Lý do Ba Na By Night trở thành trải nghiệm đêm “độc nhất vô nhị”

Một thế giới đa trải nghiệm trên đỉnh Bà Nà từ chiều đến đêm

Thế giới về đêm tại Bà Nà thú vị và khác biệt. Tuy nhiên, nếu du khách có thể đến thăm Bà Nà từ đầu giờ chiều, có thể dành thời gian trải nghiệm những điều thú vị, tận hưởng hành trình khám phá một Bà Nà từ chiều đến đêm khác biệt.

Một điểm đến mới vừa được khai trương là Bảo tàng Nghệ thuật Lân Sư Rồng. Tọa lạc tại khuôn viên của ga Hội An 2, không gian rộng gần 1.500m2 với 3 phân khu sẽ đem đến cho khán giả cơ hội khám phá một thế giới đầy màu sắc của nghệ thuật múa Lân Sư Rồng và tham gia các hoạt động trải nghiệm vẽ mặt nạ thú vị, mua sắm đồ lưu niệm.

Bảo tàng Nghệ thuật Lân sư rồng đem đến cho khán giả cơ hội khám phá một thế giới đầy màu sắc (Ảnh: Sun World Ba Na Hills).

Bước ra khỏi bảo tàng, du khách có thể trải nghiệm không gian đậm chất văn hóa Việt của nhà ga Hội An 2 và di chuyển bằng tuyến cáp treo số 8 để khám phá các điểm đến hấp dẫn khác trên đỉnh Bà Nà như: lâu đài Mặt Trăng, quảng trường Nhật Thực, tàu hỏa leo núi, làng Pháp, cầu Vàng, vườn hoa Le Jardin D’Amour...

Lâu đài Mặt Trăng sẽ là điểm dừng chân hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp cổ kính, pha chút huyền ảo, ma mị cùng nhiều trải nghiệm và trò chơi thú vị. Điểm đến thu hút đông khách nhất tại lâu đài Mặt Trăng là hai rạp chiếu phim Airship “Mắt bay” và rạp 4D “Giao lộ trăng” với những trải nghiệm công nghệ hiện đại và mới mẻ.

Máng trượt siêu tốc thích hợp với những du khách ham khám phá, ưa cảm giác mạnh (Ảnh: Sun World Ba Na Hills).

Nếu du khách đam mê khám phá, ưa cảm giác mạnh thì có thể chinh phục đường đua đầy kịch tính của máng trượt siêu tốc - trò chơi hấp dẫn bậc nhất tại Bà Nà. Vận hành đón khách đến tận 19h, máng trượt số 3 sẽ đưa du khách vào một cuộc phiêu lưu cảm xúc với tốc độ lên tới 40 km/h, với những khúc cua ngoạn mục để ngắm vẻ đẹp hoàng hôn Bà Nà.

Khi đói bụng, du khách có thể tìm đến Chợ Chiều Bà Nà hoạt động hàng ngày từ 14h đến 19h tại lối vào quảng trường Beer Plaza để thưởng thức thiên đường ẩm thực đường phố với gần 10 gian hàng đồ ăn Á - Âu hấp dẫn.

Lạc vào thế giới giải trí về đêm đầy mới mẻ, sôi động

Khi hoàng hôn buông xuống, mỗi góc của Ba Na By Night đều trở thành một không gian kể chuyện đầy mê hoặc, tạo nên trải nghiệm du lịch đêm độc đáo. Điểm nhấn đặc sắc là show "After Glow" (Dư âm) - chương trình biểu diễn cabaret đương đại đầu tiên tại Đà Nẵng và được xem là "hộp bí mật" của Ba Na Hills về đêm.

"After Glow" (Dư âm) - chương trình biểu diễn cabaret đương đại đầu tiên tại Đà Nẵng (Ảnh: Sun World Ba Na Hills).

Lấy cảm hứng từ những đêm tiệc tùng đầy đam mê và hào nhoáng của hoàng hậu Pháp Marie Antoinette giữa cung điện Versailles tráng lệ cùng vẻ đẹp huyền ảo của Bà Nà về đêm, "After Glow" sẽ dẫn dắt du khách bước vào một thế giới nội tâm giằng xé, ma mị qua cuộc chiến của hai nhân vật Black Queen và Red Queen - hiện thân của bản năng, nổi loạn và khát khao tự do.

Du khách sẽ choáng ngợp không chỉ bởi kịch bản kịch tính, vũ đạo điêu luyện và cuốn hút, mà còn bởi sự lộng lẫy, rực rỡ của mỗi bộ trang phục được “đo ni đóng giày” cho đêm diễn. Phục vụ du khách từ 18 tuổi trở lên, "After Glow" đem đến những trải nghiệm đa giác quan khi ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo, thời trang hòa quyện tinh tế.

Sau những giây phút thăng hoa với nghệ thuật, đừng quên Ba Na By Night còn có những trải nghiệm độc đáo và thú vị khác như: đốt lửa trại, những điệu nhảy vui nhộn cùng các vũ công quốc tế.

Khung cảnh nhộn nhịp của Bà Nà Hills về đêm (Ảnh: Sun World Ba Na Hills).

Những du khách muốn có không gian riêng tư và lãng mạn thì có thể lựa chọn lưu trú lại tại khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills trên đỉnh Bà Nà để tận hưởng không gian với khoảnh khắc đón bình minh trên cầu Vàng.

Mặc dù đem đến những trải nghiệm ấn tượng và khác biệt, song ưu điểm của gói Ba Na By Night còn ở mức giá hấp dẫn, chỉ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/người, cho dịch vụ trọn gói: Xe bus đưa đón hai chiều tại Da Nang Downtown (đường 2/9); Vé vào cổng khu du lịch; Buffet tối kèm bia tươi miễn phí…

Đừng bỏ qua cơ hội đón bình minh trên Cầu Vàng (Ảnh: Sun World Ba Na Hills).

Giờ đây, khi lựa chọn khung giờ cáp treo lúc 18h, du khách sẽ được hưởng mức giá ưu đãi là 500.000 đồng, thay vì phải chọn khung giờ muộn hơn (19h) như trước đây.

Từ show "After Glow" đầy đam mê và nổi loạn, những vũ điệu tưng bừng bên lửa trại, đến khung cảnh kiến trúc châu Âu cổ kính… Ba Na Hills về đêm trở thành một "hộp bí mật" du khách ghé thăm Đà Nẵng nên cân nhắc khám phá.