4 gia đình Hà Nội chi gần 100 triệu đồng lái xe 8 ngày Hà Nội - Hội An

Vừa trở về Hà Nội sau hành trình hơn 1.500km xuyên miền Trung, vali còn chưa kịp dọn hết thì con gái chị Bình đã ôm mẹ hỏi: “Bao giờ mình lại được đi tiếp hả mẹ?”.

Câu hỏi khiến chị bật cười nhưng cũng là khoảnh khắc khiến người mẹ 35 tuổi nhận ra chuyến đi 8 ngày 7 đêm ấy không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ lễ.

Những đứa trẻ vốn quen với điều hòa, điện thoại và các lớp học kín lịch giờ đã bắt đầu nhớ cảm giác ngủ gật trên ô tô, háo hức mở “hộp quà bí mật” sau mỗi chặng đường hay chạy chân trần trên những bãi biển miền Trung đầy nắng gió.

“Điều tôi bất ngờ nhất là các con không hề than mệt như người lớn nghĩ, ngược lại rất hào hứng”, chị Bình chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Những chuyến đi giúp con lớn khôn qua từng tiết học không phấn trắng bảng đen.

Gia đình chị Bình (Hà Đông, Hà Nội) cùng 3 gia đình bạn học đã quyết định thực hiện chuyến xuyên miền Trung bằng ô tô cá nhân kéo dài 8 ngày 7 đêm, đi qua hàng loạt tỉnh thành từ Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đến Hội An.

Không chọn máy bay như nhiều gia đình khác trong dịp lễ 30/4-1/5, nhóm bạn thân gồm 8 người lớn và 7 trẻ nhỏ từ 5-10 tuổi quyết định di chuyển bằng 4 chiếc xe của gia đình với mong muốn tạo cho con một “học kỳ thực tế” đặc biệt.

Theo chị Bình, việc đi bằng nhiều loại xe gầm cao, gầm thấp khác nhau cũng là một trải nghiệm thú vị bởi mỗi cung đường lại cho cảm giác khác biệt.

“Dịp lễ vé máy bay tăng rất cao, trong khi đi xe riêng giúp các gia đình chủ động thời gian, tối ưu chi phí và có thêm nhiều trải nghiệm trên đường. Quan trọng hơn cả, chúng tôi muốn đưa các con ra khỏi vùng an toàn, rời màn hình iPad để trực tiếp chạm vào lịch sử, văn hóa và học cách thích nghi với mọi tình huống thực tế”, chị Bình chia sẻ.

Ngày đầu tiên, hành trình bắt đầu từ 3h30 sáng với cung đường Hà Nội - Hội An dài gần 770km, cũng là chặng “căng” nhất của cả chuyến đi. Tuy nhiên, thay vì lái xe liên tục, đoàn duy trì nguyên tắc cứ khoảng 100-115km hoặc sau 2-3h di chuyển sẽ dừng nghỉ tại các trạm dọc cao tốc để tài xế tái tạo năng lượng, còn trẻ nhỏ được vận động, ăn uống và giải tỏa cảm giác bí bách.

Buổi trưa, cả đoàn ghé thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) ăn cơm niêu tại quán Thuận Long trên đường Hoàng Hoa Thám trước khi tiếp tục hành trình vào Hội An và nhận phòng ở khu vực biển An Bàng vào buổi tối.

Ngày thứ hai là khoảng thời gian sống chậm hiếm hoi giữa phố cổ. Từ 6h30 sáng, các gia đình đạp xe len qua những cánh đồng lúa còn đẫm sương, tiến vào phố cổ Hội An lúc chưa đông khách du lịch.

“Cảm giác rất khác những lần đi trước. Không ồn ào, không chen chúc, chỉ có tiếng chim và những con phố vàng rất yên bình”, chị Bình kể.

Sau khi thưởng thức bánh mì Phượng nổi tiếng, cả đoàn ghé làng rau Trà Quế rồi nghỉ chân tại Slow Cafe trước khi di chuyển ra Đà Nẵng tắm biển Nguyễn Tất Thành và kết thúc ngày bằng bữa tối với bánh xèo Bà Dưỡng.

Các con gặp được những người lính về thăm chiến trường xưa trên cây cầu Hiền Lương.

Ngày 3 và 4, đoàn tiếp tục rong ruổi từ đèo Hải Vân sang Huế. Trên đường đi, cả nhóm dừng chân tại Hải Vân Xanh để ngắm toàn cảnh cung đèo từ trên cao rồi ăn trưa ở biển Lăng Cô tại nhà hàng Biển Ngọc.

Tại cố đô Huế, các bé được mặc cổ phục ngũ thân, dạo bước trong Đại Nội giữa những bức tường rêu phong cổ kính. Ba mẹ con chị Bình thuê trang phục tại cửa hàng Trâm Anh ngay trước cổng Đại Nội với giá khoảng 100.000 đồng mỗi bộ cho cả ngày.

“Việc trực tiếp chạm vào lớp áo cổ phục, đi giữa không gian cung đình giúp các con cảm nhận lịch sử sống động hơn rất nhiều so với việc chỉ xem qua màn hình”, chị Bình nói.

Buổi chiều, đoàn ghé lăng Tự Đức trước khi dùng bữa tối tại nhà hàng Vỹ Dạ Xưa và thưởng thức nhã nhạc cung đình trên sông Hương. Trong không gian lung linh của đèn hoa đăng cùng tiếng đàn tranh réo rắt, những đứa trẻ lần đầu được cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của văn hóa Huế.

Nếu Huế mang vẻ trầm mặc thì Hội An và Đà Nẵng lại đem đến sự cởi mở, năng động. Tại một quán bar mở bên bờ biển An Bàng, các con thích thú quan sát du khách nước ngoài nhảy múa tự do trong tiếng nhạc.

Với chị Bình, đó cũng là một “tiết học văn hóa” tự nhiên để trẻ học cách cởi mở và tự tin trước những điều khác biệt.

Con được “biến hình” thành các tiểu công chúa trong Đại Nội cố đô Huế.

Điểm dừng chân khiến cả đoàn xúc động nhất lại nằm ở vùng đất lửa Quảng Trị.

Ngày thứ 5, sau khi ghé chợ Đông Ba, chùa Từ Hiếu và dùng bữa trưa tại quán cơm niêu kết hợp cafe Hỏa Xa gần ga Huế, đoàn di chuyển ra Quảng Trị. Tại Thành cổ Quảng Trị, trong cơn mưa lớn kèm sấm chớp, cả nhóm vẫn quyết định vào thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đứng trước tấm bia đá, các con chăm chú nghe mẹ đọc bài thơ: “Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/ Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ…”.

“Khoảnh khắc các con tận mắt nhìn thấy chiếc ba lô sờn cũ của người lính giữ Thành năm xưa, trên đó còn lưu vệt máu khô, mọi thứ trở nên chân thực vô cùng. Một bạn nhỏ hỏi: ‘Mẹ ơi, vệt nâu nâu kia là máu thật ạ?’. Cả đoàn lặng người”, chị Bình nhớ lại.

Buổi tối hôm đó, các gia đình đưa trẻ ra biển Cửa Tùng tắm biển, trong khi các ông bố thưởng thức món mực nhảy tươi rói của vùng biển miền Trung.

Ngày thứ 6, đoàn tiếp tục ghé cầu Hiền Lương đúng dịp 30/4 lịch sử. Dưới cái nắng gắt miền Trung, hình ảnh lá cờ tung bay trên cây cầu từng chia cắt hai miền giúp những đứa trẻ lần đầu hình dung rõ ràng về “vĩ tuyến” và sự chia cắt đất nước.

Bữa trưa hôm ấy lại trở thành một bất ngờ thú vị khi cả đoàn ăn tại quán “cơm xe tải” Minh Vững với chi phí chỉ khoảng 620.000 đồng cho tất cả 15 người.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất xảy ra ở cánh đồng điện gió Quảng Bình khi một chiếc xe bất ngờ bị sụt cát giữa trưa nắng. Sau khoảng 40 phút loay hoay và phải gọi cứu hộ, cả đoàn mới tiếp tục hành trình.

“Tưởng bọn trẻ sẽ khóc lóc hoặc than nóng, ai ngờ chúng tự bày trò chơi trên cát, cười vang cả một góc. Người lớn thì xử lý sự cố, còn lũ trẻ lại biến nghịch cảnh thành sân chơi”, chị Bình kể.

Chiều cùng ngày, đoàn về biển Bảo Ninh nghỉ ngơi tại khách sạn Hải Âu với mức giá khoảng 500.000 đồng/phòng.

Ngày thứ 7 và 8, cả nhóm ghé thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa trước khi nghỉ chân ở biển Thiên Cầm, ăn hải sản, đạp xích lô buổi tối rồi sáng hôm sau ăn trưa tại nhà hàng Sen Quê 2 ở Vinh trước khi trở về Hà Nội, khép lại hành trình hơn 1.500km an toàn.

Những nụ cười giòn tan trong nghịch cảnh.

Để hành trình 8 ngày đêm luôn suôn sẻ, chị Bình cho biết các mẹ đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ việc đồ ăn nhẹ đến những "hộp quà bí mật". Cứ qua một tỉnh mới hoặc khi các con bắt đầu thấy mệt, một món quà nhỏ lại được mở ra như phần thưởng để khích lệ tinh thần các con.

Với mức chi phí khoảng 20 triệu đồng cho mỗi gia đình, chị Bình nhận định đây là khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng.

"Lãi lớn nhất sau chuyến đi không phải là những bức ảnh đẹp hay số địa danh đã đi qua, mà là thấy các con mình trưởng thành hơn. Các con biết cúi đầu trước lịch sử, biết tự tìm niềm vui trong khó khăn và biết yêu thêm vẻ đẹp của quê hương mình", chị khẳng định.

Chuyến đi của 4 gia đình Hà Nội không chỉ là một kỳ nghỉ, mà cho thấy một xu hướng xê dịch đang lên. Đôi khi, để con lớn khôn, bố mẹ cần dũng cảm đưa con ra khỏi "vùng an toàn" và cùng con lăn bánh trên những dặm đường thực tế.

