Khám phá Isan - vẻ đẹp khác biệt của “xứ Chùa Vàng” Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Trong dòng chảy kết nối ấy, du lịch trở thành hành trình gắn kết không chỉ trên phương diện chính trị, kinh tế, mà còn là những điểm chạm sâu sắc về văn hóa và con người.

Trong đó, cung đường Đông Bắc Thái Lan (Isan) dọc theo sông Mekong mở ra một góc nhìn khác về Thái Lan - chậm rãi, sâu lắng và giàu cảm xúc. Cung đường này cũng đang thu hút sự quan tâm của khách Việt.

Isan nằm dọc theo dòng Mekong là khu vực rộng lớn nhưng ít được khai thác du lịch đại trà. Chính điều này giúp nơi đây giữ được nét nguyên sơ, mộc mạc và chân thật hiếm có.

Không hào nhoáng, Isan hấp dẫn du khách bằng nhịp sống chậm, thiên nhiên rộng mở và những cộng đồng địa phương giàu bản sắc.

Những điểm đến du khách không nên bỏ lỡ khi đến Isan:

Nakhon Phanom – dấu ấn Việt giữa lòng Thái Lan

Nakhon Phanom mang trong mình câu chuyện đặc biệt về cộng đồng người Việt sinh sống qua nhiều thế hệ. Tại khu vực Vietnamese Memorial Clock Tower, dấu ấn Việt hiện diện rõ nét trong kiến trúc, nhịp sống và những câu chuyện được truyền lại theo thời gian.

Một điểm dừng chân giàu ý nghĩa là Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ ký ức về thời gian vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam hoạt động tại Thái Lan. Không gian nơi đây trầm lắng, gợi nhiều suy tư về lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc.

Đến Nakhon Phanom, du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng nghi lễ dâng bát tại Wat Maha That Prathat Nakhon trong ánh bình minh tĩnh lặng, đạp xe dọc bờ sông Mekong, ghé thăm nhà thờ Thánh Anna Nong Saeng hay Dinh Thống đốc cũ.

Khi chiều buông, việc thưởng thức bữa tối bên sông hoặc trên du thuyền xuôi dòng Mekong - ranh giới tự nhiên giữa Thái Lan và Lào sẽ mang đến những khoảnh khắc lắng đọng khi hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước.

Buổi tối, du khách ghé thăm chợ đêm quanh Tháp Đồng Hồ nơi mỗi người có thể tham quan những gian hàng ẩm thực địa phương.

Tại đây, du khách cũng có thể tham gia du lịch cộng đồng tại Ban Tha Kho, cùng người dân chuẩn bị đồ cúng dường cho nghi lễ buổi sáng, tham gia nghi thức Baci (Bai Sri Su Khwan) - nghi lễ gọi vía mang ý nghĩa gắn kết tinh thần và cầu chúc bình an.

Các hoạt động như nấu món ăn Isan, chia sẻ bữa cơm và hòa mình vào điệu múa Ram Wong truyền thống khiến du khách cảm thấy mình như một người thân được chào đón về nhà.

Bueng Kan - “viên ngọc thô” của du lịch Thái Lan

Nếu Nakhon Phanom là nơi của ký ức, thì Bueng Kan lại là hành trình trở về với thiên nhiên nguyên sơ.

Nổi bật nhất là Hin Sam Wan, nơi ba khối đá khổng lồ vươn mình ra không trung như hình ảnh một gia đình cá voi. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra biên giới Lào, chiêm ngưỡng biển mây và những cánh rừng bất tận.

Một điểm đến đáng nhớ khác là Wat Phu Tok - ngôi chùa trên núi với những lối đi gỗ men theo vách đá. Hành trình leo lên từng tầng vừa là thử thách thể lực, vừa mang tính thiền định, khi mỗi bước chân trở nên chậm rãi và ý thức hơn. Càng lên cao, không gian càng rộng mở, gió càng mạnh, nhưng tâm trí lại dần trở nên tĩnh lặng.

Kết thúc ngày là điểm dừng chân bên hồ Bueng Khong Long - nơi mang đến không gian yên bình với hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước.

Ẩm thực Isan - mộc mạc nhưng khó quên

Ẩm thực Isan mang đậm tinh thần địa phương với sự kết hợp đặc trưng của vị chua, cay, mặn.

Một số món không nên bỏ lỡ:

- Sai Krok Isan (xúc xích lên men) - món ăn đường phố phổ biến.

- Laab Pla - gỏi cá cay chua, thơm mùi gạo rang.

- Pla Som Tod - cá lên men chiên giòn, chua nhẹ.

- Kai Yang và xôi nếp - gà nướng ăn kèm xôi, chấm Jaew Bong Pla Ra Suk.

- Kaeng Nor Mainh - canh măng đậm đà hương vị rừng.

Điểm đặc biệt là mỗi bữa ăn ở Isan không chỉ ăn để no, mà còn là dịp kết nối. Người dân thường ăn chung, chia sẻ và trò chuyện, tạo nên cảm giác ấm áp hiếm có với du khách.

Lưu ý khi đi du lịch Isan

Nếu muốn trải nghiệm lễ hội, du khách có thể ghé Wat Phra That Phanom vào dịp lễ hội Phra That Phanom - sự kiện thu hút đông đảo người dân Thái và Lào tham gia, tạo nên không khí văn hóa đặc sắc.

Theo nhiều du khách chia sẻ, Isan không phải là nơi khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng đi, càng trải nghiệm, du khách càng nhận ra sức hút của vùng đất này.

Sự hấp dẫn của Isan nằm ở những điều rất giản dị: Một buổi sáng tĩnh lặng bên dòng Mekong, một bữa cơm ấm áp cùng người lạ hay khoảnh khắc đứng trước thiên nhiên rộng lớn và thấy lòng mình dịu lại.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng đề cao trải nghiệm cá nhân, Isan trở thành lựa chọn cho những ai muốn tìm kiếm sự cân bằng chiều sâu cùng cảm giác an yên và những ký ức khó phai.