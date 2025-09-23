Mù Cang Chải mùa đẹp nhất: Nhiều nơi “cháy phòng”, khách đặt trước nửa năm

Lượng khách đến Lào Cai tăng 20%

Sáng sớm thức giấc tại xã Púng Luông, Lào Cai (xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái cũ), Thu Hương (26 tuổi, ở Hà Nội) chỉ mất 10 phút để di chuyển tới đồi Mâm Xôi - nơi được nhiều người ngợi khen là “thửa ruộng bậc thang đẹp nhất vùng Tây Bắc” - để chiêm ngưỡng cảnh sắc mùa vàng.

Hương cho biết, để có phòng tại khu nghỉ dưỡng gần điểm du lịch này, cô đã phải đặt phòng trước nửa năm.

“Hôm tôi nhận phòng có nghe nhân viên lễ tân nói, khu nghỉ dưỡng đã kín vào các dịp cuối tuần tháng 9 và tháng 10, nếu không đặt chỗ trước thì sẽ không còn phòng”, cô gái 26 tuổi nói.

Khu vực đồi Mâm Xôi cuối tuần qua đông đúc khách tham quan (Ảnh: Giàng Hạnh Phúc).

Mùa lúa chín ở Mù Cang Chải đang bước vào độ đẹp nhất, thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi tới tham quan. Cuối tuần qua, tại các điểm check-in nổi tiếng như đồi Mâm Xôi, Móng Ngựa còn xảy ra tình trạng tắc đường. Du khách mất nhiều tiếng đồng hồ di chuyển và chờ đợi chụp ảnh.

“Khách đổ về chật kín những con đường nhỏ dẫn vào các thửa ruộng. Khoảng 18-19h ngày 20-21/9, nhiều người và phương tiện vẫn gặp khó trong việc di chuyển”, A Giàng, một người chạy xe ôm, cho biết.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hà Quốc Trung, Trưởng Phòng Quản lý và Phát triển Du lịch Lào Cai, thông tin, tổng lượng khách đến Lào Cai tháng 9 (từ ngày 16/8 đến hết ngày 15/9) ước đạt 1 triệu lượt, tăng 20% so với tháng 8.

Theo ông Hà Quốc Trung, tháng 9, lượng khách đến Lào Cai có sự tăng trưởng rõ rệt so với tháng 8, phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến trong thời điểm giao mùa thu - đông.

Nhiều du khách chọn thăm lúa sớm để không phải chen chúc (Ảnh: Lam Steven).

Nguyên nhân của sự gia tăng này xuất phát từ nhiều yếu tố thuận lợi. Trước hết, tháng 9 có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài, tạo điều kiện để du khách sắp xếp chuyến đi dài ngày. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu, ít mưa bão cũng giúp hoạt động tham quan, trải nghiệm trở nên thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - tâm linh đặc sắc của địa phương như Lễ hội Đền Bảo Hà, Lễ hội Đền Nghĩa Đô với các nghi thức truyền thống và những trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc Tày, thu hút đông đảo khách thập phương.

Khách quốc tế đến Lào Cai trong tháng 9 tăng cao nhờ vào mùa trekking (đi bộ đường dài khám phá, leo núi) tại Sa Pa, Tả Van, Y Tý, Tà Chì Nhù, Tà Xùa, Lùng Cúng… Đặc biệt trong đó, mùa lúa chín cùng điều kiện thời tiết thuận lợi phù hợp cho các hoạt động trải nghiệm ngoài trời đã thu hút du khách.

Những thửa ruộng bậc thang nổi tiếng được nhiều người tìm đến (Ảnh: Lam Steven).

Chấp nhận thuê phòng xa điểm đến 20-30km

Do sức hút của mùa vàng Mù Cang Chải nên nhiều khu nghỉ dưỡng, homestay, nhà nghỉ, khách sạn… cũng vào mùa tất bật nhất trong năm. Những căn phòng có hướng nhìn ra các thửa ruộng bậc thang luôn được săn đón và đặt sớm.

Đại diện Garrya Mù Cang Chải cho biết, tháng 9 - tháng 10 là mùa du lịch cao điểm nhất trong năm tại Mù Cang Chải, lượng đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng vì thế tăng mạnh so với các tháng trước.

“So với mùa hè, lượng khách vào mùa lúa chín tăng gấp nhiều lần. Hầu hết ngày cuối tuần tháng 9 và tháng 10, khu nghỉ dưỡng gần như đã kín phòng, khách thường đặt trước khá lâu để giữ chỗ”, vị đại diện nói.

Phong cảnh Mù Cang Chải hấp dẫn nhiều du khách (Ảnh: Garrya Mù Cang Chải).

Sở hữu 110 phòng nghỉ dưỡng cao cấp với tầm nhìn ôm trọn núi rừng hùng vĩ, cách các điểm check-in đồi Mâm Xôi chỉ khoảng 1km, Móng Ngựa 2km... nơi đây được nhiều du khách lựa chọn để trải nghiệm du lịch sang trọng kết hợp khám phá thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực bản địa đặc sắc khu vực Lào Cai và Yên Bái.

Anh Giàng Hờ, chủ homestay Trùng Khánh - Khau Phạ, cho biết, nhiều khu vực nhà nghỉ tại các điểm check-in nổi tiếng như đồi Mâm Xôi, Móng Ngựa, khách đã thuê kín phòng.

“Thời điểm này đặt phòng ở các khu vực đó rất khó. Nhiều khách không thuê được phòng đã lựa chọn các nhà nghỉ, homestay ở cách xa điểm đến 20-30km, chấp nhận di chuyển thêm 1 hoặc 1,5 tiếng bằng xe máy để tới tham quan, chụp hình”, anh Hờ nói.

Giá thuê phòng tại các điểm ở xa khu Mâm Xôi, Đồi Móng Ngựa… sẽ mềm hơn, từ 300.000 đến 500.000 đồng/phòng. Trong khi đó, theo khảo sát của phóng viên, tại một số nhà nghỉ cách các điểm Mâm Xôi, Móng ngựa khoảng 4-5km thì mức giá thuê khá cao, từ 1 triệu đồng trở lên cho phòng 2 giường, nội thất đơn giản.

Tháng 9 và tháng 10 là mùa du lịch cao điểm trong năm tại Mù Cang Chải (Ảnh: Giàng Hạnh Phúc).

Theo đại diện Phòng Quản lý và Phát triển Du lịch Lào Cai, để nâng cao chất lượng lưu trú và các dịch vụ phục vụ du khách, từ những tháng trước, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lào Cai sớm đã có văn bản hướng dẫn đơn vị liên quan.

Theo đó, vận động, khuyến khích các hội viên (doanh nghiệp du lịch) chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương.

Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch, đặc biệt là về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách.

Các đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch tại địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của tỉnh.