Máy bay chao đảo dữ dội, hạ cánh trong giông bão như ngày tận thế

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Batik Air mang số hiệu PK-LDJ khởi hành từ thành phố Ambon (Indonesia) đang thực hiện chuyến bay nội địa đến Jakarta. Trên máy bay có 177 hành khách và thành viên tổ bay.

Khi tiếp cận sân bay Soekarno-Hatta vào khoảng 19 giờ ngày 28/6 (theo giờ địa phương), máy bay bất ngờ gặp gió mạnh và mưa giông lớn.

Video được hành khách và người dân ghi lại cho thấy, máy bay nghiêng mạnh sang phải. Trong khi đó, cánh và động cơ bên phải gần như chạm sát mặt đường băng trong tích tắc.

Máy bay chao đảo trong cơn mưa giông lớn khi hạ cánh (Ảnh cắt từ clip).

Đối mặt với tình huống cực kỳ nguy hiểm, phi hành đoàn đã kịp thời khống chế máy bay. Bằng sự dày dặn kinh nghiệm, cơ trưởng đã đưa máy bay hạ cánh an toàn.

Không có thương vong hay thiệt hại được ghi nhận. Tuy nhiên, nhiều hành khách cho biết họ có cảm giác như rơi vào ngày tận thế khi máy bay chao đảo dữ dội trong ngày giông bão.

Ngay sau vụ việc, ông Danang Mandala Prihantoro, đại diện truyền thông chiến lược của Batik Air xác nhận vụ việc vừa xảy ra với một chuyến bay của hãng.

"Trong lúc chuẩn bị tiếp đất, máy bay bị gió ngang mạnh thổi lệch và nghiêng sang một bên. Sức gió tăng lên trong khi hướng gió vẫn giữ nguyên.

Tuy nhiên, máy bay vẫn hạ cánh an toàn và toàn bộ quy trình bay đều được tuân thủ”, ông Prihantoro chia sẻ thông tin vào ngày 29/6.

Ngay sau sự cố suýt va chạm, đội ngũ kỹ sư máy bay đã tiến hành kiểm tra toàn diện máy bay và kết luận không có hư hại. Máy bay có thể tiếp tục vận hành bình thường.

Ông Prihantoro nhấn mạnh, Batik Air luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho an toàn và an ninh trong mọi hoạt động, cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn hàng không hiện hành.

Được biết vào thời điểm xảy ra sự cố, do ảnh hưởng của cơn mưa giông, một số chuyến bay khác phải tiếp tục bay trên bầu trời Jakarta để đợi thời tiết ổn định.