Lý do gì khiến Việt Nam xếp hạng cao trong Top 28 nước đẹp nhất thế giới?

Mới đây, tạp chí du lịch Mỹ CN Traveler công bố danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam đứng vị trí thứ 17. Đáng chú ý, ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có 2 đại diện gồm Việt Nam và Indonesia lọt vào bảng xếp hạng này.

Theo nhận định của CN Traveler, vẻ đẹp của mỗi quốc gia trên thế giới phụ thuộc vào cảm nhận của từng người. Có vô số kỳ quan thiên nhiên cổ xưa khiến du khách choáng ngợp, từ khối đá đỏ khổng lồ Uluru ở Australia tới những cánh đồng muối trắng xóa trải dài tưởng như vô tận tại Salar de Uyuni, Bolivia.

Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Dương).

Danh sách những điểm đến đẹp nhất thế giới luôn được cập nhật hàng năm, vừa để tôn vinh những gương mặt mới, vừa để nhắc lại những biểu tượng vượt thời gian.

Ở mọi châu lục, mỗi quốc gia đều sở hữu những thắng cảnh xứng đáng cho một chuyến đi dài ngày. Đơn cử như các di sản vô giá được UNESCO công nhận hay những bãi biển xanh ngọc trải dài bất tận.

Riêng tại Việt Nam - quốc gia xếp vị trí thứ 17 trong bảng xếp hạng, đất nước hình chữ S được tạp chí CN Traveler đánh giá là nơi có cảnh quan đa dạng nhất trong khu vực. Ở bức tranh đa sắc này, Việt Nam nổi bật như điểm đến hội tụ cả cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và chiều sâu văn hóa. Nơi đây còn được ví như thiên đường dành cho người yêu thiên nhiên, thích các trải nghiệm ngoài trời.

Những địa danh làm nên tên tuổi của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới có thể kể tới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), vịnh Ninh Vân (Khánh Hòa), đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Theo CN Traveler, vịnh Hạ Long được xem như một biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên tại Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng với làn nước xanh ngọc và hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên giữa mặt biển, được bao phủ bởi hệ sinh thái nhiệt đới phong phú.

Hà Nội cũng là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Đi xa hơn về các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc, Hà Giang cũ cũng được đánh giá cao nhờ khung cảnh núi non hùng vĩ, ruộng bậc thang trải dài và những cung đường đèo ngoạn mục, thu hút du khách yêu thích trekking và khám phá thiên nhiên.

Ở miền Trung, những vịnh và bãi biển hoang sơ được nhắc tới là không gian lý tưởng phục vụ hoạt động du lịch ngoài trời. Trong đó, vịnh Ninh Vân thu hút du khách nhờ hệ sinh thái san hô đa dạng.

Ngoài ra, Việt Nam cũng sở hữu nhiều bãi biển ấn tượng như vùng biển ở Phú Quốc hay tại khu vực miền Trung mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng, lặn biển, khám phá thiên nhiên cho khách quốc tế.

Trước đó, tạp chí Time Out (Anh) mới công bố danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới. Đây là những đô thị được đánh giá là nơi thú vị nhất để sống và trải nghiệm. Trong đó, Việt Nam có 2 đại diện góp mặt gồm Thủ đô Hà Nội và TPHCM.

Trong danh sách, Hà Nội đứng vị trí thứ 25, được mô tả là nơi "đang chuyển mình đáng kinh ngạc", nhưng vẫn giữ được nét pha trộn giữa nếp cũ cổ xưa và lối sống hiện đại.

TPHCM đứng vị trí thứ 38 và được tạp chí Time Out gọi là "thành phố không ngủ". Kết quả khảo sát cho thấy, 75% dân số sống tại đô thị này cho biết, họ cảm thấy cuộc sống hạnh phúc.

Với những ghi nhận đánh giá từ các tạp chí du lịch uy tín có thể coi là điểm cộng và là bước đà tạo động lực để du lịch Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với khách quốc tế trong thời gian tới.