Lai Châu mời gọi đầu tư, định vị trung tâm logistics và du lịch biên giới

Ma Lù Thàng là vùng kích hoạt

Quyết định 1185 phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến 2045 xác lập khung phát triển thương mại cửa khẩu, logistics, đô thị biên giới.

Đây là cơ sở để tỉnh Lai Châu triển khai gói ưu đãi chọn lọc, chuẩn bị quỹ đất sạch, công khai danh mục dự án và thiết kế cơ chế một cửa cho dự án chiến lược. Hội nghị công bố quy hoạch giữa tháng 7 cho thấy quyết tâm của tỉnh đưa quy hoạch vào thực thi, gắn với quản trị tiến độ ở từng phân khu.

Các lãnh đạo xem bản đồ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu đến năm 2045 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu).

Ở khía cạnh thu hút đầu tư, theo dữ liệu từ cơ quan chức năng, tỉnh đã công khai danh mục 61 dự án kêu gọi đầu tư, kèm cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai. Chính quyền ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư có khả năng tạo giá trị gia tăng tại chỗ, đặc biệt trong các lĩnh vực kho bãi, logistics lạnh, chế biến nông - dược liệu.

Về cải cách hành chính, báo cáo 5 năm cải cách hành chính (2021-2025) xác định nhiệm vụ cho giai đoạn tới của tỉnh: tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng chất lượng giải quyết thủ tục, hoàn thiện chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số. Các sở ngành đã ban hành kế hoạch nâng chỉ số cải cách hành chính năm 2025.

Hạ tầng giúp giảm chi phí, trong khi hoạt động xúc tiến góp phần gia tăng dòng khách hàng

Tuyến kết nối IC16 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) đến Quốc lộ 4D ( đoạn qua Lai Châu) dài khoảng 147 km, được xây dựng tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. Dự án này thuộc chương trình kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc với nguồn vốn ADB và Chính phủ Úc tài trợ.

Đây là tuyến được triển khai trong khung chủ trương và quy hoạch cấp quốc gia, bám sát Quy hoạch mạng lưới đường bộ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định 1454) và bản điều chỉnh tại Quyết định 12, với mục tiêu hoàn thiện trục kết nối khu vực Tây Bắc.

Đồng thời, dự án cũng phù hợp với định hướng nâng cấp kết cấu hạ tầng và tăng liên kết vùng nêu trong Nghị quyết 11, cùng Nghị quyết 96.

Chương trình hành động của Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030 cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh, xanh, bền vững; lấy hạ tầng, cải cách thể chế và chuyển đổi số làm ba đột phá chiến lược.

Chương trình khẳng định vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy tinh thần dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, huy động sức mạnh toàn dân và hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu đưa Lai Châu trở thành trung tâm logistics biên giới, du lịch xanh và vùng động lực của Tây Bắc.

Nội dung này đồng thời tạo cơ sở chính trị, pháp lý để đẩy nhanh dự án, huy động nguồn lực và bảo đảm đồng bộ với các hành lang kinh tế trọng điểm.

Lai Châu tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, cửa khẩu (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu).

Về mảng du lịch, tỉnh Lai Châu đang củng cố cầu cho dịch vụ - thương mại. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón được 877.469 lượt khách.

Trong đó khách nội địa là 859.573 lượt; khách quốc tế 17.895 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 59,5% so với kế hoạch năm 2025; doanh thu ước đạt 719,0 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Tỉnh Lai Châu tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai 2025 để đẩy mạnh nhận diện điểm đến, liên kết tour tuyến.

Tháng 2, đoàn Việt Nam dự Kerala Global Investment Summit tại Ấn Độ. Trong đoàn tham dự có đại diện các địa phương và doanh nghiệp, mở ra các cuộc kết nối về công - thương - du lịch. Với tỉnh biên giới như Lai Châu, một trục đối ngoại qua Ấn Độ Dương bổ trợ đáng kể cho trục biên mậu Tây Bắc.

Nâng năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế

Theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Lai Châu đạt 67,67 điểm. Con số này phản ánh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Trên nền tảng chuyển đổi số, tỉnh đã có đề án đến 2025, định hướng 2030. Các đơn vị tổ chức tọa đàm phân tích chỉ số cải cách hành chính, chỉ số cạnh tranh cấp sở để tăng cường kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng chất lượng dịch vụ công. Đây là yếu tố quyết định trải nghiệm của doanh nghiệp khi triển khai dự án.

Về đối ngoại, hoạt động trao đổi đoàn với Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Bắc Lào, các đối tác Hàn Quốc… được Lai Châu duy trì, mở rộng. Định hướng của tỉnh là gắn ngoại giao kinh tế với xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch, đẩy nhanh hội nhập và hợp tác quốc tế ở cấp địa phương.

Khi khung pháp lý, hạ tầng và đối ngoại vận hành đồng bộ, tỉnh Lai Châu có cơ sở trở thành trung tâm logistic biên giới, nâng chuẩn dịch vụ du lịch gắn với nguồn lực tại chỗ. Qua đó tiến gần mục tiêu định vị trung tâm logistics và du lịch biên giới trên vành đai Tây Bắc.