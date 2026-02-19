Ông Tây gây sốt vì mang ngựa vàng mã đến sân bay Nội Bài giờ ra sao?

Những ngày đầu Tết Bính Ngọ 2026, những câu chuyện về hình tượng ngựa trong văn hóa đại chúng lại có dịp được kể.

Phóng viên Dân trí đã trò chuyện với ông Arnaud Zein El Din (kiến trúc sư kiêm blogger người Mexico), người nổi tiếng trên mạng xã hội Việt Nam cách đây gần 3 năm với câu chuyện về con ngựa vàng mã tại sân bay Nội Bài.

"Tôi hiểu lý do chúng ta nhắc lại câu chuyện con ngựa giấy vào thời điểm này. Phải rồi, Tết Nguyên đán đang đến với Việt Nam và năm nay là năm Ngựa. Điều đó thật đặc biệt", Arnaud Zein El Din vui vẻ bắt đầu cuộc chia sẻ.

Đưa ngựa vàng mã đi khắp nơi

Arnaud Zein El Din cho biết, việc bất ngờ nổi tiếng tại Việt Nam cách đây 3 năm đã mang lại cho ông sự tự tin và cảm giác được ghi nhận.

"Khi những người đến từ một nền văn hóa khác đồng cảm với điều bạn làm, đó là một dạng ghi nhận rộng hơn và mang tính biểu tượng hơn", vị khách Tây nhận định.

Điều đó cũng củng cố niềm tin của ông rằng sự giao lưu văn hóa có thể lan tỏa xa hơn; bản sắc ngày nay không còn bị giới hạn trong một địa điểm duy nhất. Mỗi người có thể thuộc về nhiều thế giới cùng lúc.

Ông Arnaud đã mang theo con ngựa giấy trong nhiều chuyến đi quanh nước Pháp. Nó dần trở thành một biểu tượng, không chỉ của Việt Nam, mà còn của sự kết nối, lòng biết ơn và giao lưu văn hóa.

Cuối cùng, ông quyết định đặt cố định tại nhà hàng của mình ở Mexico. Đó là một không gian ẩm thực giao thoa Á - Mexico, chủ yếu lấy cảm hứng từ ẩm thực Thái Lan, có ảnh hưởng của Việt Nam và Nhật Bản.

Con ngựa vàng mã được ông Arnaud đặt trong khuôn viên nhà hàng của mình ở Mexico (Ảnh: NVCC).

"Chúng tôi không cố gắng tái hiện các công thức truyền thống. Chúng tôi tạo ra một cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa", ông Arnaud chia sẻ.

Con ngựa giấy được đặt ở tầng một của nhà hàng, trong không gian mở, xung quanh là cây xanh. Khách hàng thường chú ý đến nó, chụp ảnh và hỏi về câu chuyện phía sau. Nó đã trở thành một cây cầu kết nối văn hóa thầm lặng giữa Việt Nam và Mexico.

Trong chuyến du lịch Việt Nam cách đây gần 3 năm, ngoài con ngựa giấy, ông Arnaud còn "lượm lặt" ngẫu hứng nhiều vật phẩm khác mang đặc trưng bản địa như mũ cối, điếu cày, chiếu cói, cốc uống bia hơi, mặt nạ mẹt...

Khi được hỏi về tình trạng của các vật dụng này, vị khách Tây cho biết, một số đang ở Pháp, số khác ở Mexico - nơi chúng trở thành một phần của bộ sưu tập ngày càng mở rộng.

Trong các chuyến đi, ông sưu tầm những vật dụng thủ công truyền thống, thể hiện mối quan hệ của một nền văn hóa với vật liệu và nghề thủ công.

Bộ sưu tập mà Arnaud Zein El Din thu lượm được tại Hà Nội (Ảnh: NVCC).

"Tôi đặc biệt quan tâm đến cách các nguyên liệu bản địa như sợi, tre, vật liệu từ thực vật... được chuyển hóa thành những công cụ hữu ích và đẹp đẽ cho đời sống hàng ngày. Việt Nam là một nguồn cảm hứng đặc biệt ở khía cạnh đó", ông Arnaud chia sẻ.

Vượt ra ngoài việc sưu tầm, tầm nhìn dài hạn của ông là tạo ra một nền tảng hoặc mạng lưới kết nối các nghệ nhân từ nhiều nơi trên thế giới - bắt đầu với Mexico, Ai Cập và Việt Nam.

Câu chuyện có hậu

Cách đây gần 3 năm, vào tháng 7/2023, ông Arnaud Zein El Din đến du lịch Hà Nội và sưu tầm nhiều món đồ mang đặc trưng văn hóa địa phương để đem về nước.

Trong số vật phẩm ông mang về có một con ngựa giấy vàng mã. Kích cỡ của nó khiến vị khách không thể cất vào vali, buộc phải ôm theo người khi đi ra sân bay Nội Bài.

Ai đó đã tình cờ chụp lại khoảnh khắc vị khách Tây cầm theo con ngựa vàng mã đứng giữa sân bay. Bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng được lan truyền. Nhiều người cho rằng vị khách ngoại quốc đã nhầm lẫn đồ vàng mã với quà lưu niệm.

Hình ảnh ông Arnaud Zein El Din cầm theo con ngựa vàng mã được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook).

Sau đó, Báo Dân trí đã có cuộc phỏng vấn với ông Arnaud Zein El Din. Mặc dù bất ngờ trước thông tin con ngựa là đồ vật để đốt cho thần linh, ông Arnaud vẫn khẳng định rằng đó là vật phẩm có giá trị thẩm mỹ. Ông bày tỏ tiếc nuối khi hãng hàng không đã từ chối đưa nó lên máy bay. Con ngựa giấy đã bị bỏ lại ở sân bay Nội Bài.

Biết được câu chuyện của vị khách ngoại quốc, ông Sơn Đặng, một kiến trúc sư, đã nảy ra ý tưởng quyên góp tiền từ bạn bè để mua một con ngựa giấy khác và gửi chuyển phát cho ông Arnaud.

Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội đã kết thúc có hậu khi vị khách Tây nhận được một con ngựa vàng mã mới. Ông Arnaud Zein El Din đã đưa nó đi nhiều nơi trên đất Pháp, chụp ảnh với những người dân bình dị trong các bối cảnh khác nhau.

Những chia sẻ của vị khách cho thấy con ngựa giấy cũng như nhiều vật phẩm quen thuộc trong đời sống người Việt lại được du khách nước ngoài đánh giá cao về tính thẩm mỹ và giá trị văn hóa bản địa đặc sắc.

Ông Arnaud Zein El Din tạo dáng cùng con ngựa giấy do nhóm bạn Việt Nam gửi tặng (Ảnh: NVCC).

Khi được hỏi về dự định quay lại Việt Nam, ông Arnaud nói chưa biết ngày tháng cụ thể, nhưng khẳng định chắc chắn sẽ trở lại cùng vợ.

Chuyến thăm tới sẽ là dịp để ông từng bước xây dựng trục sáng tạo giữa Mexico, Ai Cập và Đông Nam Á. Những khu vực này có truyền thống thủ công mạnh mẽ, hiểu biết sâu sắc về vật liệu và có nền văn hóa sống động.

"Theo thời gian, tôi nhận ra rằng những dự án có ý nghĩa sẽ không biến mất. Dù mất nhiều năm, chúng sẽ quay trở lại cho đến khi tìm được hình thức phù hợp. Tôi tin rằng mối kết nối với Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển một cách tự nhiên", ông Arnaud Zein El Din chia sẻ.