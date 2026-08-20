Trung Quốc miễn visa 10 ngày, mở 65 cửa khẩu cho khách Việt quá cảnh

Trung Quốc vừa bổ sung Việt Nam và Kyrgyzstan vào chương trình miễn thị thực quá cảnh 240 giờ (tương ứng với 10 ngày), nâng tổng số quốc gia được hưởng chính sách này lên 57 nước.

Theo Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc (NIA), chính sách bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/8.

Trung Quốc là điểm đến được khách Việt yêu thích thời gian gần đây (Ảnh: Ngọc Châm).

Công dân Việt Nam và Kyrgyzstan mang hộ chiếu phổ thông, có vé liên tuyến với ngày và hành trình đã được xác nhận để đi tới một nước hoặc vùng lãnh thổ thứ 3, có thể nhập cảnh Trung Quốc qua 65 cửa khẩu được chỉ định và lưu trú tối đa 240 giờ mà không cần xin visa.

Ngoài ra, công dân 2 nước mang hộ chiếu phổ thông cũng được hưởng chính sách miễn thị thực 30 ngày tại tỉnh Hải Nam thuộc miền Nam Trung Quốc. Du khách có thể nhập cảnh vào tỉnh này qua các cửa khẩu mở của Hải Nam và lưu trú tối đa 30 ngày mà không cần thị thực.

Trong thời gian được miễn thị thực, du khách có thể thực hiện các hoạt động như du lịch, công tác, giao lưu, thăm hỏi và thăm thân.

Tuy nhiên, theo NIA, 2 chính sách trên không áp dụng cho hoạt động lao động, học tập hoặc tác nghiệp báo chí. Những trường hợp này vẫn phải xin loại thị thực phù hợp.

Du khách khám phá Thành Đô (Ảnh: Minh Tuyết).

Điều này có nghĩa chính sách được Trung Quốc công bố ngày 20/8 tạo thêm một lựa chọn đáng chú ý cho khách Việt, đặc biệt với những người đi Trung Quốc kết hợp trong hành trình tới một nước hoặc vùng lãnh thổ thứ ba.

Có thể hiểu đơn giản, Trung Quốc phải là điểm dừng trong hành trình từ Việt Nam tới một nước hoặc vùng lãnh thổ khác.

Chẳng hạn, một du khách có hành trình Hà Nội - Bắc Kinh - Tokyo và có vé liên tuyến với ngày, hành trình được xác nhận tới Nhật Bản có thể thuộc diện miễn thị thực quá cảnh 240 giờ, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác.

Ngược lại, nếu một du khách mua vé Hà Nội - Bắc Kinh - Hà Nội, với mục đích sang Trung Quốc du lịch rồi quay về Việt Nam, hành trình này không đáp ứng điều kiện "quá cảnh tới một nước hoặc vùng lãnh thổ thứ 3". Người này không thể sử dụng chính sách 240 giờ để thay thế visa du lịch thông thường.

Theo NIA, khách đủ điều kiện có thể nhập cảnh Trung Quốc qua 65 cửa khẩu và được lưu trú tối đa 240 giờ trong các khu vực được phép. Danh sách này bao gồm các cửa khẩu tại những trung tâm lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Việc Việt Nam được đưa vào chương trình giúp hành khách có thêm lựa chọn kết hợp Trung Quốc trong các hành trình quốc tế, thay vì phải xin visa Trung Quốc riêng cho chặng quá cảnh nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện của chính sách.

Ngoài chính sách quá cảnh này, Trung Quốc trước đó đã miễn visa đơn phương cho một số điểm đến.

Cụ thể, khách Việt có thể bay thẳng Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây) không cần xin visa từ tháng 4. Tây Song Bản Nạp (tỉnh Vân Nam) cũng miễn thị thực cho đoàn du lịch Việt Nam.

Việc nới điều kiện đi lại giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh giao lưu du lịch Việt Nam - Trung Quốc đang tăng mạnh.

Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón khoảng 5,3 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41,3% so với năm trước, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và đứng đầu về số khách quốc tế.

Con số này cho thấy, Trung Quốc là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, việc mở rộng các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh của Trung Quốc cũng có thể tạo thêm lựa chọn cho người Việt đi du lịch, công tác hoặc kết hợp nhiều điểm đến trong cùng một hành trình quốc tế