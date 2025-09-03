Loạt trải nghiệm chạm đến cảm xúc yêu nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Loạt trải nghiệm chạm đến cảm xúc tự hào dân tộc

Không khí tại VEC những ngày qua lúc nào cũng náo nhiệt khi dòng người nối tiếp nhau đổ về tham quan triển lãm. Hàng trăm gian trưng bày được thiết kế theo từng chuyên đề, từ lịch sử, văn hóa, kinh tế đến công nghệ, tạo nên “bản đồ trải nghiệm” phong phú cho người dân và du khách dịp 2/9. Trong đó, có không ít trải nghiệm trở thành trào lưu gây sốt, được nhiều người hưởng ứng.

Không khí náo nhiệt tại VEC những ngày qua (Ảnh: BTC).

Khách tham quan thích thú chụp ảnh (Ảnh: BTC).

Không gian tái hiện phố cổ Hội An (Ảnh: BTC).

Một góc Sapa tại triển lãm (Ảnh: BTC).

Đối với nhiều người con đất Việt, hành trình đặt chân đến đủ 34 tỉnh, thành trên cả nước là một khát vọng đáng trân trọng. Tại VEC, khát vọng ấy được hiện thực hóa thông qua không gian sảnh 5, 6, 7 chủ đề Tỉnh giàu nước mạnh trưng bày nét đặc sắc của các địa phương.

Cách thể hiện công phu và giàu bản sắc ấy đã mang đến cho công chúng cơ hội trải nghiệm trực tiếp phong tục, tập quán của từng vùng miền, đồng thời khơi gợi niềm tự hào về sự đa dạng, thống nhất và sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam.

Khách tham quan tận mắt chiêm ngưỡng robot hình người do VinRobotics, VinMotion phát triển (Ảnh: BTC).

Tại khu trưng bày của Vingroup, nhiều khách tham quan thích thú khi được những mẫu robot hình người do VinRobotics, VinMotion phát triển chào đón. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nghi thức truyền thống này đã tạo nên những khung hình lạ mắt, liên tục được người tham quan ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Khách tham quan tại gian của Cục Điện ảnh (Ảnh: BTC).

Tại gian của Cục Điện ảnh, khách tham quan có thể khoác lên mình bộ Việt phục để chụp hình 360 độ, hay thử sức trong phim trường số với phần nhập vai trong Đào, phở và piano - bộ phim chiến tranh, lịch sử nổi tiếng. Khán giả sẽ được quay thử một trích đoạn ngay trên phông xanh, với máy quay và hiệu ứng hiển thị trực tiếp trên màn hình.

Khu triển lãm của ngành Ngoại giao (Ảnh: BTC).

Đến khu triển lãm của ngành Ngoại giao, khách tham quan có thể trở thành phát thanh viên, check-in (chụp ảnh) trong khung cảnh tái hiện phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tại gian trưng bày của VTV, trải nghiệm hóa thân càng thêm chân thực khi người tham quan được đứng trước trường quay hiện đại, thử cảm giác làm MC. Ngoài ra, VTV còn mang đến trải nghiệm diễu binh sống động. Chỉ với một chiếc kính thực tế ảo, khách tham quan sẽ được trải nghiệm cảm giác “bay” trên bầu trời Tổ quốc, chiêm ngưỡng cảnh sắc đất nước từ trên cao, sau đó nhập vai trực tiếp vào đội hình các chiến sĩ tham gia luyện tập diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 năm nay.

Khu vực trải nghiệm máy bay của Vietnam Airlines (Ảnh: BTC).

Nếu muốn hóa thân thành tiếp viên hàng không, du khách không thể bỏ quá khu vực trải nghiệm máy bay của Vietnam Airlines. Lần đầu tiên trong một triển lãm, người dân có thể bước lên máy bay, tham quan không gian, và chứng kiến màn diễn tập thoát hiểm trên tàu bay với máng trượt, mang lại cảm giác kịch tính không khác gì trên chuyến bay thật.

Trẻ em háo hức trải nghiệm tại triển lãm (Ảnh: BTC).

Khách tham quan hòa vào bầu không khí rực rỡ lan tỏa khắp không gian triển lãm (Ảnh: BTC).

Triển lãm thu hút khách đến tận tối muộn (Ảnh: BTC).

Thêm nhiều cách nói lời tự hào cùng VEC

Không chỉ có những trải nghiệm thú vị, VEC còn trở thành điểm xuất phát cho nhiều trào lưu yêu nước lan tỏa mạnh mẽ dịp Quốc khánh. Nổi bật trong đó là hoạt động “Đỏ - Vàng in VEC Area” - chỉ cần khoác lên mình một chiếc áo đỏ hay phụ kiện đỏ - vàng, khách tham quan đã hòa vào bầu không khí rực rỡ đang lan tỏa khắp không gian triển lãm.

Chỉ cần đăng ảnh check-in tại VEC cùng hashtag #dovanginVECarea #VEC, khách tham quan sẽ có cơ hội nhận về loạt phần quà với tổng giá trị lên đến 45 triệu đồng như máy ảnh phim, áo phông...

Các bé thích thú khi chụp ảnh kỷ niệm với xe tăng tại triển lãm (Ảnh: BTC).

Những hình ảnh đẹp lan tỏa tinh thần yêu nước (Ảnh: BTC).

Nếu những clip lan tỏa trên mạng xã hội đã góp phần khuấy động không khí lễ hội thì trên Facebook, tinh thần yêu nước còn được thể hiện qua làn sóng thay ảnh đại diện với khung ảnh đại diện đỏ rực. Nắm bắt dòng chảy ấy, VEC phát động hoạt động “Treo cờ avatar, nhuộm đỏ Facebook cùng VEC”. Chỉ với một thao tác đơn giản, hàng nghìn tài khoản đã kết nối thành một bức tranh trực tuyến tràn ngập sắc cờ, nơi ngọn lửa tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ trong thời khắc lịch sử.

Vận hành chuyên nghiệp phục vụ du khách

Không chỉ tạo cơn sốt với loạt trải nghiệm độc đáo, triển lãm Thành tựu Đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam còn khiến nhiều người bất ngờ bởi sự vận hành chuyên nghiệp. Dù đón tới hơn 1 triệu lượt khách trong 3 ngày, toàn bộ sự kiện vẫn vận hành trơn tru, để du khách thỏa sức khám phá vì không có cảnh chen lấn, xô đẩy thường thấy ở những sự kiện đông đúc.

Ngay từ cổng vào, công tác đón tiếp và điều phối phương tiện đã thể hiện sự chuyên nghiệp hiếm thấy. Khu vực gửi xe được bố trí khoa học, có nhân viên hướng dẫn tận tình, hạn chế tối đa ùn tắc. “Nhà tôi đến lúc gần 12h mà vẫn tìm được chỗ gửi xe ngay, lại có sẵn hệ thống sạc điện, rất tiện lợi”, anh Hải Nam (Ninh Bình) chia sẻ.

Bên trong, không gian triển lãm luôn sạch sẽ, thoáng mát nhờ hạ tầng hiện đại và quy hoạch bài bản của VEC: đủ chỗ nghỉ chân, khu ăn uống… cho du khách dừng chân lấy sức. Đội ngũ nhân viên luôn túc trực để hỗ trợ, tạo cảm giác thoải mái đi chơi lễ mà không mệt mỏi.

Các chương trình biểu diễn và hoạt động tương tác đều diễn ra đúng giờ, đúng kịch bản, giúp khách tham quan tận hưởng trọn vẹn từng trải nghiệm. “Dù đông người tham gia nhưng những trải nghiệm vẫn thuận lợi. Dù có lúc đường đến đây đông đúc nhưng cũng là điều khó tránh bởi sức hút của sự kiện quá lớn, không ai muốn bỏ lỡ. Chờ đợi 1 chút nhưng đến nơi rồi thấy rất xứng đáng”, chị Hoàng Lan (TPHCM) nhận xét.

Việc liên tục ghi nhận những con số mới tại triển lãm 80 năm Quốc khánh cho thấy sức quan tâm lớn của công chúng, đồng thời phản ánh năng lực tổ chức của VEC trong việc triển khai sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế với quy trình phục vụ, vận hành bài bản.