Mùa thu Hà Nội vào top đẹp nhất châu Á

Mùa thu Hà Nội vào bảng xếp hạng quốc tế

Theo bảng xếp hạng này, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 5. Tạp chí miêu tả Thủ đô của Việt Nam "có một mùa thu rất riêng" so với những điểm đến khác trong khu vực.

Tạp chí Time Out viết: "Là một thành phố ít được biết đến để ngắm lá thu, phố cổ Hà Nội lại càng rực rỡ sắc màu khi nhiệt độ xuống thấp. Tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm là cách tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng sắc đỏ và vàng của mùa thu.

Tết Trung thu đánh dấu sự kết thúc của mùa gặt với âm nhạc truyền thống, múa lân... Về đêm, đường phố được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng đủ hình dạng và kích cỡ, tạo nên một cảnh tượng thực sự mê hoặc".

Hình ảnh Hà Nội trên tạp chí Time Out (Ảnh: Nguyễn Quốc Thắng).

Theo tạp chí này, tháng 10 là thời điểm lý tưởng nhất để du khách ghé thăm và tận hưởng trọn vẹn mùa thu Hà Nội. Ngoài Thủ đô Việt Nam, danh sách này còn có Ibaraki và Kyoto (Nhật Bản), đảo Nami (Hàn Quốc), Khu thắng cảnh quốc gia Alishan (Đài Loan, Trung Quốc), Công viên Rừng quốc gia Trương Gia Giới và Vườn quốc gia Thung lũng Cửu Trại Câu (Trung Quốc).

Hồi đầu năm, Thủ đô Hà Nội cũng được nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vinh danh tại các hạng mục: Top 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới (vị trí thứ 2), top 25 điểm đến hàng đầu thế giới (vị trí thứ 7) và hạng mục đặc biệt top 25 điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Tripadvisor (vị trí thứ 14).

Có thể thấy, năm nay, Hà Nội nổi lên như một điểm đến giàu sức hút. Theo Sở Du lịch Hà Nội, chỉ trong 3 tháng đầu năm, Thủ đô đã đón khoảng 7,3 triệu lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,85 triệu lượt, tăng 17,4%.

Tính riêng trong tháng 9, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 4,17 triệu lượt, tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đến Hà Nội tháng 9 ước đạt 666.700 lượt, tăng 46,8% so với cùng kỳ. Khách nội địa ước đạt 3,5 triệu lượt, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Chín tháng đầu năm nay, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 26,07 triệu lượt khách, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2024. Khách du lịch quốc tế ước đạt 5,5 triệu lượt khách, trong đó khách có lưu trú khoảng 3,9 triệu lượt. Khách du lịch nội địa ước đạt 20,5 triệu lượt khách.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 98.360 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Số lượng khách đến Hà Nội đạt con số ấn tượng là kết quả của chuỗi các hoạt động đầy sức hút nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) cùng chiến dịch quảng bá, truyền thông cũng như nỗ lực của ngành du lịch Thủ đô.

Hồi tháng 5, theo thống kê của Time Out dựa trên dữ liệu tìm kiếm toàn cầu, Hà Nội cũng lọt top 15 thành phố được du khách yêu thích nhất thế giới. Cách đây không lâu, Thủ đô còn được tạp chí này vinh danh ở vị trí thứ 2 trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á, chỉ xếp sau Penang (Malaysia).

Với mùa thu, Hà Nội ghi dấu trong lòng du khách bằng những nét đặc trưng khó nơi nào có được như hương hoa sữa, cốm làng Vòng, cà phê vỉa hè trong tiết trời se lạnh.

Trên nhiều tuyến phố như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, hay ở quanh hồ Hoàn Kiếm, những hàng cây chuyển sắc, lá rụng vàng dưới chân người qua lại, tạo nên khung cảnh lãng mạn đặc trưng.

Phố phường Hà Nội rực rỡ đón Tết Trung thu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

So với Kyoto (Nhật Bản), nơi nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính ẩn mình giữa rừng lá đỏ rực rỡ, hay đảo Nami (Hàn Quốc) vốn gắn liền với hàng cây vàng óng từng xuất hiện trong bộ phim Bản tình ca mùa đông, Hà Nội mang đến một trải nghiệm khác biệt.

Lợi thế để du lịch Hà Nội bứt phá

Mùa thu Thủ đô không phô bày cảnh sắc hùng vĩ mà hiện lên qua những con phố nhỏ, hồ nước xanh trong, hàng cây cổ thụ chuyển lá vàng, hòa quyện cùng nhịp sống thường ngày của người dân.

Chính những nét đẹp đời thường ấy lại tạo nên sức hút riêng, khiến du khách cảm nhận rõ nhịp điệu chậm rãi, lãng mạn đặc trưng mà khó nơi nào có được.

Nhiều công ty lữ hành cho biết, hằng năm, các tour ngắm lá thu ở Hà Nội luôn được đẩy mạnh. Theo thông tin từ Cục Du lịch, hiện tại UBND TP Hà Nội đã giao Sở Du lịch tập trung xây dựng các chương trình, gói sản phẩm kích cầu du lịch nội địa.

Song song, thành phố cũng khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành, vận tải triển khai gói khuyến mãi, giảm giá, kết nối điểm đến nội đô, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ngành du lịch Thủ đô đã đẩy mạnh tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn và chuyên nghiệp như Lễ hội Quà tặng du lịch, Lễ hội Áo dài du lịch, Festival Thu, Lễ hội Du lịch Hà Nội…

Trong tháng 9, đoàn tàu Hà Nội 5 Cửa ô - The Hanoi Train được vận hành tạo ra điểm nhấn cho du lịch Thủ đô, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ở tầm liên kết, Hà Nội đẩy mạnh hợp tác với các thủ đô trong khu vực và những địa phương trọng điểm đã ký kết hợp tác, đồng thời tổ chức diễn đàn thu hút khách quốc tế, phát triển sản phẩm chung với các tỉnh, thành lớn trong cả nước.

Các hoạt động quảng bá, xúc tiến cũng được triển khai mạnh mẽ, từ việc tham gia chương trình du lịch tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2025 tại Huế, cho đến các hoạt động tôn vinh du lịch làng nghề.

Mùa thu Hà Nội thu hút nhiều người trẻ xuống phố chụp ảnh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Với thị trường quốc tế, Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Pháp, Italy, Thụy Sỹ, tham gia các hội chợ du lịch lớn ở các nước Singapore, Đức, Nhật Bản...

Song song, thành phố phối hợp cùng các hãng hàng không đón các đoàn khách quốc tế đến khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch, làng nghề tại Hà Nội.

Năm nay, du lịch Hà Nội đề ra chỉ tiêu đón trên 30 triệu lượt khách. Hiện tại, Hà Nội đã đạt 86% mục tiêu cả năm và khả năng cao vượt ngưỡng chỉ tiêu đề ra trong quý 4.

Việc liên tiếp được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế không chỉ giúp Hà Nội khẳng định thương hiệu du lịch, mà còn mở ra cơ hội để Thủ đô kể câu chuyện mùa thu theo cách riêng.

Nếu biết khai thác đúng thế mạnh, Hà Nội hoàn toàn có thể biến những con phố phủ lá vàng, hương hoa sữa thoảng gió, hay ly cà phê vỉa hè trong tiết trời se lạnh… thành "dấu ấn vàng" níu chân du khách trong và ngoài nước.