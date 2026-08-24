Khách Việt lưu ý gì khi được miễn visa 30 ngày tới đảo Hải Nam Trung Quốc?

Theo thông tin từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc (NIA), Việt Nam là một trong 2 nước vừa được bổ sung vào danh sách áp dụng chính sách miễn thị thực 30 ngày nhập cảnh đảo Hải Nam.

Như vậy tính tới thời điểm hiện tại 24/8, tổng cộng có 61 nước được hưởng chính sách miễn visa 30 ngày khi tới đảo Hải Nam - nơi được mệnh danh là "Hawaii phương Đông" nhờ sở hữu cảnh quan bãi biển tuyệt đẹp, khí hậu nhiệt đới ôn hòa quanh năm.

Hồ sơ cần chuẩn bị và điều kiện miễn visa 30 ngày

Theo thông tin từ Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc, công dân Việt Nam khi nhập cảnh đảo Hải Nam theo diện miễn visa 30 ngày không cần nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán.

Các thủ tục được thực hiện tại cửa khẩu với những yêu cầu bắt buộc dưới đây.

Du khách trải nghiệm ở thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam (Ảnh: Jessy).

Hộ chiếu phổ thông còn hiệu lực (tối thiểu 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh).

Chứng minh hành trình khứ hồi: Có vé máy bay, vé tàu biển khứ hồi hoặc vé đi tiếp tới một địa điểm khác ngoài Trung Quốc đại lục. Trên vé có thông tin về số hiệu chuyến bay/chuyến tàu, ngày giờ cụ thể.

Xác nhận nơi lưu trú: Bao gồm xác nhận đặt phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú hay thông tin địa chỉ nhà riêng của người thân (trường hợp thăm thân) hay đối tác tại đảo Hải Nam.

Tờ khai nhập cảnh: Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc khai báo điện tử trên hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc.

Điều kiện và quy trình nhập cảnh

Du khách đi từ hoặc quá cảnh qua bất kỳ địa điểm nào bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc và có chuyến bay thẳng tới đảo Hải Nam.

Được lưu trú tại Hải Nam tối đa 30 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Trong thời gian được miễn thị thực, du khách chỉ lưu trú và đi lại trong phạm vi địa giới hành chính của Hải Nam.

Lưu trú tại khách sạn phải đăng ký thông tin

Theo quy định liên quan của Luật Quản lý xuất nhập cảnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và biện pháp quản lý an ninh công cộng đối với ngành kinh doanh khách sạn, du khách lưu trú tại khách sạn ở Trung Quốc phải cung cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế khác cho cơ sở lưu trú để đăng ký.

Khách Việt được miễn visa 30 ngày khi tới đảo Hải Nam (Ảnh: Fan Xuanqi).

Đối với du khách không lưu trú tại khách sạn, bản thân họ hoặc chủ nhà phải đăng ký với cơ quan công an địa phương nơi cư trú, hoặc sử dụng ứng dụng Haiyiban để tự đăng ký trực tuyến trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập cảnh Hải Nam.

Du khách phải rời Trung Quốc trước khi thời hạn lưu trú được phép kết thúc.

Du khách không được thực hiện những hoạt động không phù hợp với mục đích lưu trú hoặc cư trú đã đăng ký, đồng thời phải rời Trung Quốc trước khi hết thời hạn lưu trú hoặc cư trú theo quy định.

Muốn ở lại Hải Nam lâu hơn, khách Việt cần làm gì?

Công dân Việt Nam có nhu cầu kéo dài thời gian lưu trú, phải nộp hồ sơ xin thị thực hoặc giấy phép lưu trú tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Cơ quan Công an Hải Nam ít nhất 7 ngày trước khi thời hạn lưu trú được phép kết thúc.

Sau khi hồ sơ được xem xét và chấp thuận, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể cấp thị thực hoặc giấy phép lưu trú.

Khi được cấp các giấy tờ phù hợp, công dân Việt Nam có thể tiếp tục ở lại Hải Nam hoặc đi tới những khu vực khác trên lãnh thổ Trung Quốc đại lục theo phạm vi được cho phép của thị thực hoặc giấy phép lưu trú.

Phương thức thanh toán dành cho người nước ngoài tại Hải Nam

Khi tới Hải Nam, khách Việt có thể lựa chọn những hình thức thanh toán khác nhau. WeChat Pay là hình thức thanh toán kỹ thuật số sau khi đăng ký tài khoản WeChat và kích hoạt tài khoản thanh toán. Thẻ ngân hàng nước ngoài cũng có thể được liên kết với WeChat Pay và Alipay.

Ngoài ra, du khách có thể liên kết thẻ tín dụng UnionPay, Visa hoặc Mastercard với HiPay, hoặc sử dụng Apple Pay đã liên kết với những loại thẻ trên để thanh toán bằng công nghệ NFC. Hiện chính sách này được thí điểm trong lĩnh vực taxi tại thành phố Tam Á.