Liên tục gặp vận xui, nữ du khách hoảng hốt gửi trả cổ vật đánh cắp

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu di tích thành Pompeii

Nữ du khách người Canada, Nicole, vừa gửi trả những cổ vật do bà lấy trộm từ di tích thành Pompeii sau 15 năm “dính lời nguyền” và gặp nhiều điều xui xẻo.

Những cổ vật bị lấy cắp gồm hai viên gạch được chạm khắc, một phần của chiếc vò hai quai và một mảnh sứ. Chúng được gửi cùng lá thư thú tội tới một đại lý du lịch ở Pompeii, thuộc miền Nam Italy.

Trong thư, Nicole kể đến thăm công viên khảo cổ Pompeii vào năm 2005. Ở độ tuổi 20, bà đã lén lút đánh cắp số cố vật trên làm vật kỷ niệm. Hành động này đã mang về nhiều xui xẻo vì Nicole tin rằng cổ vật “ám phải năng lượng xấu ở một vùng đất từng bị phá huỷ”.

Cổ vật trong khu di tích thành Pompeii thường xuyên bị đánh cắp

15 năm qua, Nicole đã hai lần mắc bệnh ung thư vú và gặp nhiều khó khăn về tài chính. Bà không muốn “lời nguyền” đeo bám sang đời con cháu nên quyết định đem trả.

“Tôi đã đánh cắp một phần lịch sử có rất nhiều năng lượng tiêu cực bên trong. Làm ơn hay nhận lại chúng, chúng chỉ mang đến điều xui xẻo”, bà Nicole viết trong thư.

Sau khi núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79, Pompeii bị chôn vùi trong lòng đất. Nhiều người cho rằng vì quân lính La Mã đã phá huỷ những ngôi đền thiêng tại Pompeii, các vị thần tức giận, nhấn chìm thành phố trong biển lửa. Ngày này, thành phố này đã được con người khai quật 2/3 diện tích.

Khu di tích thành Pompeii là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nhất tại Italy. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên có du khách trả lại cổ vật ăn trộm trong di tích.

Năm 2015, giới chức quản lý Pompeii ước tính có khoảng 100 cổ vật bị đánh cắp được gửi trả lại vì nỗi sợ bị nguyền rủa. Họ quyết định thành lập một viện bảo tàng trưng bày những cổ vật bị đánh cắp.