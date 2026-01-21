Máy bay cất cánh ở Anh bỏ quên 36 người ở sân bay, hành khách bức xúc

Sự cố hy hữu xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Jet2 vào ngày 20/1, xuất phát từ thành phố Manchester (Anh) đi tới đảo Alicante ở vùng biển Địa Trung Hải thuộc Tây Ban Nha.

Hành khách sốc vì bị bỏ rơi, tiếp viên không phát hiện ra bất thường

Một hành khách tên Matt sống tại Denton (Anh) cho biết, anh và nhiều người khác đã sốc nặng khi bị máy bay bỏ lại. Anh Matt cho biết, ít nhất một nửa hành khách đã qua cửa lên máy bay trước khi anh và con trai được gọi tên.

"Sau cửa lên máy bay là một cầu thang. Tất cả chúng tôi đều đi xuống đó. Ở cuối cầu thang, chúng tôi chỉ thấy những cánh cửa đã đóng kín", vị khách kể.

Một chuyến bay của hãng hàng không Jet2 (Ảnh: Simple Flying).

Lúc này nhóm khách 36 người đều nghĩ chỉ cần đợi một lát sẽ có xe buýt đưa ra máy bay. Họ đứng chờ 30-40 phút nhưng không thấy động tĩnh gì nên bắt đầu thấy có điều gì bất thường.

Cuối cùng, một nhân viên sân bay xuất hiện từ phía sau, nói với hành khách rằng máy bay đã cất cánh.

Một nhân chứng khác cũng bị kẹt lại cho biết, họ được nghe kể rằng, tiếp viên không tiến hành điểm danh sau khi hành khách lên máy bay.

“Tôi thực sự sốc khi biết họ không điểm danh. Máy bay đó thiếu ít nhất 36 người. Điều này thật khó tin. Tôi nghĩ lẽ ra cơ trưởng phải hỏi liệu chuyến bay đã đủ khách hay chưa mới được cất cánh", vị khách bức xúc.

Trong khi đó, chuyến bay mang số hiệu LS879 rời khỏi nhà ga số 3 của sân bay Manchester vào khoảng 7h ngày 20/1 theo đúng lịch trình. Chuyến bay có hành trình kéo dài 2 tiếng 45 phút.

Sau đó, hãng bay đã sắp xếp chuyến bay thay thế cho toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng. Trong lúc chờ chuyến bay mới, mỗi khách được Jet2 tặng một phiếu mua hàng trị giá 10 bảng Anh (360.000 đồng).

Hãng bay mở cuộc điều tra khẩn cấp

Ngày 21/1, hãng hàng không Jet2 chính thức lên tiếng xác nhận vụ việc, khẳng định đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.

"Chúng tôi đang điều tra khẩn cấp vụ việc để xác định nguyên nhân. Đội ngũ của hãng bay đã hỗ trợ hành khách, sắp xếp cho họ chuyến bay khác tới đảo Alicante ngay trong ngày", đại diện hãng bay nói.

Ngoài ra, người đại diện cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới những hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố đáng tiếc.

Hãng hàng không giá rẻ Ryanair từng xảy ra sự cố tương tự vào năm 2023 (Ảnh: News).

Sự cố ngày 20/1 khiến nhiều người liên tưởng tới vụ việc tương tự xảy ra vào năm 2023 của hãng hàng không Ryanair. Cụ thể, vào ngày 2/1/2023, 23 hành khách đi chuyến bay của Ryanair từ sân bay Stansted (London, Anh) đến Zagreb (Croatia) đã bị kẹt trong một hành lang kín không cửa sổ.

Sau đó, nhóm khách vội vã quay ngược trở lại thì phát hiện cửa 2 đầu đều bị khóa. Mắc kẹt trong không gian ngột ngạt và chật hẹp nhiều người bị hoảng loạn còn trẻ nhỏ khóc thét.

Sự cố khiến một hành khách vội ấn chuông báo cháy để cầu cứu. Khi nhân viên sân bay xuất hiện để hỗ trợ, lúc này máy bay đã cất cánh.

Trước vụ việc này, hãng hàng không Ryanair thừa nhận đây là sai sót của nhân viên mặt đất. Câu hỏi đặt ra về quy trình vận hành tại sân bay cũng khiến nhiều người thắc mắc.