"Một ngày làm nông dân": Sản phẩm du lịch nông thôn hút khách của Lào Cai

Du lịch nông thôn khởi sắc từ chính nông nghiệp bản địa

Giữa thung lũng xanh mướt ở Lào Cai, xã Bản Liền hiện lên với những nếp nhà sàn truyền thống nép mình bên ruộng bậc thang và đồi chè Shan Tuyết phủ sương sớm.

Tới đây, du khách có thể tạm gác lại nhịp sống hối hả nơi phố thị, hòa mình vào đời sống của người Tày, cùng họ hái chè, cấy lúa, bắt cá suối hay nhóm bếp nấu những bữa cơm dân dã.

Bản Liền đang ngày càng chiếm được tình cảm của du khách (Ảnh: G.Đa).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Vàng A Bình - chủ Bình Bản Liền Homestay tại Bản Liền - cho biết, du khách tìm đến Bản Liền không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để được “trở thành người nông dân thực thụ”.

“Mọi người thích nhất là những trải nghiệm giản dị như hái chè, bắt cá suối, nấu cơm bằng củi hay đan giỏ tre cùng người bản địa”, anh Bình nói.

Anh cho biết anh và một số chủ homestay trong khu vực là những người dân địa phương, cùng nhau làm du lịch theo mô hình hợp tác. Mỗi homestay đều giữ nguyên kiến trúc nhà sàn truyền thống, phục vụ ẩm thực đặc trưng và hướng dẫn khách trải nghiệm làm nông dân.

“Một ngày làm nông dân” ở đây là một ngày sống chậm, gắn bó với đất và người Tây Bắc”, anh chia sẻ thêm.

Hiện nay, giá lưu trú tại Bản Liền vào khoảng 150.000 đồng/người/đêm, mỗi bữa ăn 150.000 đồng/khách. Du khách có thể thuê người bản địa hướng dẫn các hoạt động như hái chè, đi rừng, trải nghiệm nông nghiệp với chi phí 500.000 đồng/ngày, chia đều cho nhóm - dù là hai hay mười người.

Bản Liền từng là bản làng người Tày yên bình, sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Từ năm 2019, khi các hộ dân đầu tiên cùng hợp tác làm du lịch, du lịch cộng đồng nơi đây đã nhanh chóng khởi sắc. Đến nay, người dân vừa giữ được lối sống nông thôn, vừa mở ra sinh kế mới từ chính nghề nông truyền thống.

Những mái nhà sàn cũ được phục dựng, những thửa ruộng, đồi chè được gìn giữ và chăm sóc như “sản phẩm du lịch”. Cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ cùng lối sống mộc mạc khiến du khách cảm nhận rõ sự gắn bó giữa con người và đất rừng.

Bữa cơm được chế biến bằng sản vật địa phương tại Bản Liền (Ảnh: Vàng A Bình).

Không chỉ nghỉ dưỡng, du khách còn hòa mình vào nhịp sống lao động: Cày ruộng, thu hoạch ngô, hái chè Shan Tuyết, đan lát, dệt thổ cẩm hay nấu những món ăn đặc trưng như gà đồi nướng, rau rừng xào tỏi, cá suối nướng...

Đây chính là bản sắc của du lịch canh nông - nơi nông nghiệp và du lịch cùng phát triển hài hòa, tạo sinh kế và bảo tồn văn hóa.

Lào Cai - điểm sáng của du lịch nông thôn vùng cao

Theo Sở Du lịch Lào Cai, thời gian qua, du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng phát triển mạnh, đặc biệt tại các khu vực Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát và Bảo Yên cũ (nay đã được sắp xếp thành các đơn vị hành chính cấp xã mới).

Toàn tỉnh hiện có hàng trăm cơ sở homestay, trong đó nhiều cơ sở được Hiệp hội Du lịch ASEAN công nhận đạt chuẩn homestay ASEAN. Tỉnh đang tiếp tục nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp, tiêu biểu như du lịch dân tộc Tày, Mông, Dao…

Những mô hình này giúp người dân tăng thu nhập từ lưu trú, hướng dẫn, biểu diễn văn nghệ, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa, đúng với tinh thần xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch xanh, du lịch cộng đồng.

Song song, Lào Cai chú trọng phát triển sản phẩm xanh như nông sản sạch, thổ cẩm, nghề đan lát thủ công. Giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu có 6 mô hình du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN và 11 mô hình đạt chuẩn Việt Nam, mở rộng thêm du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm tại các điểm như Ngũ Chỉ Sơn, thác Rồng, thác Ong…

Những bước đi này không chỉ giúp tạo sinh kế ổn định cho người dân, mà còn góp phần giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa vùng miền - nền tảng quan trọng để du lịch nông thôn Lào Cai phát triển bền vững.

Người dân địa phương và du khách tham gia các hoạt động vui chơi sôi nổi (Ảnh: Vàng A Bình).

Thực tế cho thấy, các mô hình như Bản Liền đang minh chứng rõ nét cho hiệu quả của du lịch nông thôn, nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Du khách đến đây không chỉ tìm thấy trải nghiệm mới, mà còn cảm nhận được tinh thần hiếu khách, sự tự chủ và đổi thay trong đời sống người dân vùng cao.

Theo định hướng tại Quyết định 922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi vùng miền.

Từ những mô hình nhỏ như Bản Liền, Việt Nam đang dần hình thành bản đồ du lịch nông thôn đa dạng - nơi mỗi cánh đồng, mỗi bản làng đều có thể trở thành điểm đến.

“Một ngày làm nông dân” không chỉ là hành trình trải nghiệm mà còn là cách để du khách gần gũi hơn với nông nghiệp Việt Nam - nền tảng văn hóa lâu đời của dân tộc.

Từ những bàn tay người nông dân nơi vùng cao, du lịch nông thôn Việt Nam đang khẳng định sức sống mới, hướng tới phát triển xanh, bền vững và hội nhập quốc tế.