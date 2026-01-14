Khách tố thịt ôi, chủ quán bún đậu ở Hà Nội ăn ngay trước mặt để chứng minh

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chủ quán bún đậu ở Hà Nội trực tiếp ăn thịt luộc trước mặt khách hàng để chứng minh món ăn không bị ôi thiu như phản ánh. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều tranh luận.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại quán bún đậu ở phố Trần Khát Chân (Hà Nội). Anh Linh - chủ quán - cho biết, vị khách phản ánh là một cô gái đặt suất bún đậu qua ứng dụng giao đồ ăn.

Sau khi nhận hàng, khách đã quay lại quán, mang theo phần thịt và cho rằng thịt trong suất ăn bị ôi, yêu cầu chủ quán xin lỗi.

Chia sẻ với phóng viên, anh Linh cho biết, quán bán bún đậu với giá 40.000 đồng/suất, gồm đầy đủ đậu, chả, thịt chân giò, dồi và mắm tôm. Tuy nhiên, do các khoản khuyến mại và chiết khấu từ ứng dụng, quán chỉ nhận về 29.000 đồng.

Anh Linh ăn ngay trước mặt khách để chứng minh phần thịt trong suất bún đậu bình thường (Ảnh: Cắt từ clip).

“Tôi phải thuê mặt bằng hơn chục triệu một tháng. Bán trực tiếp cho khách là chủ yếu. Khi bán qua ứng dụng gần như không có lãi, song vì lâu lâu mới có đơn nên tôi vẫn nhận đơn này để chuyển cho shipper giao cho khách”, anh Linh nói.

Theo anh Linh, phần thịt bị khách phản ánh thực chất là thịt được cắt từ đầu của cuốn chân giò. Phần thịt này thường có màu đậm hơn vì dễ bị khô sau khi luộc.

Khi khách phản ánh, anh đã xin lỗi khách vì hình thức miếng thịt không được đẹp mắt và mong khách thông cảm.

“Khách mua hàng lúc chiều tối ngày 8/1. Hôm ấy thời tiết khá lạnh. Thịt chân giò sau khi luộc, tôi thường cho vào ngăn mát hoặc ngăn đá khoảng 2-3 tiếng để định hình khối trước khi thái, dẫn đến phần thịt nạc ở hai đầu có thể bị thâm màu. Nhưng đó là đặc điểm bình thường của thịt chân giò, hoàn toàn không phải thịt hỏng hay ôi thiu”, anh Linh khẳng định.

Anh cho biết, ban đầu khách chỉ phản ánh thịt có màu đậm, sau đó khi đến quán, thấy chủ quán ăn thử thì lại nói thêm thịt có mùi chua.

Trước phản ánh của khách, trong lúc quán vẫn đang có một số người ăn tại chỗ, anh Linh cho biết anh đã cố gắng kiên nhẫn giải thích để tránh ảnh hưởng đến các khách khác.

Anh mang phần thịt mới ra, trực tiếp thái tại chỗ để khách đối chiếu màu sắc, đồng thời giải thích việc thái bằng dao sắt có thể khiến phần thịt tiếp xúc có ánh xanh.

Hai người khác thử phần thịt luộc nữ khách hàng đem đến, không cảm nhận thấy vị ôi thiu (Ảnh: Cắt từ clip).

Để chứng minh món ăn không có vấn đề, anh Linh đã trực tiếp ăn thử phần thịt ngay tại quán trước mặt khách. Ngoài anh Linh, còn có 2 người khách khác cũng ăn thử miếng thịt mà nữ khách hàng đem trả và xác nhận thịt không có mùi hay vị lạ.

Riêng một thanh niên khác đang ngồi tại quán từ chối ăn phần thịt do cho rằng đó là miếng thịt khách nữ mang từ bên ngoài đến, không rõ đã qua xử lý hay chưa. Tuy vậy, anh này khẳng định, khi ngửi phần thịt, anh thấy không có mùi gì bất thường.

Trước sự chứng minh của nhiều người, cô gái vẫn khẳng định quán bán thịt ôi thiu và yêu cầu chủ quán phải xin lỗi vì “coi thường sức khỏe khách hàng”. Anh Linh cho biết, anh sẵn sàng hoàn tiền cho suất ăn, nhưng không chấp nhận xin lỗi với lý do bán thịt hỏng.

Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, vị khách đã nhận lại tiền và rời đi.

Được biết, quán của anh Linh kinh doanh bún đậu và giả cầy, mở được khoảng nửa năm, chủ yếu phục vụ khách quanh khu vực.

Một suất bún đậu của quán anh Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chủ quán đã xử lý tình huống bình tĩnh. Nếu là người làm hàng ăn hoặc nấu ăn thường xuyên sẽ hiểu rõ đầu cuốn thịt chân giò hoặc bề mặt miếng thịt sau khi luộc xong thường bị xỉn màu, nhất là vào ngày lạnh.

Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng, món ăn có thể sẽ bị biến đổi về hình thức so với ăn tại quán trong quá trình vận chuyển. Bởi vậy, các quán ăn cần chú ý hơn đến hình thức món ăn khi bán qua ứng dụng, để tránh gây hiểu lầm không đáng có cho khách hàng.

Hiện vị khách nữ vẫn chưa lên tiếng và bình luận về sự việc.