Mexico: Người đàn ông say rượu thả 6 con sư tử khỏi chuồng, cái kết đau đớn

Một người đàn ông được cho là trong tình trạng say rượu đã bị sư tử tấn công, gây thương tích nghiêm trọng sau khi tự ý mở chuồng thả các con vật tại một khu bảo tồn động vật ở Mexico.

Vụ việc xảy ra tại Los Pinos Reserve, thuộc thành phố San Pedro Cholula vào ngày 9/3.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông được cho là đã trèo qua hàng rào của khu bảo tồn vốn là nơi nuôi nhốt các động vật từng biểu diễn trong rạp xiếc.

Đàn sư tử vốn từng phục vụ cho đoàn xiếc, hiện sống ở khu bảo tồn (Ảnh: Press).

Sau khi được thả ra, đàn sư tử đã quay sang tấn công chính người này. Trong lúc hoảng loạn, người đàn ông chạy vào một chiếc chuồng để trú ẩn khi các con vật tiến lại gần.

Được biết, một con chó có mặt tại hiện trường cũng đã bị đàn sư tử tấn công và chết tại chỗ.

Trong một đoạn video được cho là do chính người đàn ông quay lại khi say rượu, người xem có thể thấy những hình ảnh rung lắc là thời điểm đàn sư tử đang gầm gừ và di chuyển quanh khu vực chuồng.

Ở một khoảnh khắc khác, máy quay hướng xuống bãi cỏ, nơi xuất hiện xác một con vật nằm bất động chính là con chó xấu số có mặt tại hiện trường thời điểm đó.

Cũng từ hình ảnh của video, người đàn ông dường như đang tự bảo vệ mình phía sau một cánh cổng mở, tạo thành khoảng trống hình tam giác giữa cổng và hàng rào bên trong khu nuôi sư tử. Đây cũng là vị trí người này tận dụng để giữ mạng sống trước khi đội cứu hộ tới giải cứu.

Sau khi nhận được thông báo, các nhân viên chăm sóc động vật của khu bảo tồn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ lập tức phát tín hiệu báo động và triển khai các biện pháp để kiểm soát tình hình. Sau một thời gian căng thẳng, người đàn ông được giải cứu khỏi chiếc lồng và đưa ra ngoài.

Người đàn ông bị tấn công với nhiều vết thương nghiêm trọng (Ảnh: Press).

Đây vốn là những con sư tử từng phục vụ trong các đoàn xiếc, nay được đưa về khu bảo tồn để nuôi nhốt. Theo báo cáo ban đầu, không có con sư tử nào bị thương trong vụ việc.

Ngay lập tức, người đàn ông gây ra sự cố được đưa tới bệnh viện để điều trị. Khuôn mặt nạn nhân bị băng bó nhiều chỗ, sưng tấy và có nhiều vết trầy xước rõ rệt. Các bác sỹ xác nhận người này bị thương nặng ở tay và vùng mặt, nhưng vẫn rất may mắn vì sống sót sau vụ tấn công nguy hiểm.

Sự cố tại Mexico không phải là tai nạn hiếm hoi liên quan tới sư tử trong thời gian gần đây.

Trước đó vào tháng 2 vừa qua, một sự cố chấn động xảy ra tại vườn thú ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Theo truyền thông địa phương, bé gái 10 tuổi được một nhân viên dẫn vào khu vực vốn được thiết kế để du khách đứng phía sau lớp bảo vệ và trải nghiệm cho sư tử cái ăn.

Tuy nhiên, theo quy định của vườn thú, bé gái chưa đủ tuổi để tham gia hoạt động tương tác này.

Nhân chứng cho biết, khi bé gái cầm miếng thịt đưa qua song sắt chuồng, con sư tử đang nằm phía trong bất ngờ bật dậy. Chỉ trong tích tắc, con vật thò chân qua khe hở giữa các thanh sắt, móc trúng ống quần và kéo mạnh em về phía chuồng.

Tình huống xảy ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp phản ứng. Một nhân viên chăm sóc thú đã lập tức lao tới, ôm chặt phần thân trên của bé gái để tránh em bị kéo sâu hơn vào phía trong.

Trong lúc giằng co, người này với lấy một thanh kim loại đặt gần chuồng và liên tục chọc về phía chân con sư tử nhằm buộc nó phải buông ra.

Cuộc giằng co căng thẳng diễn ra khoảng nửa phút trước khi con vật chịu nới lỏng móng vuốt, cho phép nhân viên kéo bé gái ra ngoài an toàn. Bé gái sau đó được đưa tới bệnh viện để theo dõi và tiêm vaccine phòng dại theo quy trình phòng ngừa. Cùng ngày, em đã xuất viện và trở về nhà với cha mẹ.

Gia đình bé gái không quy trách nhiệm cho vườn thú sau sự cố. Tuy nhiên, nhân viên đã đưa em vào khu vực trải nghiệm dù chưa đủ điều kiện tham gia, đã bị đình chỉ công tác và điều chuyển vị trí trong thời gian chờ rà soát nội bộ.