Lạ lùng ngôi đền có hàng nghìn tượng gà xếp dọc lối đi ở Thái Lan

Tỉnh Phitsanulok nằm bên dòng sông Nan hiền hoà, cách Bangkok gần 400km. Nơi đây có thành phố cổ với lịch sử hơn 600 năm.

Tại thành phố Phitsanulok, các di tích lịch sử vẫn được giữ gìn. Trong đó, đền Somdej Phra Naraesuan là địa điểm tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương, thu hút rất đông khách thập phương.

Hàng nghìn con gà được người dân dâng lên, xếp dọc hai bên lối vào đền (Ảnh: Wongnai).

Ngôi đền nằm giữa một khu thành cổ - chỉ còn vết tích là những hàng gạch. Bước qua lối đi với không gian phủ cỏ xanh, cây rợp bóng, du khách được chiêm ngưỡng ngôi đền cổ kính. Đây là nơi thờ vua Naresuan (1555-1605) - vua thứ 18 của Vương quốc Ayutthaya.

Ngôi đền có 3 mái, bên trong có tượng vua Naresuan đang ngồi rót nước từ một chiếc bát vàng. Không gian của đền luôn yên tĩnh, được người dân chung tay giữ gìn.

Đi một vòng tham quan ngôi đền, du khách có thể nhìn thấy hàng nghìn tượng gà với kích thước, màu sắc ấn tượng, kích thước từ lớn đến nhỏ được xếp xung quanh và dọc theo lối vào. Trong đó, có những con gà cao hơn 1m được các tín đồ dâng lên thần linh cầu mong may mắn, thăng tiến trong sự nghiệp và thành công.

Ngôi đền thờ vua Naresuan (Ảnh: Wongnai).

Người dân Thái Lan cho biết, việc dâng tượng gà ở đền này bắt nguồn từ câu chuyện trong lịch sử. Theo đó, khi Ayutthaya còn dưới quyền kiểm soát của Miến Điện (Myanmar ngày nay), Thái tử Naresuan đã có cuộc đấu gà chọi với hoàng tử Miến Điện và giành phần thắng. Từ đó, nhiều người Thái Lan coi gà chọi là biểu tượng của sức mạnh.

Vua Naresuan cũng là người chỉ huy quân lính giải phóng vùng đất này khỏi sự chiếm đóng của Miến Điện dưới triều đại Ayutthaya.

Tỉnh Phitsanulok được biết đến là thành phố của 2 dòng sông, bởi nơi đây là điểm giao giữa sông Nan và Kwae Noi. Trong đó, điểm thu hút đông du khách là chùa Wat Phra Si Mahathat Woramahaviharn. Nơi đây có bức tượng Phật đẹp nhất Thái Lan.

Chùa Wat Phra Si Mahathat Woramahaviharn (Ảnh: Wongnai)

Hàng ngày, ở đây vẫn có các chuyến xe điện mang phong cách xưa từ thời vua Rama V đưa du khách đi tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng, tháp đồng hồ, nhà ga tàu hoả với đầu máy xe lửa cổ...

Những địa điểm khác có cảnh quan thiên nhiên ấn tượng như chèo thuyền kayak ở sông Khek, trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương và ngắm núi đá vôi 300 triệu năm tuổi, tận hưởng khí hậu mát mẻ ở Noen Maprang - một huyện nhỏ cách trung tâm TP Phitsanulok khoảng 68 km, hoà mình vào thiên nhiên ở vườn quốc gia Thung Salaeng Luang

Ngày nay, Phitsanulok vẫn là một thành phố quan trọng, bởi đây là trung tâm thương mại của vùng Bắc Thái Lan. Việc di chuyển đến Phitsanulok rất thuận tiện, du khách có thể lựa chọn máy bay, tàu hỏa hay ô tô.