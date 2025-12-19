MayTrip đồng hành cùng du khách Việt khám phá mùa hoa anh đào Nhật

Lời giải mới cho du lịch mùa cao điểm

Độ cuối tháng 3 hàng năm, Nhật Bản luôn là tâm điểm của du lịch châu Á khi sắc hoa anh đào bung nở trên khắp các nẻo đường. Trong đó, đông đảo du khách Việt Nam đến Nhật mùa hoa anh đào để ngắm hoa anh đào đúng mùa.

Dưới tán hoa anh đào, bên những lâu đài cổ kính, Nhật Bản mùa xuân đã vẽ nên bức tranh đầy lãng mạn (Ảnh: MayTrip).

Trong bối cảnh đó, bên cạnh chuyến bay thương mại, các chuyến bay charter trở thành giải pháp mới cho nhu cầu ngày càng lớn của du khách Việt tới Nhật Bản. Charter tạo ra sự chủ động hoàn toàn về giờ bay, lộ trình và điểm đến.

Năm 2024, MayTrip tổ chức thành công charter mùa hoa anh đào tới Kagoshima (Ảnh: MayTrip).

Tại Việt Nam, MayTrip là một trong những đơn vị tiên phong đưa charter Nhật Bản phát triển và thu hút khách. MayTrip đã thành công lớn với các chuyến charter tới các địa phương Nhật Bản như Sendai, Shimane, Hiroshima, Kagoshima...

Tới đây, MayTrip tiếp tục tổ chức charter khám phá mùa hoa anh đào 2026 tại Okayama. Sự chủ động và dám đi khác biệt đã giúp MayTrip định vị như đơn vị đón đầu xu hướng charter Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

Vị thế đón đầu charter Nhật Bản

Bà Phạm Thị Thu Huyền - Phó tổng giám đốc MayTrip - cho biết: “Với thị trường Nhật Bản, để triển khai một sản phẩm charter, sự khó khăn sẽ càng nhân lên. Việc có được chỗ tại các sân bay địa phương Nhật, nơi có lịch hoạt động dày đặc và quy định vận hành nghiêm ngặt vốn không đơn giản.

Ngoài ra, các điểm đến mới như Okayama, Himeji vẫn còn xa lạ buộc doanh nghiệp phải đầu tư mạnh vào truyền thông và xây dựng thị trường từ con số gần như bằng không”.

Tuy vậy, những thách thức đó không ngăn được MayTrip theo đuổi chiến lược charter một cách bền bỉ.

MayTrip luôn chú trọng đem đến trải nghiệm đậm chất văn hóa Nhật nhất cho du khách (Ảnh: MayTrip).

MayTrip xây dựng được mạng lưới đối tác Nhật và tạo ra những sản phẩm đặc thù, trong đó có chuyến charter Hà Nội - Okayama khởi hành ngày 24/3/2026 tới và là một trong những sản phẩm mùa xuân được nhiều du khách kỳ vọng.

Kỳ vọng bứt phá cho charter Okayama

Không chỉ mang lại lợi ích cho du khách Việt, các chuyến charter của MayTrip còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững tại nhiều địa phương Nhật Bản.

Bà Hironiwa Saho - Phó trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam - cho biết charter đang đóng vai trò quan trọng trong việc phân bổ dòng khách quốc tế, giảm tải áp lực cho các điểm đến quá đông như Tokyo hay Osaka.

“Các hoạt động khai thác chuyến bay charter đi Nhật Bản của MayTrip là một hướng tiếp cận tích cực nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho du khách Việt Nam, đồng thời các khu vực như Okayama, Himeji sở hữu nhiều lợi thế để trở thành những điểm đến mới dành cho du khách quay lại và mong muốn khám phá Nhật Bản ở chiều sâu hơn”, bà Hironiwa Saho nhận định thêm.

Okayama, điểm đến chính của charter mùa xuân 2026 là thành phố sở hữu vườn Korakuen nổi tiếng, lâu đài Okayama và vị trí kết nối thuận tiện tới Kyoto, Osaka, Kobe và Himeji. Mùa xuân tại Okayama mang vẻ đẹp tĩnh lặng hơn so với các đô thị lớn, giúp du khách có những trải nghiệm trọn vẹn trong không gian không quá đông đúc.

Hành trình charter Okayama của MayTrip được thiết kế theo triết lý “đi Nhật đúng chất Nhật”. Chương trình tập trung tham quan các điểm đến có chọn lọc, trải nghiệm văn hóa sâu, không shopping (mua sắm) và một đêm ở khách sạn 5 sao.

Du khách có thể khoác kimono dạo phố Kyoto, ngắm hoa anh đào tại Korakuen, khám phá khu phố cổ Kurashiki Bikan hay chiêm ngưỡng “Thành Hạc Trắng” Himeji tao nhã. Tất cả gói gọn trong một hành trình tinh tế và vừa đủ.

Sảnh khách sạn 5 sao Kobe Portopia dành cho khách tham gia tour charter Okayama của MayTrip (Ảnh: Kobe Portopia Hotel).

Mức giá tour 29,99 triệu đồng và số lượng giới hạn, du khách Việt được khuyến khích đặt chỗ sớm cho tour du lịch Nhật Bản mùa xuân để đảm bảo có trải nghiệm trọn vẹn.

Charter Okayama mở ra cơ hội săn trọn mùa hoa anh đào Nhật Bản cho khách Việt với giá hời (Ảnh: MayTrip).

“Hơn cả một chuyến đi, charter mùa xuân 2026 là hành trình chúng tôi muốn dành tặng những khách hàng mong muốn khám phá Nhật Bản trong không gian tinh khôi và trọn vẹn nhất”, bà Phạm Thị Thu Huyền chia sẻ.

Với sự công nhận từ JNTO và hành trình phát triển bền bỉ nhiều năm, MayTrip tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực charter Nhật Bản. Chuyến charter Hà Nội tới Okayama được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra một mùa xuân rực rỡ cho du khách Việt và tạo thêm động lực phát triển cho du lịch địa phương tại Nhật Bản.

