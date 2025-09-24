Lượng khách Việt Nam du lịch Hong Kong tăng trưởng ấn tượng

Với lợi thế cách Hà Nội 2 tiếng di chuyển bằng máy bay, có nhiều địa điểm giải trí hấp dẫn, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày càng thu hút đông đảo khách Việt Nam.

Nơi đây không chỉ hấp dẫn khách gia đình thích đi công viên Disneyland mà còn thu hút nhiều khách MICE (du lịch kết hợp các hoạt động hội họp, khen thưởng, hội thảo và triển lãm), người trẻ thích khám phá và mua sắm, khách trung niên trải nghiệm nhiều nơi khác.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Tuệ (Giám đốc công ty du lịch Di Sản Việt) cho biết, mỗi tháng, công ty có 3-5 đoàn khách du lịch Hong Kong hoặc đi tour Hong Kong - Quảng Châu- Thâm Quyến với mức giá dao động từ 14,49 triệu đồng đến 17,99 triệu đồng/khách.

Khung cảnh Hong Kong về đêm với những cao ốc chọc trời (Ảnh: Herald).

Trước đây, nhiều người thường quan niệm, du lịch Hong Kong chỉ tập trung vào khách sử dụng dịch vụ cao cấp. Thực tế, nơi đây phù hợp với mọi lứa tuổi và phân khúc khách hàng.

Ngoài việc ăn uống, du khách trẻ đến đây thường thích thăm các chợ trời để mua những món đồ độc lạ, tham quan triển lãm nghệ thuật.

Tuy nhiên, bà Tuệ cho rằng: "Thủ tục xin visa du lịch Hong Kong là rào cản so với nhiều điểm đến khác trong khu vực châu Á. Thời gian xin visa trung bình 3 tuần, hồ sơ chứng minh nghề nghiệp và chứng minh tài chính bắt buộc".

Với những khách đã đến Hong Kong, ngoài ấn tượng trước các cao ốc hiện đại, vẻ đẹp bình dị trong từng con đường và góc phố cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Blogger Du lịch Lý Thành Cơ đến từ Việt Nam cho biết, năm 2014, anh lần đầu đặt chân tới Hong Kong, giúp mở ra thế giới quan hoàn toàn mới.

Theo blogger này, Hong Kong có nét hiện đại, nhộn nhịp và hoài cổ, rất phù hợp với các bạn trẻ. Vẻ đẹp của Hồng Kong nằm ở sự bình dị phù hợp cho người thích khám phá, luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị.

Anh Lý Thành Cơ chia sẻ: “Hong Kong là nơi bạn có thể tìm thấy tất cả - sự hiện đại sôi động, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, lễ hội quanh năm và cả những khoảnh khắc tĩnh lặng, yên bình”.

Hong Kong Disneyland là địa điểm ưa thích của các em nhỏ (Ảnh: Flickr).

Bà Liew Chian Jia, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, Tổng cục Du lịch Hong Kong, đánh giá, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của du lịch Hong Kong. Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, Hong Kong đã đón hơn 39.000 lượt khách Việt Nam, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước.

"Trung bình một chuyến du lịch của người Việt Nam tới Hong Kong thường kéo dài 3,5 ngày. Mỗi người chi tiêu khoảng 6.400 HKD (hơn 21 triệu đồng) ở Đặc khu hành chính này. Đây là số tiền đủ để trải nghiệm đa dạng từ ẩm thực đường phố đến dịch vụ cao cấp", bà Liew Chian Jia nói.

Năm nay, Hong Kong đặt mục tiêu đón 49 triệu lượt du khách quốc tế. Liên quan đến thủ tục visa, bà Liew Chian Jia cho biết: "Để quy trình xin visa trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, Tổng cục du lịch Hong Kong đã triển khai các infographic (hình ảnh hướng dẫn).

Những hình ảnh này cung cấp hướng dẫn theo từng bước, giúp du khách kể cả người lần đầu nộp đơn có thể biết các giấy tờ cần chuẩn bị và làm theo quy trình một cách dễ dàng".

Nhằm tạo sự mới mẻ với du khách, năm nay Hong Kong có nhiều địa điểm và chương trình hấp dẫn ở Hong Kong Disneyland, Công viên Ocean Park Hong Kong, Công viên Thể thao Kai Tak…