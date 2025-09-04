Khách vô tư uống đồ cúng đặt trên ngôi mộ lạ, người dân kêu gọi trục xuất

Đoạn video do một tài khoản mạng xã hội trên Instagram quay cảnh đi vào một nghĩa trang thuộc tỉnh Yamanashi (Nhật Bản). Sau đó, người đàn ông dừng lại trước một ngôi mộ, nơi có bày ít đồ cúng cùng một lon bia.

Trong video, người đàn ông nói "để mọi chuyện cho may rủi" rồi tung đồng xu trước khi bật nắp lon bia và vô tư uống.

"Hãy yên nghỉ nhé", người đàn ông nói khi đang uống bia. Trước khi rời đi, anh ta đặt lên ngôi mộ vài điếu thuốc lá.

Đoạn video được chia sẻ, lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản. Danh tính của vị khách ngoại quốc được xác định là Lochie Jones đến từ Australia. Nhiều người lên tiếng chỉ trích Jones thiếu tôn trọng văn hóa địa phương.

Vị khách uống lon bia vốn là đồ cúng trên một ngôi mộ, khiến người Nhật phẫn nộ (Ảnh: News).

"Tới một đất nước khác và xúc phạm phần mộ, lấy đi phần đồ cúng mà người thân của họ để lại cho người đã khuất. Đó là sự suy đồi văn hóa", một tài khoản bình luận gay gắt.

"Trong truyền thống của người Nhật, những món đồ xuất hiện trên mộ không phải là vật trang trí. Gia đình người đã khuất đặt thức ăn, đồ uống, nhang khói như một cách tưởng nhớ. Nếu người lạ tới sử dụng không chỉ thiếu phép tắc, còn thể hiện sự bất kính sâu sắc", một ý kiến khác lên tiếng.

Cùng với đó, không ít người kêu gọi chính quyền sớm vào cuộc xác minh, trục xuất vị khách người Australia ra khỏi Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo thông tin xác nhận ban đầu từ phía chính quyền, video được quay từ hồi giữa tháng 8. Ngày 2/9, đại sứ quán Australia tại Nhật Bản cũng lên tiếng về vụ việc.

Người đại diện của đại sứ quán Australia khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền Nhật Bản nhằm đảm bảo du khách từ Australia cần tuân thủ pháp luật và quy định địa phương.

"Chúng tôi khuyến khích hành vi ứng xử đúng mực của công dân khi tới Nhật Bản. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng coi trọng những vấn đề này và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan”, phía đại sứ quán lên tiếng.

Trước làn sóng chỉ trích gay gắt, mới đây Jones cũng lên tiếng xin lỗi. Anh cho rằng đây là một hành vi sai lầm của bản thân và khẳng định lẽ ra không nên làm như thế.

Tuy nhiên lời xin lỗi này không đủ khiến người dân Nhật Bản nguôi giận. Nhiều người lên tiếng kêu gọi chính quyền nên hành động quyết liệt, cấm nhập cảnh du khách này sau hành vi phản cảm.

Được biết, đây không phải lần đầu người nước ngoài tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng bằng cách gây phản cảm tại Nhật Bản.

Năm 2023, một nam YouTuber có tên Fidias với 2,4 triệu người theo dõi, từng đăng video khoe mánh khóe cùng bạn bè đi tàu miễn phí khắp nước Nhật.

Trước đó một tháng, cảnh sát Nhật bắt giữ một streamer người Mỹ vì đột nhập công trường xây dựng. Theo cảnh sát Genta Hayashi, nghi phạm Ismael Ramsey Khalid (23 tuổi, người Mỹ) đeo khẩu trang và liên tục la hét "Fukushima" vào mặt các công nhân tại công trường. Đây là cách ám chỉ nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố. Trong một đoạn video khác, Khalid còn quấy rối hành khách trên tàu.

Giữa bối cảnh khách quốc tế tới Nhật Bản có xu hướng tăng cao, nhiều người địa phương bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến không ít hành vi thiếu chuẩn mực.