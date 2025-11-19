Làm giàu từ du lịch nông nghiệp tại Khánh Hoà

Tiềm năng lớn

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phục hồi kinh tế địa phương, du lịch nông nghiệp nông thôn được xem là hướng đi quan trọng giúp tạo sinh kế, giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn thành thị.

Du lịch nông nghiệp đã hình thành từ thập niên 60 tại châu Âu và phổ biến mạnh ở châu Á từ những năm 1980. Ở Việt Nam, mô hình này xuất hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long hay Hội An (Đà Nẵng), Hà Nội, TPHCM…

Trang trại nho Ba Mọi là mô hình điển hình cho việc phát triển du lịch nông nghiệp tại Ninh Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: NP).

Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) vốn là địa phương có khí hậu khắc nghiệt nhưng giàu đặc sản nông nghiệp. Du lịch nông nghiệp chỉ thực sự khởi phát từ gần 20 năm trước với mô hình trang trại nho Ba Mọi.

Xuất phát từ việc liên kết các hộ trồng nho, táo để bán sản phẩm tươi, mô hình nhanh chóng mở rộng sang sản xuất rượu vang, siro nho, nho sấy, táo sấy… tạo thành chuỗi giá trị khép kín.

Sau đó, thương hiệu Ba Mọi nhanh chóng được biết đến rộng rãi, thu hút du khách tới tìm hiểu kỹ thuật trồng nho, canh tác, thu hoạch, chụp ảnh dưới giàn nho trĩu quả.

Các hãng lữ hành đưa khách tới tham quan, nhiều trường đại học tổ chức chương trình trải nghiệm nghiên cứu, giúp mô hình trở thành điểm sáng du lịch nông nghiệp của tỉnh.

Từ cú hích này, hàng loạt thương hiệu nho, táo khác tại Khánh Hòa phát triển như Viết Nghi, Trí Hiệp, Thiên Thảo, Lan Anh, Mỹ Hồng, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương gồm: Nho, táo, dê, cừu, tôm giống, tỏi Phan Rang, thổ cẩm Mỹ Nghiệp và gốm Bàu Trúc.

Các vườn nho ở Ninh Thuận hút khách trải nghiệm (Ảnh: H.T).

Ngoài đặc sản truyền thống, địa phương còn phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao như măng tây, nha đam, cừu giống, dê giống. Qua đó giúp tạo nền tảng cho du lịch nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Gia tăng sức hút từ trải nghiệm bản địa

Nhiều điểm đến thu hút khách như vườn nho Thái An, Ba Mọi, trang trại măng tây, nha đam Xuân Hải…

Du khách ưa thích thưởng thức đặc sản đồng quê như heo đen, gà đồi, măng khô Bác Ái; trái cây Ninh Sơn; đặc sản tỏi Phan Rang; giao lưu văn hóa Chăm – Raglai, đốt lửa trại, chụp ảnh cảnh quan nông nghiệp.

Du khách trải nghiệm mô hình nông trại tại Khánh Hòa (Ảnh: H.T).

Theo khảo sát sơ bộ, nhu cầu trải nghiệm trang trại miệt vườn tại Khánh Hòa tăng từ 20% đến 30% mỗi năm. Điều này thể hiện qua những con số cụ thể như tính chung 10 tháng đầu năm tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt hơn 14,8 triệu lượt, đạt 94,3% so với kế hoạch năm 2024.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,6 triệu lượt, đạt 86,8% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 60.318 tỷ đồng, đạt 90,8% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Nhằm thúc đẩy du lịch nông thôn tại Khánh Hòa phát triển theo hướng đi bền vững, các chuyên gia cũng đưa ra 6 nhóm giải pháp cụ thể.

Trong đó bao gồm gắn du lịch với các chương trình, dự án phát triển nông thôn; Hoàn thiện cơ chế, chính sách nông nghiệp nông thôn; kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái trải nghiệm; thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực làm nông nghiệp - du lịch và phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Để làm được điều này, các hộ kinh doanh du lịch nông nghiệp nên áp dụng mô hình sản xuất sạch VietGAP, sử dụng giống mới, nhà kính nhà lưới, tưới tự động; chăn nuôi gắn với xử lý chất thải bằng biogas và công nghệ sinh học; bảo đảm cân bằng hệ sinh thái để du lịch phát triển bền vững lâu dài.

Có thể thấy, Khánh Hòa đang hội tụ đầy đủ điều kiện để du lịch nông nghiệp trở thành động lực phát triển mới, nhưng cần đi theo hướng bài bản, bền vững và có sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền.

Khi được quy hoạch đúng hướng, du lịch nông nghiệp không chỉ tạo ra trải nghiệm khác biệt cho du khách mà còn mở ra con đường tăng thu nhập, phát triển kinh tế nông thôn một cách lâu dài.