Ký sinh trùng ngoe nguẩy trên miếng cá sống, chuỗi sushi Nhật xin lỗi

Hôm 8/5, một thực khách ở Hong Kong đăng đoạn clip cho thấy một ký sinh trùng giống sợi chỉ, đang ngoe nguẩy trong miếng sashimi cá đặt trên bàn ăn. Người này cho biết sau đó đã gửi email phản ánh vụ việc đến Trung tâm An toàn Thực phẩm nước này.

Đoạn video nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội vì có thể thấy rõ sinh vật giống giun liên tục cử động trong phần thịt cá. Nhiều người xem bày tỏ cảm giác rùng mình, ghê sợ, trong khi một số ý kiến cho rằng chuyện xuất hiện ký sinh trùng là rủi ro khó tránh khỏi khi ăn hải sản sống.

Thực khách phát hiện ký sinh trùng trong thức ăn (Video: South China Morning Post).

Một số dân mạng cũng cho biết ký sinh trùng có thể xuất hiện ở nhiều loại cá khác nhau và không phải lúc nào cũng dễ phát hiện bằng mắt thường.

Trước làn sóng phẫn nộ, ngày 12/5, chuỗi sushi Gatten Sushi đã đăng thông báo xin lỗi khách hàng trên trang chính thức.

Đại diện thương hiệu cho biết cửa hàng lâu nay áp dụng quy trình cá tươi được đưa về sẽ xử lý ngay trong ngày, đồng thời kiểm soát khá chặt từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến. Tuy vậy, sự việc lần này đã khiến nhiều khách hàng lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm, nên công ty gửi lời xin lỗi vì những ảnh hưởng gây ra.

Sau vụ việc, hệ thống này cho biết đã lập tức ngừng bán và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm liên quan đến loại cá nói trên tại các cửa hàng. Việc nhập thêm nguyên liệu cũng được tạm dừng ngay trong ngày.

Ký sinh trùng ngoe nguẩy trong miếng cá (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngoài ra, phía doanh nghiệp cho biết sẽ tăng cường kiểm tra nguyên liệu bằng mắt thường và đào tạo thêm cho nhân viên để kịp thời phát hiện các vấn đề liên quan đến thực phẩm.

Gatten Sushi cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình từ nhập hàng, kiểm tra, chế biến đến phục vụ để hạn chế tối đa những sự cố tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Gatten Sushi là thương hiệu sushi có nguồn gốc từ Nhật Bản và mới mở rộng hoạt động tại Hong Kong từ cuối năm 2024. Sau sự cố lần này, câu chuyện về độ an toàn của các món ăn sống như sashimi hay sushi tiếp tục trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là vấn đề kiểm tra và bảo quản nguyên liệu trước khi phục vụ khách.