành phố.

Ngày thứ hai, chị Hằng nhờ một hướng dẫn viên người Việt tại Rome đưa hai mẹ con đi tham quan các danh thắng, di tích lịch sử.

Chuyến đi kéo dài 10 tiếng đồng hồ, ghé qua nhiều địa điểm như đài phun nước Trevi, đấu trường La Mã Colosseum, đền Pantheon, quảng trường La Mã Roman Forum, đài tưởng niệm Altar of the Fatherland, thánh đường St Peter's Basilica, Vatican,...

Đến từng nơi, hướng dẫn viên sẽ giới thiệu và giải thích chi tiết về lịch sử hình thành, quá trình phát triển hay những câu chuyện, sự kiện liên quan tới điểm đến đó.

Hai mẹ con tranh thủ check-in nhiều nơi, khám phá nền văn minh La Mã (Ảnh: Hang Nguyen).

Được biết nhiều kiến thức mới, Kai tập trung lắng nghe, chăm chú từng lời nói, cử chỉ từ hướng dẫn viên. Cậu cũng thích thú đọc bảng thông tin tại các di tích.

Thậm chí, cậu bé còn gây bất ngờ cho mẹ khi tự tin vừa nhảy vừa hát bài kể về sự tích thành lập Rome bằng tiếng Anh hay biết nhiều thông tin về các vị vua La Mã, quá trình hình thành đấu trường, cách người cổ đại vận hành chợ, nhà tắm công cộng,...

Đấu trường La Mã là điểm đến mà Kai thích nhất. Cậu bé liên tục thốt lên "Không thể tin được", "Tuyệt quá!" khi tận mắt chiêm ngưỡng một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới (Ảnh: Hang Nguyen).

Chị Hằng thừa nhận, bên cạnh những kiến thức lịch sử, chuyến đi tuy ngắn nhưng hai mẹ con đã có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và kỉ niệm đáng nhớ. Qua dịp này, chị cũng hiểu về con hơn, được chứng kiến sự trưởng thành của bé.

"Đêm thứ hai ở Rome, khi mình đang tắm thì phòng bị ngắt hết điện. Hai mẹ con đều nhát ma nhưng thấy mẹ sợ hãi, Kai đã bình tĩnh trấn an rồi tự chạy xuống phòng lễ tân thông báo sự cố. Dù lễ tân không thành thạo tiếng Anh nhưng nhờ ngôn ngữ cơ thể của Kai mà họ hiểu ý và khắc phục sự cố chỉ sau vài phút", chị Hằng nhớ lại.

Chị Hằng và con trai thưởng thức nhiều món ngon ở Ý (Ảnh: Hang Nguyen).

Chuyến đi này, hai mẹ con cũng dành chút thời gian trải nghiệm ẩm thực địa phương, thưởng thức một số món ngon. Bé Kai thích cùng mẹ thưởng thức đồ ăn Ý như mì, pizza, kem, bánh tiramisu.

Hai mẹ con cũng có một bữa tối trong phố cổ, xem World Cup cùng người dân bản địa, hòa vào không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trở về sau chuyến đi, chị Hằng giao cho con trai hai bài "nghiệm thu" về những phát minh của người La Mã cổ đại và đấu trường La Mã. Cậu bé rất hào hứng thực hiện và mong muốn có thể trở lại Rome vì còn nhiều di tích cậu muốn khám phá.

Kai còn mang nhiều sách ảnh về thành Rome và mang đến lớp cho các bạn cùng xem. Cậu bé hy vọng có thể truyền cảm hứng tình yêu lịch sử tới bạn bè (Ảnh: Hang Nguyen).

"Con được tận mắt nhìn thấy tượng Romulus and Remus, Julius Caesar và được chiêm ngưỡng thành cổ Rome, đấu trường La Mã. Con không thể tin được là họ có thể làm được những điều phi thường như vậy cả ngàn năm trước. Những di tích tại Rome to và hùng vĩ hơn nhiều so với những gì con tưởng tượng.

Con rất biết ơn mẹ vì chuyến đi trọn vẹn, cho con thêm yêu môn lịch sử hơn", bé Kai bày tỏ.

Ngoài khám phá thành Rome (Ý), bé Kai 9 tuổi đã cùng mẹ du lịch gần hết các quốc gia ở châu Âu như Đức, Hà Lan, Ý, Thụy Sĩ, CH Séc, Pháp, Croatia, Hungary, Áo, Ba Lan, Hy Lạp, Anh,... và một số nước châu Á.

Cậu bé rất tự lập và ngoan ngoãn, tự bay một mình nhiều chuyến đi như bay từ Việt Nam qua London, đồng hành với một người bạn của bà ngoại mà không có bố mẹ theo cùng (năm 5 tuổi); một mình bay từ London về Việt Nam thăm ông bà nội do mẹ bận công việc (năm 8 tuổi) hay lần khác, tự bay từ Hà Nội sang Singapore vì mẹ đang công tác tại đây.

Kai được mẹ đưa đi du lịch từ nhỏ nên rất bạo dạn và tự lập. Cậu bé thích khám phá, tìm hiểu để học tốt môn Lịch sử hơn (Ảnh: Hang Nguyen).

Chị Hằng chia sẻ rằng, bé Kai theo mẹ đi du lịch từ khi mới vài tháng tuổi. Tuy nhiên, chị nhận thấy, thời điểm "vàng" cho con đi du lịch là từ 7 tuổi trở đi. Lúc đó, con có thể tích lũy được nhiều kỹ năng sống cũng như tiếp thu tốt kiến thức về địa lý, lịch sử, văn hóa ở mỗi địa danh.

Sau mỗi chuyến đi, người mẹ trẻ cũng muốn con rèn luyện các kỹ năng mềm như: cách sắp xếp đồ, làm thủ tục sân bay, dọn dẹp phòng nghỉ trước khi rời đi, giao tiếp, chăm sóc mẹ, giúp đỡ phụ nữ,...

Chị Hằng dự tính, tháng 2 tới sẽ đưa con đến Thụy Sĩ trượt tuyết. Biết được điều này, bé Kai rất háo hức và mong chờ.

"Nhưng nếu được lựa chọn thêm một điểm đến, con mong trở lại Berlin lần nữa để tìm hiểu về chiến tranh thế giới từ đây", cậu bé 9 tuổi tiết lộ.